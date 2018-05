Salud mental hoy

El reciente repunte de homicidios en Ciudad Juárez ha despertado otra vez temores de una nueva época negra. Mientras se escuchan comparaciones con el 2008 y augurios sobre una próxima ola delictiva similar a la de los peores años pasados, los nervios han empezado a hacer presa de los segmentos vulnerables de la población. No es de extrañar que los sicólogos ya hayan reportado un alza en los casos de ansiedad.¿Cómo podemos responder? Independientemente de las medidas destinadas a combatir la inseguridad o a mitigar las condiciones que dan pie a la violencia, ¿existen estrategias aplicables a la presente situación para mantener la tranquilidad individual en un momento cuando la calma resulta crucial? Más allá de los hábitos de precaución, ¿es posible hacer algo a fin de prevenir caer víctima del miedo, la apatía, la depresión, la paranoia, la desensibilidad, la desesperanza o las ganas de abandonarlo todo e irse muy lejos?Yo creo que sí.De hecho, con un “estómago de pollo” y un trabajo que me mantenía enterada de cada suceso preocupante en el mundo y cada tropiezo en los operativos de las autoridades para recuperar la seguridad en la región, hace varios años decidí indagar al respecto. El resultado me abrió los ojos, ayudándome a conservar cierto grado de paz interior e impulsarme a seguir adelante y a compartir lo aprendido. Por eso escribí un libro. Por eso, también, colaboro desde hace tiempo en esta sección.Seguramente no soy la única que cree haber aprendido algo en el curso del período de prueba constituido por los últimos 10 años en Ciudad Juárez. Esta vez, por ejemplo, quienes recordamos los desafíos vividos con particular fuerza a partir del 2008 tenemos una ventaja: sabemos por experiencia propia que como comunidad ya superamos algo similar, que una crisis no es para siempre ni significa el fin de la frontera.Se trata de una herramienta importante. Brinda perspectiva, confianza en nuestra capacidad en trabajar en equipo y la certeza de que tarde o temprano vendrán tiempos mejores. Es una de las enseñanzas de la historia y, por lo mismo, la razón de que conocer los episodios que ha sorteado con anterioridad Ciudad Juárez permita afrontar el presente con optimismo. Hasta la Fundación Rockefeller lo ha ratificado: somos una ciudad resiliente.Otro elemento cognitivo valioso a la hora de sobrevivir en un entorno incierto es tener en cuenta que las situaciones de inseguridad generalmente son multifactoriales. Es decir, sus motivos son diversos. Saber lo anterior –y conocer las causas– permite ser realista en tales circunstancias, sin esperar milagros ni soluciones instantáneas. Más aún, la posibilidad a atacar el problema desde varios ángulos implica no darnos por vencidos si uno de los métodos falla.Y a propósito de métodos, conviene tener presente el mayor número posible de medidas –directas o indirectas– realizadas a favor de reforzar el tejido social. Tener conocimiento de ellas sirve anímicamente a efecto de contrarrestar las noticias malas así como para saber que es posible hacer algo con impacto positivo. Contribuir, es un antídoto para la sensación de impotencia.Pero si lo que usted desea solo es despejarse, su instinto tiene mucho de razón. Una de las formas más eficaces de cargar energía es dedicar a diario un rato a alguna actividad que disfrute a plenitud. En tiempos de crisis, se trata de algo capital, pero irónicamente entonces es cuando más renunciamos a ese espacio de relajamiento en aras de la presión u optamos por escapes capaces de bajar nuestras defensas o discernimiento, como la comida chatarra, el tabaco o el alcohol. Lo que nos conviene es conocer cuáles actividades nos relajan y recurrir a ellas en lugar de ir en automático al minisúper y terminar complicándonos las cosas.Adoptar hábitos más saludables no es solo cuestión de bienestar personal. En momentos críticos necesitamos salud, energía y la mente despierta, no intoxicación y estrés físico provocados por alimentos que dificultan los procesos fisiológicos. Saltearse comidas, no tomar agua, ingerir estimulantes, comer de prisa, acostarse con el estómago lleno son también hábitos capaces de afectar la concentración, el humor y el estado anímico. La dieta, en efecto, puede ser un aliado o un enemigo.Otra herramienta de siempre que en tiempos de crisis adquiere mayor relevancia es el ejercicio. Si, por el contrario, usted no se siente con ánimos de empezar a poner atención a su condición física tenga en cuenta algo: el cuerpo humano está diseñado para moverse. La oxigenación, la liberación de químicos relajantes y la eliminación de toxinas y de hormonas del estrés generados por el ejercicio contribuyen a despejarse, relajarse y disponer de agilidad mental. Obviamente se reacciona mejor.La Naturaleza me parece, asimismo, un gran sicólogo universal y gratuito al cual se puede consultar en cualquier momento. Es una de las razones por las que insisto tanto en proteger los espacios verdes y el aire libre en la ciudad. La Naturaleza es fuente de paz e inspiración. Basta observarla para aprender que formamos parte de un universo con ciclos y leyes donde todo tiene un sitio.Pero además, se ha documentado, el contacto con los espacios naturales eleva la vitalidad, produce un nivel mayor de atención, disminuye la tensión. Al estar en parques y el campo nos oxigenamos, nos ejercitamos, agilizamos la vista, tomamos sol, aprendemos a convivir con otras especies y a tolerar mejor las condiciones cambiantes. Se trata de verdaderos salvavidas para personas sedentarias acostumbradas a pasar días enteros en interiores.Y no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello, acostumbra decir el motivador César Lozano. Ciertamente la actitud puede marcar la diferencia en cualquier momento, sobre todo durante los difíciles. Nuestros pensamientos y creencias determinan en gran parte la respuesta que tenemos ante el estrés, ante los reveses, dicen Karen Reivich y Andrew Shatté en el libro “El factor resiliencia”. Por lo tanto, recomiendan poner atención al monólogo interior activado en cuanto afrontamos adversidades, cuestionar su efectividad y probar ideas nuevas potencialmente más eficaces.Un método sencillo de adoptar una perspectiva más esperanzadora es agradecer. Dar las gracias en forma sistemática por los mil y un detalles que valoramos o nos facilitan la vida es un escudo contra el fatalismo, un sencillo ejercicio dirigido a desarrollar nuestra capacidad para ver las herramientas y oportunidades a nuestra disposición.Porque mitigar las emociones negativas es uno de los beneficios de ser positivo. Y eso ayuda a sobrellevar las dificultades, dicen los sicólogos. Además, adoptar pensamientos más positivos genera mejor salud física y mental, agregan, al tiempo que aumenta la probabilidad de convivir con otras personas y contar con su apoyo. El optimismo se traduce en mayor perseverancia y, por lo tanto, éxito y confianza.Es más fácil, creo yo, mantener la salud mental en grupo. Estar con otras personas saca del ensimismamiento, distrae, ofrece nuevas perspectivas, anima, brinda información, desahogo, una mano amiga. Con suerte, obliga a darse cuenta de no ser el único en haber tenido problemas y de que resulta posible superarlos. El contacto humano genera sensación de protección, así como bienestar. En el caso de los problemas, dicen estudios, la compañía positiva los hace menos abrumadores.Procurar a familiares y amigos, participar en organizaciones o solicitar el apoyo de terapeutas es entonces otra herramienta recomendable. Formar parte de grupos sociales tiene la ventaja de generar optimismo al contribuir a los vínculos comunitarios. En tiempos difíciles, empodera al sabernos una parte activa en busca de soluciones.Por el momento ignoramos si la situación en Ciudad Juárez empeore, pero sabemos que siempre podemos tomar medidas a fin de responder mejor a cualquier desafío personal o colectivo.