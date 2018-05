‘Me da molestia que me reten. Piensan que estoy pintado’

Temperamental y descuidado aunque se acabe el mundo. Llegó de manera anónima a La Columna un audio cuyo protagonista es el síndico, Aarón Yáñez. En una reunión de trabajo regaña, humilla y amenaza a sus colaboradores. Su principal víctima, Oscar Gutiérrez Juárez, exsecretario particular del excandidato a gobernador, Enrique Serrano.“No van a hacer lo que ustedes quieran. Yo se los digo. Se los firmo. No lo van a hacer. Así es que a las cinco búscate alguna colonia y recorridos todos los días...Valoren el trabajo que tienen”, le dice a varios trabajadores, particularmente a Gutiérrez Juárez, a quien se dirige en varios momentos.Les dice que a las cinco estará él encabezando recorridos por alguna colonia de “las más lejos, allá por Anapra, allá saliendo de Ciudad Juárez, allá por la Carretera a Casas Grandes para que vean lo que es tocar la puerta... El que no vaya se va hoy mismo (de su chamba). Es una instrucción. No quiero discutir... Aquí estoy para dar órdenes y hacer política de nivel”.Les dice que su propio equipo lo tiene cansado porque no hace nada; porque no hacen visitas. “Me desilusionan”. Involucra también al (PRI): “no valoran el esfuerzo del partido y el mío por el cual estamos aquí todos. Y si le corté la cabeza a (inaudible) que era mi sangre y por ellos llegué aquí, a ustedes cuantimás (sic). Ténganlo por seguro”.Es este uno más de los fuertes arrebatos del político priista contra sus subordinados, mismos que se han repetido a lo largo del año y medio que lleva de administración. El grueso del personal que llegó junto con él a dicha área ya fue despedido o de plano renunció.***En muy poco tiempo al frente del Poder Ejecutivo, Javier Corral se ha ido metiendo en laberintos política y mediáticamente suicidas. Decisiones incongruentes, ilógicas y frecuentemente torpes son el pan de cada día. Viene una más, ya tiene lista una Ley de Comunicación Social casi idéntica a la aprobada por el Congreso de la Unión entre el 10 y el 25 de abril pasados, la famosa ‘Ley Chayote’.Las cámaras de diputados y senadores fueron obligadas a sacar esa legislación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cumplieron antes del 30 de abril como plazo que les fue impuesto.Esa polémica ley busca regular la publicidad oficial que todos los entes públicos otorgan a los medios de comunicación. Transparencia en los contratos, topes claros, “distribución lógica y equitativa” de los recursos públicos entre las empresas informativas. Es decir, según el tamaño en el impacto informativo, en esa proporción deberá ser la publicidad usada para cada medio.Corral primero impulsó con todas sus fuerzas una legislación en la materia, hace años lo viene haciendo, como gobernador metió freno de mano porque entró en pleito prácticamente con todos los medios de comunicación del estado. Es intolerante hasta al vuelo de una mosca. En contraparte, ha destinado cientos de millones de pesos en empresas con cero penetración e impacto social.Ahora la ola federal lo arrastrará obligadamente a sacar su Ley de Comunicación Social pero nos dicen que es igualita a la aprobada por las cámaras de diputados y senadores. Jorge Espinosa, el consejero jurídico estatal, es el encargado de poner las últimas comas y puntos al texto que en cualquier momento será entregado al Congreso del Estado.La polémica será extraordinaria, hoy Corral tiene una débil mayoría con el PAN y algunos aliados, pero a partir de la elección de julio próximo la historia promete ser sustancialmente distinta aunque los nuevos diputados tomen protesta en octubre.El gobernador en sus telarañas suicidas.***Armando Cabada se soltó en redes con manejo de cuatro y hasta 12 a uno al arrancar su campaña electoral en la madrugada. Por la tarde se hizo acompañar de Jaime Rodríguez “El Bronco” con promesas de meter cemento hidráulico en 500 colonias durante los siguientes tres años.Pero Javier González Mocken mostró también músculo en capacidad de convocatoria al iniciar la contienda frente a la casa de Juan Gabriel en 16 de Septiembre y Perú. Un evento muy vistoso. Muchísima gente que opacó por bastante a la docena de chícharos llevados al mismo acto por Juan Carlos Loera, Pedro Torres y Leticia Ortega.También la priista Adriana Terrazas Porras al fin dio señales de vida con una propuesta que ha sido el anhelo de miles que habitan esta frontera, la constitución de Juárez como un estado más de la República, y por lo tanto su desvinculación de Chihuahua.No supimos antes que la candidata se guardara ese secretito, una iniciativa que fue casi razón de vida, motivo principal de existencia, del abogado Antonio López Bustamante, hace un par de décadas (20 décadas diría el señor presidente Peña para coraje de José Antonio Meade).De los coleros en la contienda por la Presidencia Municipal se supo muy poco. Una conferencia de prensa con algo de café, más entrega de volantes afuera de una maquila por parte del PRD, otra conferencia del Partido Verde. Un recorrido por el Infonavit Aeropuerto del panista Ramón Galindo y un acto minúsculo en su cuartel de campaña donde lo más fuerte fue la presencia de un desinflado Francisco “Pancho” Barrio, sentado en una silla como un lejano Rodrigo Díaz del Vivar que ya no asusta ni al micro sol azteca. Tenemos en versión digital la foto donde casi dormita.Dio la impresión que los galindistas solo buscaron cubrir el requisito de iniciar campaña por necesidad elemental.***Una integrante del Consejo Político Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) será la nueva directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez (CEJUM).Se trata de Maura González Barrios, una activista blanquiazul cercana al presidente del comité municipal de ese partido, Sergio Madero, y con algo de ascendencia sobre la vicegobernadora, todopoderosa en el PAN juarense, Leticia Corral Jurado (de quien por cierto nos aseguran algo que por supuesto no podemos creer: que tripula una suburban equipada con blindaje nivel siete y guaruras. Ha de ser un chisme porque no puede ser posible. No es funcionaria pública ni millonaria conocida).Maura relevará en el cargo a Evangelina Mercado Aguirre, quien dejó acéfalo el cargo desde hace meses para ir en busca de una regiduría. Pasó con más que pena que gloria por el CEJUM. Tomó la oficina en junio del 2017 sin dato alguno que valide su actividad en favor de las mujeres.Entendemos que debe saber del cambio la jefa estatal del CEJUM, doña Emma Saldaña.