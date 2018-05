El homenaje póstumo ofrecido esta semana al arquitecto Alberto Rosas Solís por la asociación de egresados del Politécnico Nacional me dejó claro varias cosas: una ciudad se construye tanto con vivencias y valores como con ladrillos, somos beneficiarios del esfuerzo de las generaciones anteriores y a nosotros nos corresponde preservar nuestro patrimonio.Nacido en 1933 y fallecido hace un año, Rosas Solís ha sido uno de los decanos de la arquitectura en Ciudad Juárez. Formó parte de una generación de profesionistas locales que regresaban a su ciudad natal después de haber tenido que irse para hacer estudios universitarios. En 1960, él volvió a una ciudad de crecimiento desmesurado cuya población prácticamente se había duplicado durante su ausencia.En esa época de estabilidad política y financiera para México -el dólar se cotizaría a 12.50 pesos desde 1954 hasta 1975- Ciudad Juárez se benefició con la inyección de fondos para programas como la Junta Federal de Mejoras Materiales y el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf). Por fin se podía pensar en planear un estilo local de construcción.Y a Rosas Solís le tocó trabajar en obras fronterizas emblemáticas. Él, que tanto amaba la historia, participó en la restauración del edificio más antiguo de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos -la Misión de Guadalupe- y del Monumento a Benito Juárez ordenado por Porfirio Díaz. Amante de las fachadas contemporáneas, Rosas Solís colaboró con el arquitecto Felipe LaCouture representando a Ricardo Legorreta y Mario Pani, dos importantes arquitectos mexicanos, en el ahora desaparecido hotel Camino Real y en la Sala de Convenciones -hoy Centro Cultural de la Ciudad- que formaron parte del Pronaf. Y probablemente sea el arquitecto juarense que más ha colaborado con la Diócesis de Ciudad Juárez.Pero trabajar en obras sobre el origen de la frontera y en una zona que en los años 60 se anunciaba como el nuevo polo de crecimiento de seguro implicó cuestionar la identidad de los juarenses. Admirador de las formas sencillas, el color y el manejo de la luz característicos del famoso arquitecto mexicano Luis Barragán, Rosas Solís se embarcó en el diseño de las construcciones que identificarían el rumbo fronterizo de los nuevas generaciones urbanas con altas expectativas: casas-habitación, salones de fiesta, locales comerciales, parroquias. Luego continuó actualizándose siempre según las nuevas técnicas y las condiciones locales.Hoy el Pronaf prácticamente es historia. Lo que queda es un mal chiste sobre un ambicioso proyecto cultural y de comercio fronterizo. (El lago del Museo de Arte, me dicen, volverá a secarse por falta de bombas para el agua). ¿Qué pensaría al respecto quien dedicó tanto tiempo y energía, tanta ilusión, a una zona supuestamente representativa del futuro de México?Cuando me entero de los planes de establecer una biblioteca en un avión colocado en suelo de El Chamizal meses antes del 50 aniversario de la histórica entrega de esos terrenos con un siglo de disputa, me parece no hemos entendido ni el significado de un espacio verde en los alrededores del Ayuntamiento y de uno de los puentes internacionales ni la importancia simbólica que representa ese pedacito de naturaleza en la zona centro de una ciudad tan contaminada. No, al parecer no hemos asimilado todo el esfuerzo invertido por generaciones de mexicanos para lograr recuperar las hectáreas arrebatadas por el otrora caprichoso cauce del Río Bravo ni lo importante de preservar ahora más que nunca los espacios verdes. ¡Habiendo tantos baldíos existentes alrededor de la ciudad!Algo así, creo, está sucediendo con el antiguo Pronaf. Uno de los puntos más emblemáticos y esperanzadores de la ciudad ha caído presa del olvido y la maleza, con todo y sus joyas arquitectónicas y su espacioso diseño. Da tristeza ver la hermosa fachada de la antigua tienda de artesanías Dekor -en la cual también participó Rosas- convertida en una sucesión de puertas sin sentido estético ni de conjunto alguno.Las edificaciones como la Misión de Guadalupe y el Pronaf no son obras aisladas. Van de la mano de figuras tan talentosas y respetadas como el arquitecto Alberto Rosas Solís. Forman parte de nuestra identidad, una identidad que debemos preservar.