Verificando a Verificado

Como seguramente ocurrirá, debido a que en el debate de los presidenciables, realizado el pasado domingo no emergió un triunfador indiscutible, las encuestas post debate no se modificarán o, si lo hacen, será marginalmente.Hay un aspecto que sí puede influir decisivamente en ellas, merced a la extensísima difusión lograda a través de las redes sociales: las mentiras de los candidatos.Es muy probable, dadas las condiciones de la actual campaña -con una extrema polarización, en la que los electores de unos y otros están totalmente decididos a votar por su candidato- que iniciativas novedosas y positivas, como la de “Verificado.mx" incidan menos de lo esperado por sus autores, en un ejercicio que es letal para la clase política.Este sitio es “un proyecto de periodismo colaborativo en el que participan más de 80 medios, universidades y organizaciones civiles”, que revisan las noticias falsas, manipuladas e imprecisas sobre el proceso electoral “y las desmentimos con información rigurosa y confirmada”.Lo que hasta ahora han encontrado son verdaderas perlas, al estilo del inolvidable crítico “Nikito Nipongo”, que en otra época a eso se dedicaba, a develar las barbaridades expresadas por nuestros políticos y a quienes les endilgó que eran los principales contribuyentes de la picaresca nacional.No son pocas, ni menores las mentiras e imprecisiones expresadas por los candidatos presidenciales. Entre ellos destaca Ricardo Anaya, el candidato de Por México al Frente.No solo intencionalmente mostró incompleta la portada de un ejemplar de la revista Proceso, sino que se justificó al achacarle a su equipo la responsabilidad de tal omisión pues el cintillo cortado de la revista no le era favorable. Con su explicación resulta peor, pues dijo que “su intención nunca fue la de engañar a alguien, sino el de demostrar que existen revistas dedicadas a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y José Antonio Meade, de Todos Por México.Mostró aspectos negativos de sus adversarios y ocultó los que le perjudicaban.Más. Ricardo Anaya le pidió a Andrés Manuel López Obrador que “se actualizara”, porque en su último libro “2018 La Salida” no reconoce que México tiene un superávit comercial en alimentos.“Actualízate”, le dijo, “usas cifras de hace 5 años”. Verificado.mx dictaminó que López Obrador mintió, que existe una balanza comercial positiva, sin embargo, no dijo que el libro fue publicado en febrero de 2017 y por las fechas de elaboración aún no existían las cifras del cierre de 2016, por ello debió usar las existentes en ese momento: Las de 2015.AMLO no se refirió a esa cifra, sí dijo que no teníamos capacidad para producir nuestros alimentos y eso es cierto, el superávit en productos del campo fue positivo en 2016 y 2017, pero México sigue dependiendo de importaciones de productos básicos. Lo que crecieron fueron las exportaciones de productos agropecuarios accesorios o suntuarios.En otro de los temas, en el que no se puede decir que haya mentido, pero expresado imprecisiones para impactar positivamente en el electorado fue en el caso de la migrante deportada.Anaya lo dijo como si acabara de ocurrir: “Acabo de estar en el albergue de Santa María la Ribera (colonia de la Ciudad de México)… La deportaron recientemente… no le permitieron ni siquiera hacer una llamada al Consulado. Llegó aquí esposada de pies y manos, y lo que le dieron fue este costal para que metiera sus pertenencias”.Ana Laura no fue deportada recientemente, no se reunieron en un albergue y no fue esposada de pies y manos. Además, en la Ciudad de México no existen albergues para personas deportadas.Meade también aportó lo suyo a Verificado.mx. No solo en el debate, también en spots afirma que Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado, es una secuestradora y que fue liberada “por fallas de la Policía”.Sin embargo, Verificado demostró que la dirigente de la Policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue liberada en 2016, debido a que los tres jueces que llevaban sus casos concluyeron que era inocente y emitieron sentencias absolutorias.Durante su proceso penal, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó que la autoridad mexicana incurrió en irregularidades al procesar a la dirigente comunitaria, cosa que fue ratificada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Al expresar tales infundios, los candidatos ni siquiera se inmutaron.¿Qué tanto les pesará electoralmente lo anterior?