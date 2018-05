Escenarios de infarto para todos... desde hoy

Para los apasionados al deporte campañero electoral hoy inicia una etapa más del proceso 2018 que se antoja con finales de infarto. Desde las cero horas de anoche se presentaron en sociedad más de cinco mil candidatos a regidores, síndicos, alcaldes y diputados locales en todo el estado. Se sumaron al proselitismo que traen desde hace más de un mes los abanderados a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.La elección es el primer domingo de julio. Decimos que de hoy hasta esa fecha será de infarto porque los factores del resultado no dependen exclusivamente de la chamba que lleven a cabo los candidatos, sino del impredecible estado emocional de miles de electores que para efectos estadísticos son llamados indecisos. Esos que esconden la espada tras la espalda y la dejan caer inmisericordes el mero día de la jornada electoral; ni una palabra se sabe de su opción hasta después de cruzar la boleta electoral, si es que deciden sufragar.Expliquémonos mejor. Tenemos la hipótesis de un fenómeno AMLO donde el elector cruza la boleta para presidente de la República y sigue parejito por Morena y sus aliados para el Senado, diputaciones, alcaldías, etc. Catástrofe para los opositores.Aunque los principales protagonistas involucrados en esos análisis están de acuerdo que esa hipótesis puede ser posible, consideran más válido otro escenario que tiene como actores esenciales a los liderazgos locales, que arrastrarían a los candidatos afines. Como caso también hipotético está Armando Cabada. El voto por él empujando a los postulados independientes a sindicatura y diputaciones.Y siempre aparece el tercer escenario. La entrada en acción de los votos duros combinados con la suma del trabajo campañero de cada candidato (a). Ganarían aquellos, aquellas, que tengan la suficiente representación en casillas, la estructura para acarrear gente y hayan convencido a los ciudadanos durante sus recorridos por barrios, colonias, fraccionamientos, etc.¿De infarto? Sí, con esos elementos a la vista. Un mes de estrés al máximo. Conclusión: nadie puede tirarse a la milonga sea cual sea el rumbo que tome el mes de campaña.***Eso sí. En el Partido Acción Nacional (PAN) da la impresión que el menos interesado en ganar es su dirigente municipal, Sergio Madero Villanueva. Muchos panistas, inclusive, temen al boicot y sabotaje de su parte.Casi todos los equipos de los candidatos carecen de respaldo en las redes sociales institucionales y otros medios informativos manejados por el PAN en esta frontera. No mueven un dedo en la promoción de los candidatos (as).El casi excluye solo a uno, el candidato a la alcaldía Ramón Galindo. Es el exsubsecretario de Gobierno quien acapara toda la publicidad y movimientos de apoyo llevados a cabo por Madero...dirigido en persona por la vicegobernadora, Leticia Corral.Es en este caso donde aplica con precisión una de las hipótesis planteada en el bloque anterior de esta columna. La mayoría de los candidatos trabajan intensamente por su cuenta porque no hay partido que los auxilie ni líder de quién acompañarse en las candidaturas hacia arriba; ni modo que de los fantasmas Gustavo Madero o Rocío Reza, tampoco de Ricardo Anaya; menos, mucho menos del primer panista del Estado, Javier Corral, cuya imagen es una calamidad en todo el Estado, particularmente en la ciudad de Chihuahua y Juárez.***Al fin pusieron a peso las peras a Javier Corral. Impensablemente ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde han confirmado que el gobernador debe acatar una decisión tomada por un tribunal colegiado de circuito en relación al traslado fuera de la ciudad de Chihuahua del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, “La Coneja” y los exfuncionarios estatales, Gerardo Villegas y Antonio Enrique Tarín.Corral envió desde la semana pasada a funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la Consejería Jurídica a la Ciudad de México para cabildear contra los magistrados del Tribunal Colegiado y del juzgado de distrito que han resuelto sobre los expedientes de Gutiérrez y los otros dos. Quiso presentarse el Estado como afectado por esas determinaciones. No puede reconocerse al Gobierno del Estado de Chihuahua “la calidad de víctima”, dice la Suprema Corte en un acuerdo; cabe aclarar, no en dictamen de Pleno.Cada vez que un juzgado de distrito decide el traslado de los recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán fuera de Chihuahua, el gobernador abre otros expedientes en juzgados del fuero común a pesar de la indiscutible supremacía de un juez federal sobre uno local o del fuero común. Ahora el ultimátum es claro.Más allá sobre la responsabilidad de los procesados en los actos de corrupción por los que son procesados, es indiscutible que Corral ha contaminado política y electoralmente esos asuntos enderezando todas sus baterías en ese sentido contra el PRI y en directo contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ha manipulado abiertamente al Poder Judicial del Estado para jugar con testigos protegidos, jueces y magistrados estatales.Bajo esas circunstancias ha enfrentado ahora también al Poder Judicial Federal que le está recordando quién es la última instancia en la materia en el país... la misma que lo convirtió en senador de la República en 2012.***El tema se está poniendo intenso. Acompañados de Ficosec, la UACH y la Asociación Chihuahuense de Abogados, Colegio de Abogados, los operadores de Palacio de Gobierno salieron al quite contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Villegas Montes, quien solito ha generado una controversia volcánica global sobre la legalidad de los exámenes y primeros resultados para la admisión de siete nuevos magistrados y más de medio centenar de jueces.Todo mundo se paró de pestañas particularmente porque más de 50 jueces que permanecen en calidad de provisionales reprobaron los primeros exámenes. El único en levantar la voz a todo pulmón fue Villegas, pero con el impacto atómico que le caracteriza.Directamente acusó a la magistrada integrante del Consejo de la Judicatura, Luz Estela Castro, de representar al gobernador, Javier Corral, para desplazar a los provisionales porque vienen de la administración anterior y preparar exámenes a modo para suplirlos a todos con puro corralista.“Si el magistrado tiene información que sustente su dicho, deberá presentarla de manera formal y el Consejo de la Judicatura la atenderá como corresponde jurídicamente”, le contestan hoy a Villegas la UACH, Ficosec, etc.,Con los magistrados es posible que no haya tanto problema, solo cinco y muy perfilados, pero cosa muy distinta es con la gran cantidad de candidatos que hicieron examen para jueces. La bomba lanzada por Villegas está provocando gran daño al nuevo amanecer.