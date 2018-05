De su ronco pecho

Al pueblo pan y circo, se desatan los ares políticos en pos de encandilar a los votantes para lograr tener la oportunidad de gobernar y estar en el poder tres años. A partir de ¡ya! se destaparon todas las campañas de gobierno por una, Presidencia Municipal, síndico, regidores, diputados locales; que los que organizan las elecciones manden tinta, boletas y crayones suficientes para tanta actividad que tendremos el 1 de julio.Ayer algunos arrancaron en las sombras de nuestra ciudad, unos con mucho ruido y fanfarria, otros con una sobriedad acorde a su personalidad, algunos más buscando en la versatilidad de las redes sociales su campo de acción mencionando uno que otro chascarrillo para llamar la atención.¿Qué va a pasar con el ánimo del juarense, el votante podrá determinar un valor en lo que oirá? Hoy la baraja de aspirantes es mucho más inclusiva que en cualquier otra elección; desde miembros de la comunidad LGBTQ+, empresarios destacados de la comunidad, trabajadoras sociales con una trayectoria de servicio impecable, miembros de magisterio y por supuesto, no podían faltar al más puro estilo novelero, los clásicos… en algunos casos ya muy refritos y en otros eternos personajes del escenario político. Y cómo pasar de largo con las reencarnaciones, es decir, personajes con aspiraciones políticas cuyos progenitores son parte importante de su proceso, quizá hasta como los que están manejando tras bambalinas el teje y maneje de los hilos de la campaña.Serán días largos, jornadas extenuantes las que enfrentaran los candidatos; encomiable la condición física que deben de mostrar y todo por llegar a ocupar un puesto de elección popular; algunos por verdadera vocación, otros por experimentar y en gran cantidad de casos por la simple dulzura del poder y sus placeres, “dale poder a un hombre (o una mujer) y lo conocerás”, eso dice el popular dicho.Me pregunto con particular pendiente, ¿de verdad sabrán los candidatos las necesidades que tienen los votantes a los cuales van a llevarles su propuesta creyendo que lo que digan será la panacea de todos los males? ¿Habrán hecho su tarea de investigar con lupa y detalle aquellas cosas que lastiman, que laceran, que hostigan el libre albedrío y desarrollo de todos los miembros de las comunidades que visitan? No es nada más disponerse físicamente para los recorridos, es prepararse en todos los temas para llevar respuestas a las dudas de los electores y no ser una más de las interrogantes por su bajo nivel de conocimiento.¿A qué nivel de entreguismo podrá llegar a sociedad con tal de generar tótems con cualidades de amuleto y porte de deidad para justificar el derroche de recursos del que pudieran llegar a hacer algunos candidatos? ¿O habremos de llamarle candigastos? Se vienen con ustedes señores y señoras, las elecciones con el mayor ingrediente de mediatismo en la historia de nuestro país, la sensación es que habrá cambio de timón con una lucha encarnizada por la máxima distinción al poder; con la credibilidad de la partidocracia… partida; en el momento de definición de las candidaturas independientes: votos de confianza o ¡bótense de aquí!Tendremos juventud en algunas postulaciones pero eso no nos garantiza innovación en las propuestas ni un estado de mejora latente; hay que darle tribuna a este segmento que está por tomar las riendas de los liderazgos gubernamentales.Y usted, estimado lector ¿ya sabe por quién va a decantar su preferencia electoral? Lo invito a que no sea por una mera actitud zombie hacia un partido, los valores partidistas se están perdiendo de manera paulatina, están desapareciendo, pocos se ven con un espíritu verdaderamente partidista. Hoy se echan los unos a los otros cual mandato divino, prietos, priistas, morenistas, prianistas, morenos; la mezcolanza de ideologías es un fenómeno sociológico digno de estudiarse al amparo de la construcción de una sociedad democrática o bien como la concepción de una sociedad acomodaticia, soberbia, vulgar en la expresión, melancólica en el deseo y baladí en la construcción de conceptos comunitarios. Por ahí los ánimos aun así alcanzan para tener esfuerzos aislados para solicitar soluciones, propuestas cargadas de trabajo, propuestas para construir; las menos, pero sí existen.Así comienza el periplo que nos habrá de indicar en la primer semana, quién gobernará nuestro país los siguientes seis años, quién gobernará nuestra ciudad, quién hará las veces de auditor de la ciudad, quién habrá de legislar en el congreso estatal.¡Vamos por el todo porque de la nada y las migajas estamos hartos!

