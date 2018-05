Ni en todo su protagonismo y todo su populismo, el ahora flamante operador de la campaña estatal electoral priista, “Teto” Murguía, resolvió el problema de las inundaciones en la avenida Tecnológico, a la altura del Parque Central. Es mucho decir entonces que la solución haya llegado con José Reyes Ferriz, el de mayor mala fama entre muchos exalcaldes innombrables.Fueron décadas de martirio para los juarenses pasar por ahí en épocas de cualquier chipi chipi. Pésima la imagen que se llevaban los viajeros al salir de Juárez por esa vía, muy peligrosa además.No fue fácil que Reyes Ferriz solucionara el problema pero lo hizo. Creó en el Parque Central Oriente un vaso de captación enorme y el problema quedó resuelto casi por completo. Se inunda el resto de la ciudad pero ahí el problema ya no existía.El lunes de repente se dejó venir un aguacero intenso de esos acompañados hasta de granizo, virtud a este bendito clima bipolar juarense que en ocasiones nos hace gozar y otras veces sufrir. El Parque Central se inundó como en sus peores tiempos. Pasmo total.No hace muchos días fue reinaugurado el Parte Central Poniente. Le construyeron una casita muy mona a la jirafa Modesto y convirtieron en agua limpia los lodos y fango donde nadaban los cientos de patitos del lugar que hasta Virus del Nilo han sufrido.Algo no hicieron bien las empresas contratadas por el subsecretario de Obras Públicas del Estado, Andrés Carbajal. Taparon los desagües hacia el vaso de captación y aquello quedó intransitable. Alguna mentira inventarán para salir al paso como lo han hecho el año y medio que llevan al frente de la administración, lo cierto es que el retroceso es el pan de cada día con el ‘nuevo amanecer’.Con todo el laconismo, pero tratando de engañar sobre los culpables, el jefe de Bachilleres en la Zona Norte, Eduardo Limón Alonso, escribió en su Face: “pobre Ciudad Juárez”. Acompañó el comentario con fotos de la inundación que compartimos en la versión digital de La Columna. ¡Es funcionario estatal igual que Carbajal Casas. Pobre Ciudad Juárez!***El doctor Orozco está dejando las ramas. Va directo al árbol en materia de sucesión en Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Quizá el temperamento le surja de su función en esa casa de estudios, ómbudsman.El nombramiento de rector, dice Víctor Orozco en su cuenta de Face, está sujeto a un proceso “sumamente limitado y en sustancia antidemocrático, pues una superminoría de 45 miembros del Consejo decide por alrededor de 30 mil miembros de la comunidad universitaria. Repetidamente, además, el gobernador en turno se ha inmiscuido en el nombramiento de manera decisiva”.Asegura el doc que hoy, “por primera vez”, se abre la posibilidad para que los universitarios “hagamos valer de manera efectiva la autonomía que por ley le está asignada a la universidad”.Explica que esa oportunidad es brindada por la elección constitucional del primero de julio. “El resultado previsible es que los gobiernos estatal y federal estarán encabezados por mandatarios de diferentes proyectos y partido”. Confía en que quedarán atrás las “subordinaciones” al gobernante en turno no solo de la UACJ, sino de la “institución hermana”, la Autónoma de Chihuahua.Sueños los del doc Orozco. No es lo mismo que la Bolsa de Nueva York haya alcanzado a colocar a una mujer en su dirección tras 226 años de dominar varones a lo largo de esas dos centurias y cuarto, a que el gobernador suelte algo que considera suyo. ¿Lo hizo en el Congreso del Estado? No. ¿En el Poder Judicial? Tampoco. En la UACH lo engañaron con Fierro, pero menos.Una ‘advertencia’ al final de su pronunciamiento hace Víctor Orozco. El único que ha presentado un “documento programático” de campaña por la Rectoría (o el grupo que lo apoya) es Manuel Loera. Así que el resto debe apurarse en hacer lo propio: “Juan Camargo, Ernesto Morán y David Ramírez” (sic).La elección de nuevo rector está a la vuelta de la esquina. Agosto.***Hubo apretón de tuercas el pasado lunes en el PAN de Juárez. En esta frontera estuvieron César Jáuregui Robles y José Luévano para propinar un jalón de orejas a todos los funcionarios del Gobierno estatal que se han hecho loquitos con sus obligaciones electorales para con los candidatos blanquiazules. Les exigieron votos para los abanderados.La reunión se llevó a cabo en plena casa de campaña del PAN, donde antes eran las instalaciones del antiguo IFE en la plaza Coloso Valle. Dirán que lo hicieron fuera de horario hábil pero ¿el secretario general de Gobierno y el secretario particular del gobernador Corral tienen horarios establecidos? No. Las 24 horas del día de todo el año son para ellos hábiles.Tan fuerte estuvo la regañada de ambos políticos, que ayer martes, Jorge Domínguez, el presidente de la Junta Municipal de Agua, citó por la tarde a todos sus funcionarios de primero y segundo nivel en el mismo lugar (casa de campaña) para distribuir equitativamente la regañada recibida. Tenemos en digital algunas fotos.La verdad es que esas amonestaciones son como los llamados a misa. Son atendidos por pocos. Por un oído les entra y les sale por el otro, más cuando los liderazgos fronterizos azules andan en la estratósfera.***Será solo un mes de campaña pero promete ser intenso. Al morenista Javier González Mocken ya le contaron como salida en falso algunos encuentros callejeros que ha tenido con potenciales electores. De inmediato los priistas interpusieron la denuncia correspondiente por “actos anticipados de campaña”.Formalmente el candidato a la Alcaldía por Morena iniciará hostilidades en los primeros minutos del jueves, y para mayor seña lo hará desde la casa de Juan Gabriel, de 16 de Septiembre y Perú.Hay confetti, espantasuegras y música preparados también para el inicio de Armando Cabada. Tiene como invitado especial a “El Bronco”. De Adriana Terrazas y el resto de los aspirante a la Alcaldía ni sus luces todavía.

