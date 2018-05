Cotidianeidad, responsabilidad y respeto

La luz roja del semáforo indica que debe detener la marcha del vehículo que conduce, así lo hace. De pronto, una persona desde una camioneta a su lado izquierdo le dirige múltiples gestos y grita no sabe qué palabras, lo que le resulta evidente es que esa persona está molesta y le recrimina no haber seguido la marcha y en cambio detenerse para verificar si podía dar vuelta a pesar de la luz en rojo. Tan pronto puede, desde el segundo carril la camioneta es conducida y da vuelta incorporándose a la avenida en sentido norte. El conductor cuestionado hace lo propio, tras verificar que su acción no pone en condición de riesgo a nadie.En un bulevar de esta ciudad, donde los señalamientos que indican el límite de velocidad permitido son mudos e ineficaces testigos, porque, justo es decirlo, tal límite es producto de un acto político administrativo sin sustento técnico alguno, otra persona conduce tratando de mantener la marcha dentro del límite establecido. Los claxonazos, recuerdos familiares, miradas furiosas y la aproximación temeraria de autos y quinta rueda a la parte trasera de su vehículo le cuestionan su proceder y le hacen sentir que algo está mal.Rosa, Laura o Juan, el nombre no importa, se levantó temprano y procuró que sus acompañantes se alistaran lo más pronto posible, por su experiencia, quería salir cuanto antes rumbo al puente internacional y tratar de evitar invertir mucho tiempo en la larga fila que preveía habría de encontrar. Le gusta cruzar la línea fronteriza por el Puente Zaragoza - Ysleta, aunque tenga que pagar, porque desde que se evitó la incorporación a la fila por la calle Río Bravo, la tensión que provoca estar pendiente de la intrusión de quienes “llevan prisa” o no quieren esperar su turno, disminuyó, como los gritos, mentadas y corajes. En la joroba del puente es otra cosa, sabe que tiene que mantener la atención y la calma, sobre todo la calma. Eso sí, el regreso lo hace por el Puente Libre, igual hay que hacer fila, pero no tiene ninguna disposición a pagar las altas tarifas que recurrentemente incrementan los vecinos.En el Puente Córdova - Américas, el llamado Puente Libre, porque en él, como en las carreteras que los turistas no suelen utilizar, no se cobra por su uso, suceden muchas cosas: se realizan actividades comerciales como venta de alimentos, artesanías, productos “piratas”; se prestan servicios de limpieza rápida de vehículos y/o de parabrisas; personas con distintas necesidades y/o discapacidades solicitan apoyo económico; músicos varios procuran hacerse oír, al tiempo que esperan de los usuarios una cooperación monetaria; al igual que existen vivillos que prestan sus servicios como administradores del paso de vehículos, cobrando una cuota, cuyo monto desconoce pues no ha hecho uso de este “servicio”. Y sí, aunque José se negaba a creer, también extorsionan. Se lo comentaron y lo dudó. Que se lo hubieran comentado y el providencial acercamiento de algunos oficiales estadounidenses le permitió sustraerse a la insistente acción que un sujeto estaba realizando en su contra. Alerta, pudo observar que otros dos sujetos estaban vigilando lo que sucedía y que fueron quienes avisaron a quien le hostigaba de la presencia de los oficiales, provocando su rápida retirada.Escenas cotidianas de una ciudad fronteriza que se expande año tras año y que es casi lugar de tránsito obligado para quienes provienen de otros municipios y entidades que desean internarse en los Estados Unidos de América. Sus protagonistas, hombres y mujeres de diversas edades y condiciones. En los hechos y lugares, se nota la ausencia del ejercicio de las atribuciones de las autoridades, sean estas locales, estatales o federales, hasta que la evidencia se difunde y obliga a tomar cartas en los asuntos.No se trata, por ejemplo, de expulsar de los puentes a quienes, en la informalidad, honradamente realizan actividades para satisfacer sus necesidades. No se piensa en un agente de Tránsito dispuesto en cada crucero, para que sancione a quienes incumplen con las disposiciones del reglamento respectivo. Se trata de responsabilidad. De la que tiene la ciudadanía y de la que corresponde a las autoridades. Se trata de respeto y de dignidad. Seamos dignos de nuestra ciudad y de nuestra condición humana.