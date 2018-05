Historias que los ladrillos cuentan

Si los ladrillos hablaran ¿cuántas historias podrían contarnos? Serían incontables. Muchas veces he imaginado pasear por el centro de nuestra ciudad y en cada paso pedir a los ladrillos que me cuenten su historia; quisiera que estas historias me hicieran partícipe de los grandes hechos que han acontecido en sus calles para sentirme menos ajena, para alimentar mi orgullo por esta ciudad que me ha abrigado por tantos años; a manera de una película de ficción, desearía que, al caminar entre esos muros, sus ladrillos me hablaran. ¡Hay tantas historias aún vibrantes que todavía resuenan entre esos ladrillos viejos y abandonados! Y por muchos hasta despreciados.Precisamente ayer fue un día en que mi deseo fue concedido. Acudí a la inauguración de una exposición de trabajos de alumnos de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez titulada “Transformando el espacio: intervención en el Hotel del Sur”. Para realizar su proyecto los estudiantes, guiados por tres maestros expertos: uno en patrimonio, otra en estudios urbanos y otro más en restauración de estructuras patrimoniales, retomaron un edificio que aun cuando forma parte del Catálogo de Monumentos y Edificios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su apariencia exterior y todavía más su interior, muestran claros indicios de deterioro. Vestigio de la llamada “Época de Oro” de Ciudad Juárez, se ubica sobre la avenida Juárez, exactamente al salir del túnel vehicular que viene de la avenida 16 de Septiembre. Fue construido en 1919, tal como se puede apreciar en la fachada y contaba con solo 17 habitaciones.Al recorrer su interior, sus muros, pisos y losas hoy cubiertos de polvo nos cuentan historias de esplendor: nos dicen que en su momento existió una bella escalera de estilo imperial con un fabuloso barandal de postes de madera labrada, de los que hoy no pocos están ausentes. Ya le faltan puertas, pero aquellas que aún existen sostienen la cerrajería típica de su tiempo, muros, antes verdes y ahora rosados o azules, o aquellas partes que nos dejan ver sus entrañas –los ladrillos– flanquean los marcos de madera que alojan la vieja ventanería sobre la cual todavía se aprecia la herrería en sus ventanas.Durante la primera parte del siglo XX había un redondel destinado para realizar peleas de gallos y se dice que, orgullosamente, ahí se alojaron Álvaro Obregón y José Vasconcelos. Los muros también dan cuenta del incendio que un día, en la década de los sesenta, un arrendatario intencionalmente ocasionó para cobrar el seguro. ¡Son tantas historias que hasta ayer yo desconocía! Y… ¿usted sabía de ellas?Y así como ésta hay muchas historias escondidas detrás de los muros empolvados que están esperando ser rescatadas. Ahora, gracias a los estudiantes y maestros de la UACJ podemos conocerlas y sentirnos orgullosas por ellas, pero el tema es que debemos ir más allá. Todos esos edificios aparentemente viejos y sin valor, tienen el potencial no solo de hacernos actuales las historias del ayer, sino de vibrar nuevamente con los estilos de vida de hoy: con solo ver los proyectos que los estudiantes idearon no nos queda le menor duda.La invitación es caminar por la avenida Juárez y localizar el Hotel del Sur, precisamente en el número 2015. Verán un local que ofrece tatuajes. Caminen un poco más, hacia el norponiente, hasta llegar al Museo Tin Tan, ahí encontrarán los sueños de los futuros arquitectos juarenses que desde hoy nos ofrecen un Juárez mejor: un bistro bar, una cava, un restaurante, una escuela de arte y oficios y hasta un hotel bajo un nuevo concepto. También encontrarán por ahí una magnífica maqueta del Hotel del Sur cuya autoría se debe a Miguel Espejel, joven artista de Ciudad Juárez que tiene un futuro prometedor.Todos estos proyectos surgieron “a partir del conocimiento del abandono de un edificio emblemático de la ciudad, el que fuera el Hotel del Sur. Aunque solo se trata de propuestas, el sueño de todos ellos es que uno de los proyectos se cumpliera”. Ahí están los proyectos, esperando por los inversionistas que los hagan realidad. Le invito a abrir sus oídos y sus ojos para ver nuevos escenarios para el futuro, cimentados firmemente sobre nuestro pasado.