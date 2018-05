Cuidar la cartera

Ciudad de México.- Todos los debates tienen un momento que los define. No es necesariamente el más importante en términos de contenido, sino el que más se queda en la mente de los televidentes.En el de Tijuana ese momento fue la reacción de Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya cuando éste se aproximó. El tabasqueño sacó su billetera y la abrazó. "Voy a cuidar mi cartera", dijo. Más adelante se refirió a Anaya como "Riqui Riquín. Canallín".Éste fue el tono de buena parte del segundo debate. Las descalificaciones, una vez más, opacaron las propuestas de política pública. Pero incluso cuando hubo propuestas, éstas fueron simples promesas populistas o, peor aún, ocurrencias irresponsables.López Obrador declaró que coincide con Donald Trump en la necesidad de aumentar los salarios en México. "Aquí en la franja fronteriza -dijo-- vamos a aumentar al doble el salario mínimo". Anaya respondió que él lo subiría primero a 100 pesos diarios en todo el país para "después duplicarlo". “El Bronco” respondió que con "100 bolas no la libra nadie", "hay que desaparecer el salario mínimo" porque debe ser de "335 pesos" diarios. José Antonio Meade advirtió que los otros candidatos estaban compitiendo, "como en los tiempos de José López Portillo, a ver quién aumenta más el salario mínimo". Anaya ofreció bajar a la mitad el IVA en la frontera. “El Bronco” dijo que para confrontar a Donald Trump hay que considerar si "recuperamos Banamex". La posibilidad de regresar a los tiempos de López Portillo y sus expropiaciones bancarias flotó en el ambiente.López Obrador sabía que todos los demás candidatos lo iban a cuestionar y lo hicieron. Pero es normal. Andrés Manuel es el puntero y en todos los debates el candidato en primer lugar será siempre el más cuestionado. Sin embargo, las respuestas del candidato, que por segunda ocasión se negó a practicar antes del debate, fueron simplistas y reiterativas. Todo es culpa de la mafia del poder.Las soluciones a los problemas que ofrece Andrés Manuel son igualmente simplistas. Para vencer los retos de Trump, dice, necesitamos mayor producción de alimentos y dejar de comprar gasolina. "La mejor manera de enfrentar la inseguridad y la violencia es combatir la pobreza", que los campesinos "puedan sembrar maíz en vez de amapola y que se les pague bien". La relación con los Estados Unidos puede componerse con una Alianza para el Progreso, como la que impulsó John F. Kennedy en la década de 1960 para atacar la influencia del comunismo cubano de Fidel Castro, a quien López Obrador ha dicho que admira. La corrupción, por otra parte, se resuelve con un presidente honesto como López Obrador.Quizá el único anuncio importante de Andrés Manuel fue que Alicia Bárcena, la actual secretaria ejecutiva de la CEPAL, será nombrada embajadora en las Naciones Unidas. El candidato erró en el nombre y la llamó Bárcenas. No es relevante, quizá, pero es indicativo de la distracción con la que López Obrador maneja los temas.Si las promesas de campaña pudieran volverse realidad, pronto tendremos en México el mayor sueldo mínimo del mundo y millones de campesinos contentos y prósperos tras haber cambiado sus cultivos de la amapola al maíz. Tendremos también un país sin corrupción por la expulsión de la mafia del poder. No deberemos siquiera de preocuparnos de que alguien nos quiera quitar la cartera, aunque no sabemos si la cartera tendrá dinero en el interior.Los asaltos a trenes han dejado de ser un simple problema de seguridad pública para ser de seguridad nacional. Denotan una peligrosa ausencia del Estado. Vivimos un bandidaje como el que en el siglo XIX puso en jaque el comercio y la actividad económica.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.