Quiso ser clandestino pero lo pillaron

Quiso ser estrictamente discreto que hasta las fotos aparecieron algo divertidas. En un video muy corto se le ve cuidando su entrada al restaurante a paso algo más rápido que redoblado. A la salida se le nota observando detenidamente las mesas tratando de descubrir ‘halcones’.Es el secretario académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), don Manuel Loera de la Rosa. Anda vuelto loco con la idea de convertirse en rector, depositada 120 por ciento su confianza en que Andrés Manuel López Obrador obtenga la Presidencia de la República y desde Los Pinos salga la línea hasta esta frontera para depositar la rectoría en sus manos.Alguien le metió en la cabeza a Manuel esa idea y él hace su parte con la campaña ‘electoral’ respectiva. Participan con la misma o mayor intensidad en ese objetivo de ser rectores, los doctores Ernesto Morán y David Ramírez Perea, Juanito Camargo y hasta Francisco “Pancho” López y Daniel Constandze, directivos de institutos.Loera busca ser cuidadoso al extremo. Siempre vigila no cometer errores porque conoce en carne ajena a los asesinos inclementes apodados ‘años sabáticos’ aplicados por la clase política de UACJ a quienes se equivocan. Ha de sufrir ahora pesadillas si en lugar de AMLO llega “Ricky Riquín Canallín” al trono presidencial.Por eso el suspirante se fue esta vez hasta el kilómetro 20 de la carretera Panamericana, reservó un privadito en ese restaurante La Cabaña de comida asombrosamente rica, y reunió a una treintena de maestros, la mayoría de nueva contratación que andan haciendo méritos para anclarse en la nómina gorda universitaria.El buen pretexto para la comilona tuvo que ver precisamente con asuntos de acreditación académica, etc… En el fondo el propósito era dejar clara su fuerza ante sus invitados como candidato (sin mencionarlo de esa forma por supuesto) por encima de sus oponentes.Los otros suspirantes tampoco descansan. Ahí no tenemos encuestas para saber quién lleva la delantera, solo repetimos que el gobernador Corral tiene decidido que desde su ronco pecho saldrá el nombre de quien llegue al relevo de Ricardo Duarte, sea quien sea el nuevo presidente de la República, cuya elección será un mes antes de la de rector.***Casi un mes después de haber sido apresado en los Estados Unidos, entregado a la Fiscalía General del Estado y deportado a México, ha conocido el infierno de vivir en prisión, Jesús Manuel Luna Hernández, el muchachito de 23 años exsecretario particular de César Duarte Jáquez.Los captores recluyeron al exfuncionario público en la cárcel estatal de ‘bajo riesgo’ ubicada muy cerca del centro de la ciudad de Chihuahua con la mira de obtener información fuerte que siguiera incriminando a Duarte y supuestos cómplices en supuestos actos de corrupción.Luna fue detenido presumiblemente por haber facilitado un avión del Gobierno estatal a un hijo de Duarte para ser trasladado de Chihuahua a Toluca, de ahí a Cancún y de Cancún a Chihuahua. Valoraron el costo del vuelo en algo así como 330 mil pesos. Por esa ‘nimiedad’ está encerrado sin derecho a fianza.Creen los persecutores que Luna se guarda mucha más información que esa. La quieren. Por eso lo llevaron al penal de bajo riesgo pero alimentado con agua, pan, frijoles y algún guisado igual o peor de los que deben soportar los clientes de un restaurantito cuya especialidad eran los tamales sinaloenses, ubicado atrás de San Lorenzo.No han logrado nada. Hemos sabido (es información que oficialmente ninguna autoridad ofrece) que el silencio ha costado todavía más caro al joven. Lo sacaron el fin de semana de la cárcel de ‘bajo riesgo’ y lo llevaron al Cereso de Aquiles Serdán, a una unidad de ‘alta seguridad’ donde empeoró el trato.Pasado mañana cumplirá el mes preso en condiciones cada vez más deplorables.***Cuentan los que saben, los que la ven, los que van pasando, en fin, todos quienes han tenido trato laboral con ella en las últimas semanas, que Mónica Luévano, vocera del Municipio, anda en un plan difícil.Desde los propios trabajadores del Ayuntamiento llega la queja de que la funcionaria se ha erigido como la censora máxima y quiere casi prohibir que los funcionarios den hasta los buenos días a reporteros de la fuente.Escudada en aquello de la veda electoral, llegó al extremo de pedir a los policías que sacaran de un área pública a los periodistas que entrevistaban a un funcionario el pasado fin de semana.Tal cerrazón no corresponde con la ley, que es muy puntual y clarita definiendo qué sí y qué no pueden decir los funcionarios -lo que busca la legislación es que no haya promoción de logros que pueda influir en una elección y hacer inequitativa la contienda-. Eso es todo.Sin embargo y a pesar de los cursos que el Instituto Electoral dio sobre veda a los funcionarios, Luévano incluida, ella simplemente no escucha razones e impone el candadito a los funcionarios de todo nivel.Es la misma situación entre funcionarios estatales y federales. Todos agarrados del mismo pretexto para no cumplir con la sacrosanta obligación de informar a la sociedad sobre sus acciones.***Sorprendentes las imágenes de un reportero de la ciudad de Chihuahua siendo arrestado y esposado por un policía municipal mientras cubría un incendio. No había cordón de seguridad de por medio y a una distancia que se observa suficiente entre el foto periodista y el siniestro.Valentín Hierro, “El Vale”, es el periodista del portal La Opción detenido por unos minutos. Igual que todo reportero busca su mejor noticia o fotógrafo su mejor imagen, apareció desarrollando su chamba a un lado del cordón que apenas era instalado cerca del siniestro. Fue una breve discusión sobre el punto con un policía. Este lo esposó en un evidente arranque de coraje y lo jaloneó hacia la zona donde estaban las patrullas. No hubo violencia, gritaron desde la Alcaldía. Nomás que le pongan a ellos unas esposas y los jaloneen verán si no sienten que les arrancan las manos desde las muñecas. Azules le quedaron a “El Vale” las manos.En esos hechos no solamente es la detención por el arresto en sí mismo. Ese portal se ha convertido en un crítico de la Policía municipal chihuahuita y de la alcaldesa, María Eugenia Campos; por lo tanto, es altamente probable que los agentes municipales se mantengan predispuestos a atacar a reporteros de ese y otros medios, como ya ha ocurrido.Es un ambiente bastante negativo el que ha sido generado por esas autoridades municipales hacia el ejercicio periodístico y ni se diga en el Gobierno estatal encabezado por el también panista, Javier Corral. Aquí no funciona protocolo alguno de seguridad para periodistas; al contrario, tratan a los informadores como sus enemigos más acérrimos.