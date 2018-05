El domingo pasado se llevó a cabo el segundo debate de candidatos presidenciales. A diferencia del anterior, en esta ocasión no participó Margarita Zavala, por haber declinado en su proyecto a la Presidencia de la República.Si bien es de reconocer que el INE organice uno de los debates fuera de la capital, también es oportuno decir que eso no representa verdaderamente un acercamiento al pueblo por parte de las autoridades electorales o los candidatos, toda vez que únicamente tuvieron acceso al debate cuarenta y dos personas.Respecto de los candidatos, en esta ocasión apareció Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien, al igual que un niño volado por su ocurrencia de cortar manos a los ladrones en el debate anterior, ahora volvió a compartir algunas de sus ocurrencias tales como la expropiación de Citibanamex.En el caso de Ricardo Anaya, se mostró nuevamente agresivo, soberbio, y pendenciero, Anaya ha encontrado en el ataque carente de propuesta, uno de los ejes de su oferta política. Lo curioso es que su club de fans se lo aplaude, cuando en México se supone que pedimos más propuesta y menos show.En el caso de José Antonio Meade, considero que se preparó mejor para este debate que para el anterior. Sin embargo, por tener un perfil altamente técnico, no logra transmitir su mensaje al elector promedio.López Obrador salió al debate como quien se sabe ganador de las elecciones, cuando éstas todavía no han ocurrido. Su estrategia de no responder ataques, y no caer en provocaciones (salvo el llamar mentiroso a Anaya) le han resultado efectiva. Efectividad que sus idólatras se encargan de minar cada día más, al ser ellos quienes manejan discursos agresivos, incendiarios, e intolerantes, siempre con el pretexto que el bien de la nación demanda esa narrativa.Pienso que los debates son una herramienta necesaria en una democracia, pero en esta ocasión, con motivo de la elección a celebrarse en julio, su eficacia y el cumplimiento de su objetivo, no se cumplen por diversas razones.La primera de ellas es la forma en que están diseñados, pues no promueven un verdadero flujo de ideas que permitan al público contrastar las propuestas políticas de los candidatos. La descalificación barata, el ataque ad hominem, y la evasiva de temas, han convertido estos ejercicios en un auténtico circo mediático, fuente inagotable de memes y de chistes para las redes sociales. Aunado a ello, la sobreregulación de los órganos electorales de decir quiénes, cuándo y dónde debatir, monopolizando dicha organización, promueven que el debate no se dé a lo largo de la campaña, sino solamente en tres ocasiones.La segunda razón por la cual considero que los debates han dejado de ser efectivos en su actual formato, es que la mayoría de la gente ya tiene una idea clara de por quién votar (o por quién no votar), y pocas cosas harán que se cambie esa idea. Trump dijo en su campaña que si él se paraba y le disparaba a alguien en plena Quinta Avenida de Nueva York, no perdería votantes. Es algo parecido a lo que pasa con los seguidores de López Obrador, quienes están inmersos en un fervor religioso inusitado respecto a Andrés Manuel. Cuando alguien sigue de manera tan apasionada un ídolo, pocas cosas harán que modifique su postura. Lo mismo aplicaría con los antisistema, o los panistas convencidos.En tercer término, la mayoría de la gente está tan cansada de los actores políticos, que no cree nada de lo que se ve en la pantalla. Por tanto, un ejercicio de esa naturaleza es infructuoso al tratar de provocar interés y participación de la ciudadanía en los procesos comiciales que se avecinan.Me parece que en el caso particular de este debate, fue un error haber incluido a un moderador como lo es León Krauze. Su aversión hacia el PRI y hacia López Obrador lo hacían inelegible pues evidentemente no es imparcial. Esto se evidenció con los cuestionamientos que realizó de manera dura a López Obrador y a Meade. Su protagonismo le hizo creer que el importante del debate era él, el moderador, y no los candidatos y sus propuestas.A pesar de ello, considero que la apatía no se combate con más apatía, pues creo que de cualquier manera tiene que haber mayor debate en este proceso. Y no me refiero únicamente a la elección presidencial. Aquí en la localidad, somos varios los que queremos ver pronto un debate entre candidatos a la Presidencia municipal.