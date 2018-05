Como parte de su naturaleza y el instinto de sobrevivencia, el hombre ha hecho lo necesario para asegurarse él, los suyos y su patrimonio.Actualmente y desde la construcción del país vecino, los migrantes que han sido parte de la edificación de esa nación, sufren las diversas formas de maltrato y racismo, hecho que causa rabia e impotencia. Sumado actualmente a la tensa relación con su máximo mandatario que ha dedicado buen tiempo de su administración a ofender a los migrantes y mexicanos, dando pie al surgimiento de más casos de discriminación en esa nación.No hay justificación para tal evento de discriminación. Sin embargo vemos a un presidente que defiende su país, que con bravuconadas intimida al adversario, que no permite la emancipación de otra nación sobre la suya. Reacciona molesto si alguien ofende la patria que representa.Aunado a lo anterior existe la molestia generalizada por la construcción de un muro que estará en toda la zona fronteriza y que en Ciudad Juárez, que no es la excepción, se está avanzando en el levantamiento de la cerca. Y con ello, las redadas y expulsión de migrantes a través de nuestras fronteras, el exilio de personas que tienen más de 20 años viviendo allá sin tener documentos legales de trabajo y niños en el desamparo ya que fueron separados de sus padres deportados. Lo anterior no es algo nuevo y no vemos que pare.Nos preguntamos indignadamente, ¿por qué hacen eso con nuestro pueblo? Reflexionando lo anterior, bajo una perspectiva diferente, hago una comparativa subjetiva: vemos que en su generalidad las casas en nuestro país cuentan con los elementos mínimos de seguridad como lo son las rejas, puertas de metal, chapas, etcétera, para no permitir la entrada de alguien extraño o ajeno a nosotros, o simplemente para delimitar el espacio donde se habita. Por obvias razones sabemos que si no contamos con esos componentes de protección en México, seremos causa de un robo, en el mejor de los casos. ¿El vecino se debe molestar porque protejo mi patrimonio con una barda? Lo lógico en este caso sería no, pero al ponerlo en un contexto binacional es diferente la respuesta.Un país nacionalista hace lo propio y se protege, como Europa con los países africanos y en Asia con los estados árabes. No busquemos culpables externos de lo que pasa en esta nación. Los gobernantes mexicanos se quejan por las leyes migratorias de los texanos, promueven diálogos con deportados y migrantes, hacen manifiestos y dan apoyo a los ‘soñadores’. La solución no es esa, sino encontrar las medidas necesarias económicamente de empleo y subsistencia digna para que la sociedad no emigre. Cientos de pobladores salen forzados de su entorno, buscando mejorar las condiciones de vida que México no pudo darles, dejando familia y patrimonio, se juegan un albur con su vida, pudiendo desaparecer, morir en el transcurso de ese sueño de mejora económica. La situación es verdaderamente cruda, qué tanta será su pobreza y necesidad para tomar tal decisión.Por ello, la problemática que tenemos no corresponde la solucionen los gringos, tampoco responsabilizarlos de nuestra situación de pobreza. No busquemos los culpables afuera del territorio nacional, están dentro. Desde que tenemos uso de razón se nos dice que estamos en vías de desarrollo, unas vías que jamás terminan. La responsabilidad es de nuestros gobernantes, de todos los tiempos, que en no pocos casos se han dedicado a saquear la nación, a enriquecerse, al igual que sus familias y allegados. Los ciudadanos también jugamos un papel conformista.El nepotismo y peculado han sido el pan nuestro de cada día, la voracidad insaciable no ha tenido límites. Existe un cambio radical que se genera al ser un candidato bondadoso y congruente con sus propuestas a cuándo el mismo político ya electo, actúa con gran desatención a las actividades del puesto para el que fue elegido, comenzando a tejer su nuevo botín político.“Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”: Joseph de Maistre.