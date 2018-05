Hubo fuertes intercambios de salvas pero pocos daños en las principales trincheras. Hubo inclusive menos tensión que durante el primer debate aunque ahora los adjetivos hayan subido de tono. La cartera de López Obrador frente a Ricardo Anaya; los abrazos solicitados por “El Bronco” entre AMLO y José Antonio Meade, y el bateo “arriba de 300” del tabasqueño, aligeraron sustancialmente el encuentro y permitieron la conducción más relajada a los moderadores León Krauze y Yuriria Sierra.Hablar de un ganador claro de este segundo debate desarrollado en la Universidad Autónoma de Tijuana sería imposible sin recurrir a elementos técnicos de sondeo o encuesta. A simple vista la competencia fue pareja; inclusive con un José Antonio Meade metido en papel de fajador contra “El Peje” y contra Anaya. Cínico llamó al panista, recordándole la estancia de su familia en Estados Unidos.Jaime Rodríguez aprovechó la pelea entre los tres candidatos de los partidos políticos para considerar que es la mejor opción ante el electorado. La también independiente, Margarita Zavala, apenas si fue recordada a lo largo de todo el encuentro.Si a ojos vistas no cambiaron drásticamente los números con este segundo debate, tenemos entonces que se mantendría la tendencia de la víspera con un AMLO arriba de los 10 dígitos sobre Anaya, su más cercano competidor, un José Antonio Meade buscando romper la maldición de los 15 puntos y un Bronco que no sale de los tres puntos.***Antenoche, mientras Ciudad Juárez sumaba otra jornada de violencia -con seis ejecutados, tres de ellos en menos de una hora-, Javier Corral tenía claro el objetivo: acudir a la carrera nocturna de la Nascar Peak Serie México.Perfectamente ataviado, con la gorra y el jersey oficiales del evento, el gobernador posó para la foto, misma que tenemos en la versión digital de La Columna, en el Dorado Speedway de la capital del estado, ciudad donde horas antes ejecutaba la delincuencia organizada a un hombre.Se ha vuelto costumbre para el mandatario aprovechar las mieles de su puesto para placearse y conseguir los mejores lugares en conciertos, deportes, ferias, viajes internacionales... todo aquello que signifique la dolce vita de quien el poder detenta.Al golf que es su nueva afición, se le suma el tenis y la corredera, que son sus prioridades matutinas, siempre a la cabeza de la lista de cosas por hacer en la jornada diaria.El viernes 11 de mayo después de los ataques en Jiménez, López y Valle de Allende, el gobernador terminaba de jugar tenis en las canchas de la Ciudad Deportiva en Chihuahua a las 8:30, para luego bañarse y desayunar. La jornada laboral empezada por ahí de las 10 de la mañana, que para todo hay tiempo.La desfachatez ya no tiene límites. Ayer por la mañana, dos víctimas mortales en Juárez antes del mediodía, pero el gobernador estaba en esta frontera no para coordinar la seguridad, saber qué diablos está pasando y cómo enfrentar la ola de violencia, no. Corral Jurado estaba sentado a lado de su padrino político, Francisco Barrio, y de Ramón Galindo, para celebrar a los personajes destacados de Acción Nacional. De ese evento también tenemos foto.Se queda el góber en Juárez para asistir hoy a dos eventos, primero para celebrar en el Centro Cívico Smart el Día del Estudiante. Después dará conferencia de prensa.Si es que lo permite, habrá que preguntarle cómo es eso de que mantuvo "a raya" al 80; si la misma Federación lo ha ubicado como el personaje más violento en la entidad, ¿en qué realidad paralela estaba entonces a raya?***No fue en la UACJ, menos en la UACH, donde fue diseñado el examen aplicado el sábado para ocupar las plazas definitivas de jueces del estado.El instrumento fue diseñado nada más y nada menos que en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, desde donde se envió la prueba que lo que busca en realidad es sacar a los actuales jueces provisionales para colocar en su lugar a nóveles abogados maleables y afines a quien despacha en el edificio de Aldama 901 de la capital.Que se haya realizado el examen en la Ciudad de México quedó evidente cuando los abogados se toparon con que algunas de las preguntas estaban relacionadas con juicios chilangos y con temas de la diversidad sexual, que en tierras aztecas han sido objeto de más avance.El resto de las preguntas eran sobre tratados internacionales y teoría de la Constitución, temas por excelencia de la Ibero.Como resultado de una prueba a modo, apenas uno de los más de 500 aspirantes obtuvo 8 de calificación; el resto para abajo.No se entiende de otra manera que jueces con años de experiencia, calados en casos emblemáticos, con sentencias que han evidenciado las fallas en el trabajo de la Fiscalía General del Estado, no hayan avanzado en el dichoso examen.***Este lunes queda al frente de la alcaldía el primo, Alejandro Loaeza Canizales. Solicitará licencia el presidente municipal, Armando Cabada, para iniciar esta misma semana su campaña electoral en busca de la reelección. Junto con él marcharán varios funcionarios más en busca de posiciones, el más significativo, el administrador de la ciudad, Rodolfo “El Güero” Martínez.De aquí a la primera semana de julio funcionarán las áreas relevadas con puros encargados de despacho, nada de nombramientos definitivos. Suponen que no enfrentarán dificultades para la reelección, pero en caso de alguna derrota difícilmente el perdedor volverá a su puesto.Es posible que venga hoy mismo, a más tardar mañana, alguna sorpresa en esos movimientos. No todos los funcionarios en la alcaldía siguen teniendo el mismo nivel de confianza por parte de Cabada. No tendrán ellos funciones importantes en los respectivos cuarteles de guerra electoral.Ya veremos quiénes son...***Tras la amenaza de la regidora priista Laura Tapia de que ella y su padre, César Tapia Cervantes, el sempiterno líder del Movimiento Territorial, pudieran dejar las filas del tricolor, se esconde la palabra que por todos lados se ha escuchado en el PRI Chihuahua: traición.Resulta que algunos, como Tapia, tratan de llamar la atención y dar razón del maltrato que, dicen, sufrieron en el reparto de candidaturas.Acusan Tapia y su papá que los líderes del partido solamente trabajaron para acomodarse en el sexenio venidero, como Omar Bazán y su primer lugar en la lista de pluris locales. Mucha molestia hay en el partido, asegura Tapia. Lo mismo gritan a los cuatro vientos en Chihuahua los tricolores.En ese ánimo viene mañana Esteban Villegas a presentarse ante el PRI juarense como el nuevo delegado nacional, acompañado de Omar Bazán y de, nos cuentan, buena parte del priismo que busca mostrar músculo, apapachar a quien lo merezca y meter en cintura a los rijosos; en fin, afinar la maquinaria tricolor.