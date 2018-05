Hacer ciudades "a mano"

La calle siempre desempeñó un papel muy importante en la historia de las ciudades, era el gran espacio público por excelencia en donde se daban intercambios de todo tipo: social, político, económico. La vida diaria se desarrollaba en gran medida en el espacio público, a diferencia de en el privado. Algunos expertos de finales del siglo XX y principios del XXI, plantean que los encuentros cara a cara son el ingrediente más importante de una ciudad y de su espacio público, pues son ellos los que desencadenan los procesos de identidad y de solidaridad, es decir, parece que la fórmula no ha cambiado.Sin embargo, entre estos dos momentos, la ciudad histórica y los planteamientos de estos expertos contemporáneos, hay una gran brecha de tiempo, en la cual, el último siglo fue predominado por un paradigma de planificación de las ciudades, el cual, sin quererlo, acabó con la vida social en el espacio público. Se trata de la planificación orientada al automóvil, gran invento del siglo XIX, y positivo en ciertos aspectos, pero que, al voltear a ver más de 100 años de su predominio, permite dar cuenta de que provocó una transformación dramática de las ciudades, de las calles y de la vida social, la cual nunca se previó.Las calles, se convirtieron prácticamente en carreteras, la proporción de espacio para el flujo vehicular se sobrepuso a cualquier otro. Si observamos una imagen aérea de las ciudades y de sus calles, podemos ver que más del 80 por ciento del espacio público es asfalto, y los espacios de estancia y de esparcimiento son mínimos. Contamos con calles de cinco a ocho carriles para el flujo vehicular que abarcan entre 20 y 40 metros, contrastando con banquetas de 1 a 1.5 metros en el mejor de los casos. Esta ilógica forma de utilización del espacio es una de las lecciones que aprendimos -o estamos aprendiendo- a partir del siglo pasado: podemos y debemos utilizar de mejor forma el espacio en nuestras ciudades.Esta lección aprendida, se ha visto reflejada en distintas partes del mundo con transformaciones importantes en cómo se utiliza el espacio de las calles. Unas antes que otras, por ejemplo, Ámsterdam, hoy capital del ciclismo urbano no fue siempre así. Ellos también tuvieron que sufrir las consecuencias del modelo auto centrista, hasta la década de los setentas, cuando movimientos ciudadanos exigieron la construcción de ciclovías, además de la reducción de muertes infantiles en siniestros de tráfico, y lo consiguieron. En el continente americano, este proceso ha sido más lento, pero el mismo Estados Unidos, ha tenido avances importantes en algunas ciudades, como en Nueva York.Esta ciudad americana, hasta hace pocos años, era considerada un caos en términos de movilidad, la imagen cinematográfica de sus calles atestadas de carros y taxis mostraba mucho de su realidad. Sin embargo, en 2007 con la entrada de una nueva comisionada de transporte que entendía lo obsoleto del modelo autocentrista, la ciudad empezó a tener algunos cambios graduales, utilizando una estrategia de transformación de los espacios muertos de asfalto, en pequeñas plazas improvisadas con algo de pintura, algunas plantas y sillas plegables; cerrando partes de algunas calles para convertirlas por cierto tiempo en espacios de estancia y esparcimiento, para probar cómo funcionaría, hasta ir convirtiendo estas intervenciones temporales en algo permanente debido a su éxito. La gran transformación de Nueva York, no acabada aún, tiene que ver con la capacidad de imaginar que las calles pueden usarse de forma distinta. Esta capacidad, es la que ahora permite ver lo impensable hace unos años, ver a Times Square convertido realmente en una plaza.Estas transformaciones del espacio en la ciudad no han sido solamente a gran escala. Hay muchas iniciativas ciudadanas en cientos de ciudades del mundo, transformando la ciudad “a mano”, metro cuadrado a metro cuadrado, con intervenciones de “Urbanismo Táctico” y de “Urbanismo hazlo tú mismo”, transformando camellones, esquinas, estacionamientos y calles con muy poco recurso, pero gran creatividad. Estas intervenciones, aunque pequeñas, pueden llegar a solucionar problemas graves, como un cruce peatonal, una esquina insegura, un espacio en mal estado, y también a modificar las dinámicas sociales para bien, fomentar el encuentro entre vecinos, el trabajo comunitario, el aumento de la seguridad de una zona, entre otras.Esta ciudad hecha a mano por la misma comunidad es la que define en mucha medida cómo se vive la vida cotidiana. Si se ha perdido incluso el valor de barrer una banqueta, por que la basura la tira otra persona, estas iniciativas buscan, al contrario, involucrar a las personas a participar en la solución de problemas concretos, para beneficio de otros. Incentiva la imaginación de los que la ven, acerca de cómo podría ser el espacio si se diseñara distinto, y puede también, como se ha dado en varios casos, motivar a la autoridad a hacer la transformación de forma permanente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.