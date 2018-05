Hoy todos hablamos de Margarita Zavala, la excandidata independiente, la exprimera dama panista, la esposa de Felipe Calderón, la única contrincante política que alguna vez, hace aproximadamente un año, estuvo por encima en las preferencias electorales del hoy puntero de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.Hablamos todos de su renuncia a la candidatura a la Presidencia de la República y mucho se habla también de quién será el beneficiado directo de su salida de la contienda, pero más allá de pensar quién será el destinatario de los pocos o muchos votos de la señora Zavala, bien vale la pena hablar de quién es el gran perdedor con esta decisión, y me refiero al infortunio de que el género femenino no esté presente en una boleta electoral para ocupar el máximo puesto de Gobierno en nuestro país.Más allá de una competencia ociosa entre hombres y mujeres, sobre quién tiene mayores aptitudes para el gobierno de México, considero que es importante destacar la participación de la mujer en la política mexicana, destacarla y también reconocerla con espacios públicos, ejecutivos, de influencia social y posiciones directivas, pues si ya de por sí es abrumador que hace apenas 63 años las mujeres no éramos reconocidas con el derecho constitucional de votar y ser votadas, lo es todavía más que durante los 89 años que existe el sistema de partidos políticos en nuestro país, solamente cinco mujeres hayan sido postuladas a la Presidencia de México: Rosario Ibarra de Piedra, quien contendió dos veces en 1982 y 1988, Cecilia Soto y Marcela Lombardo en 1994, Patricia Mercado en el 2006, Josefina Vázquez Mota en el 2012 y por un fugaz momento Margarita Zavala en el 2018.Hoy pierde México la oportunidad de seguir avanzando hacia una sociedad más equitativa, pues podrá existir un discurso largo alrededor de la igualdad de género entre los candidatos a los puestos de elección popular, pero en los hechos, “haiga sido como haiga sido” diría el esposo de Margarita Zavala, una vez más las mujeres nos quedamos fuera de la boleta electoral más importante en este país. Y que conste que este artículo no trata de imponer el pensamiento de que por el solo hecho de ser mujer el votante debe estar obligado a tener una opción femenina en la boleta, lo que sí trata el presente escrito es evidenciar la histórica y amplia brecha de desigualdad de género en la vida pública del país y exige también que se creen los mecanismos para educarnos como sociedad en un tema en el que México está enfrascado desde hace casi 100 años, pensando que las cuestiones de la cosa pública son exclusivas para la capacidad de los varones. No nos conformemos con la Reforma Constitucional de Paridad Electoral promulgada en el 2014 en la cual, por medios legales, se tuvo que obligar a los partidos políticos a que incluyeran mujeres en sus candidaturas, pues les daban pocas oportunidades de participar, seamos más ambiciosos como sociedad y vayamos por las conciencias ciudadanas que nos lleven a votar por ideales políticos y propuestas serias, viables y congruentes, independientemente si es hombre o mujer.Estoy a favor de apoyar las candidaturas de hombres y mujeres de bien en circunstancias de completa igualdad, sin pedir privilegios por ser mujeres, pero tampoco tolerando las desigualdades a las que históricamente hemos sido condenadas; rompamos la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, ya que en la medida que esto sea una realidad habrá mayores libertades en nuestro país pues es un tema que tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos.Yo sinceramente no pensaba votar por Margarita porque no me representa, sin embargo,w reconozco que se vaya diciendo “que no hizo pactos con nadie”, que hable sobre la libertad que tenemos los votantes de elegir la opción que más nos represente y con eso me quedo, con el llamado al voto el próximo primero de julio y con la promesa que lanza de que seguirá participando en los temas de la vida pública del país, porque la participación de todas en la construcción de un México con mayor equidad es imperante. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.