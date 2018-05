Los tiempos electorales avanzan y las preferencias del electorado se aferran a una constante que no ha podido revertirse a pesar de los esfuerzos propagandísticos desplegados principalmente por Ricardo Anaya y José Antonio Meade en sus campañas: Andrés Manuel López Obrador se mantiene al frente de las preferencias electorales y hasta ahora ninguno de los candidatos ha puesto en peligro su preponderancia. Los números varían de una casa a otra pero las tendencias permanecen aferradamente: AMLO va a la cabeza y por mucho.Encuesta Reforma nos dice en sus últimos sondeos que AMLO puntea con un 48 por ciento de las preferencias electorales manifestadas por sus encuestados y le sigue Ricardo Anaya con un modesto 26 por ciento para efectos de competitividad y José Antonio Meade con un 18 por ciento, Margarita Zavala con el 5 por ciento y en la cola Jaime Rodríguez “El Bronco” muy mansito, con un patético 3 por ciento. Por su parte Consulta Mitofsky ha publicado sus propios números que, aunque difieren enormemente con los de Reforma, las tendencias fundamentalmente se mantienen otorgando a AMLO un 31.9 por ciento, a Anaya un 20.8 por ciento, a Meade el 16.9 y a Margarita Zavala y a “El Bronco” el 3.8 y 1.6 por ciento respectivamente. Las encuestadoras reconocen un margen de error del más menos 3.7 por ciento en sus sondeos que para nada varían los resultados finales.La competencia electoral se centra básicamente en dos candidatos: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, quedando los demás muy marginados de la contienda presidencial, sobre todo los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, quienes prácticamente quedan descalificados en las dos principales encuestas que se realizan a nivel nacional. Estos resultados hipotéticos que en otras ocasiones se han visto avalados por la realidad electoral, son los que influyeron en la decisión tomada por el equipo de Margarita Zavala de anunciar su capitulación en la lucha electoral emitida esta semana. Sin embargo esta renuncia no altera el escenario.Campañas inconducentesY es que no tiene sentido hacer el gigantesco esfuerzo de campaña cuando se te adjudican porcentajes de preferencia electoral del 5 por ciento o menos, esto equivale a bordar en el vacío. La decisión más cuerda fue retirarse de la contienda electoral y eso hizo Margarita Zavala. Se espera que ese 5 por ciento o menos de sus seguidores pasen a engrosar las filas del candidato Ricardo Anaya, debido a que este conjunto de ciudadanos se encuentra más identificado ideológicamente con el panismo aunque al respecto de caprichos electorales nada es totalmente seguro, pero puede suceder que ya sin candidato los acólitos de Margarita se sumen a la tendencia ganadora de AMLO, lo cual complicaría las cosas para el resto de los participantes. Con un sentimiento de decepción predominante, Ricardo Anaya y sus estrategas de campaña tendrán que realizar un gran esfuerzo proselitista personalísimo para atraer a su molino estos miles de votos que quedaron sueltos con la renuncia de Margarita Zavala si es que no quiere que se sumen a las huestes del virtual ganador.Debemos considerar la permanencia del candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, que en peores circunstancias que Margarita Zavala se encuentra con porcentajes del 3 al 1.6 por ciento de las preferencias electorales encuestadas, por lo que le es muy aconsejable retirarse también de la contienda presidencial ya que sus posibilidades de ganar son inexistentes y las de no hacer el ridículo son mínimas. Bien nos dice el filósofo de Güemes: “En política, unos tiran a salir, otros salen a tirar y otros salen a que se los tiren.”Tal vez este candidato regiomontano y su grupo deban permanecer en la contienda tan solo por una serie de candidaturas locales que están proponiendo en su natal Nuevo León, pero de ahí en adelante, sostener la candidatura presidencial es imposible y sin objeto alguno únicamente arrastrarán una pequeña cantidad de votos que a la postre serán inútiles. Se calcula que si El Bronco se retira sus seguidores pasarían a engrosar las filas del frente morenista aumentando la de por sí muy considerable ventaja de AMLO. Son ex priistas en su mayoría y no comulgan con las ideologías de Acción Nacional.No al cobro de estacionamientosEl viernes la empresa Ranver, concesionaria del estacionamiento público del centro comercial conocido como Galerías Tec, reinició el cobro por servicio de estacionamiento con base en un juicio de amparo ganado al Gobierno municipal que pasa por alto una ley estatal que prohíbe dichos cobros y que obliga a todos los comerciantes a proporcionar ese servicio gratuito a su clientela. Ni tardo ni perezoso, el alcalde Armando Cabada por medio de su director de comercio Leonel Ortega Cázares, se reunió con el representante del centro comercial Galerías Tec y el encargado de la empresa Ranver, que administra el estacionamiento de la plaza comercial, para notificarles una sanción económica y la clausura de las casetas de cobro, por irregulares en una acción que les mereció el aplauso de la ciudadanía en general.Toda empresa que se dedique a una operación comercial en el estado de Chihuahua en un establecimiento tiene la obligación de proporcionar a su clientela suficientes cajones de estacionamiento gratuito para poder operar y si no los tiene lo procedente es negarle el permiso de funcionamiento o clausurarle así es que todos los comercios que operan en los múltiples centros comerciales de nuestra ciudad tienen la obligación de mantener aparcaderos suficientes para poder realizar su negocio y se considera injusto que la clientela, además de preferirlos con sus compras todavía tenga que pagar estacionamiento para acudir a esos negocios.La voracidad de los comerciantes no tiene límites y no comprenden la máxima norteamericana que establece “No parking: No business” (Sin estacionamientos no hay negocio). El problema debe resolverse desde la planeación, ya que se autoriza la construcción de centros comerciales sin que se cuente con los cajones de estacionamiento suficientes, sobre todo en la Zona Centro de nuestra ciudad. La acción de clausura emprendida por el Gobierno municipal cuenta con todo el respaldo popular y de la ley.La inseguridad al debateEl debate de los candidatos presidenciales a celebrarse este domingo tendrá como tema principal la seguridad y la migración, siendo el primero el más relevante para el país entero, que está inmerso en una ola de criminalidad que ha desestabilizado a la sociedad y a nuestras instituciones. La captura del presunto delincuente conocido como “El 80” realizada el jueves por el Ejército Mexicano es la prueba palpable de que cuando el Gobierno quiere atrapar a alguien lo hace sin importar lo poderoso que sea. Al respecto va a resultar muy interesante escuchar las tesis de Andrés Manuel López Obrador respecto a la amnistía que pudiera implementar en beneficio del crimen organizado y la propuesta de Ricardo Anaya en el sentido que quiere darle a la lucha frontal contra la delincuencia organizada y desorganizada.José Antonio Meade ha sostenido en un cliché publicitario que no habrá amnistía pero no ha esbozado plan alguno para detener la ola de criminalidad. El orden constitucional ha sido quebrantado en gran parte del territorio nacional aunque el problema ha hecho crisis en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Chihuahua por mencionar los más calientes, pero lo cierto es que este es el tema primordial que la ciudadanía espera ver tratado porque en ello le va la vida misma. La gente está cansada y espantada de ver correr tanta sangre.Es urgente el restablecimiento de la paz republicana porque sin ella ningún tipo de progreso es posible y el solo hecho de vivir en el territorio nacional resulta sumamente ingrato y hasta imposible. Por eso muchas familias han seguido la ruta del exilio dejando atrás vidas y haciendas y las cosas no deben seguir así. Se habla de un pacto patriótico de cogobierno con los jefes del crimen organizado, se habla de la legalización del trasiego y consumo de drogar, de amnistía, pero no hemos visto posicionamientos concretos y mucho menos viables. Será muy interesante meditar sobre las propuestas de los candidatos.