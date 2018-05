El fantasma de la inseguridad

Los juarenses sabemos muy bien lo que significa vivir con la angustia y el temor. Del 2008 al 2011 la criminalidad y la bestialidad de los grupos del crimen organizado se enseñorearon en nuestra frontera, se adueñaron de las calles y de nuestras vidas, obligándonos a cerrar negocios y a encerrarnos en nuestras casas. Por tanto, conocemos también los síntomas y signos que nos alertan de un eventual regreso de esos aciagos tiempos, que no quisiéramos que volvieran pero que están ahí amenazantes, despiadados, agazapados.Todos recordamos los días en que la cuenta de ejecutados en las calles no bajaba de 15 y llegaba hasta los 30 en un solo día. O más, como cuando masacraban a internos y usuarios de centros de rehabilitación. Muchos de esos crímenes de alto impacto social porque se trataba de ejecuciones extremadamente violentas, en lugares públicos, de personas de renombre o asesinatos colectivos.Con gran pesar y recelo recordamos cuando decenas de comercios y negocios tuvieron que cerrar sus puertas, enviando al desempleo a cientos, miles, de juarenses ante el temor de que sus negocios fueran quemados o sus familiares o empleados secuestrados o asesinados. Eso ocurría todos los días. Era común amanecer con la noticias de dos o tres restaurantes incendiados durante la madrugada. Las ejecuciones dentro de restaurantes, bares o antros de todo tipo, aun los más exclusivos y caros, era cosa común.Todo eso canceló la vida normal de los juarenses. Acabó con nuestra tranquilidad y la de nuestros seres queridos. Nos llevó a la psicosis total. Por supuesto que nadie en su sano juicio en Juárez quiere volver a vivir esa pesadilla.Por eso, cuando vemos que se repiten escenas de una película que ya vimos, y que se parece mucho a todo lo que describí en los primeros párrafos de esta colaboración, no podemos evitar estremecernos y gritar un desesperado ¡no!En fechas recientes, apenas semanas, días, las ejecuciones en bares y antros de la Gómez Morín a plena luz del día, o bien frente a decenas de testigos, volvieron a remover la amargura de los recuerdos sobre la época negra de Juárez. Es inevitable.Considerado un corredor seguro desde hace algunos años, el bulevar Manuel Gómez Morín se convirtió en importante polo detonador del comercio en esta frontera, principalmente en el ramo restaurantero lo que, si bien generó algunas críticas a los gobiernos municipal y estatal por la excesiva permisividad y relajamiento de las normas, a la hora de autorizar permisos de alcoholes y licencias de funcionamiento, por otro lado era una positiva muestra de un mejoramiento en el desarrollo económico de la ciudad. Sin duda.Por eso preocupa más que los más recientes hechos de sangre en la ciudad se hayan presentado en ese corredor seguro. Preocupa y alarma, porque han vuelto los días en los que las corporaciones policiacas “desaparecen” misteriosamente de sus puntos de vigilancia asignados, sobre todo en lugares como un corredor seguro, justo momentos antes de que se lleve a cabo una ejecución.Por eso el incendio del restaurante Shamrock de la Gómez Morín, la mañana del pasado viernes, justo en horas de la madrugada, recordó en detalles y en circunstancias, lo que ocurría entre 2008 y 2011 cuando algún comerciante no aceptaba pagar la cuota de cobro de piso a la que estaba sujeto. Es inevitable la referencia. Casi obligada diría yo. Sobre todo cuando hay decenas de rumores entre comerciantes sobre el regreso de las extorsiones por el cobro de piso.Aunque también hay que decirlo, hasta hoy han sido solo rumores, muy extendidos y fuertes, pero rumores al fin. Tampoco debemos olvidar que la gran mayoría de estos delitos no se denuncian ante el temor de las represalias, ya sea por parte de los delincuentes o de la misma autoridad. No fueron pocos los casos en la época negra de Juárez, en los que quien se armaba de valor e iba a la entonces procuraduría del estado a denunciar, terminaba acribillado a tiros. En algunas ocasiones literalmente saliendo de hacer su denuncia. Era evidente el contubernio entre agentes del Ministerio Público, policías judiciales y delincuentes, los mismos encargados de la procuración de justicia les avisaban de los casos de denuncia.Si bien es cierto que hoy las cosas parecen ser distintas en materia de administración y procuración de justicia, con la reciente Fiscalía General del Estado, no podemos dejar de considerar que el temor de la sociedad, fundado en hechos y realidades de otros tiempos, es un poderoso inhibidor de la denuncia ciudadana aunque sean otras circunstancias, otros actores y otro Gobierno incluso.Cuando me enteré del incendio en el restaurante de la Gómez Morín, publiqué la nota en mi perfil de Facebook acompañada de la pregunta “¿Vuelven las extorsiones a Juárez por cobro de piso?” con toda la intención de provocar una reacción en la autoridad y un debate ciudadano sobre el tema, porque considero que esa es la única forma en que las cosas se pueden mover un poco.Cuando digo “cosas” me refiero por supuesto a acciones y medidas de la autoridad y a participación social decidida y activa. No podemos seguir aspirando a una mejor comunidad cuando ni unos ni otros hacemos lo que tenemos que hacer, y solo nos la pasamos quejándonos.Y así fue. De inmediato un buen amigo me cuestionó la publicación “feisbuquera” pidiendo esperar a los resultados del dictamen de Protección Civil y a la respectiva investigación completa de la FGE. “…por favor dejen que las autoridades hagan su trabajo y nos digan qué pasó. No es conveniente especular porque se daña demasiado a la ciudad. Por favor no politicen esto que es muy delicado”, me escribió.Efectivamente su comentario me hizo reflexionar sobre la conveniencia o no de haber hecho la publicación. Llegué a la conclusión que son temas dolorosos, que abren llaga, y que resultan incómodos para algunos, pero por mucho que así sea son temas que, definitivamente, no se deben soslayar. Y menos tratar de ocultar.Precisamente, hacer como que no pasaba nada cuando pasaba todo, fue lo que nos llevó más fácilmente, hace 7 u 8 años, a la situación de crisis que vivíamos entonces. Si no se reconoce, identifica y dimensiona el problema, simplemente no se podrá solucionar. Es necesario hacerlo consciente, hacerlo patente, reconocerlo.Lo cierto es que la publicación que hice fue deliberadamente cuidada. No era una aseveración, era una pregunta, con toda la intención de provocar reacciones como se dieron. Pero sobre todo con la intención clara de llamar la atención a hechos que necesariamente deben ser atendidos con oportunidad, suficiencia y eficiencia. Cosa que no está ocurriendo actualmente.El adecuado manejo de la información, entendiendo por manejo el conjunto de tácticas, estrategias y herramientas de las que se vale el aparato de comunicación social para difundir la información, ha sido sumamente errático e inconsistente hasta hoy. La información pública (toda la que genera un Gobierno o ente de Gobierno), no es propiedad de quien la genera, es propiedad de la sociedad. La sociedad tiene derecho a estar oportuna y suficientemente informada. Por ello, cuando no se brinda esta información, con esas características -oportunidad y amplitud-, simplemente se abren los espacios a la especulación, a la desinformación, al rumor y hasta la calumnia franca, pero no es responsabilidad de la gente, ni de los medios de comunicación, sino de quienes debieran estar cumpliendo cabalmente con esa tarea.De acuerdo con los dictámenes periciales preliminares, todo indica que no fue un incendio premeditado o intencionado lo que produce un gran alivio, por un lado, porque por otra parte, resulta que fueron encontrados en el lugar incendiado, droga y balas que confirman que algo está ocurriendo. Y no es precisamente algo bueno.La droga dentro de la caja registradora indica claramente que se vendía directamente en el lugar. Lo cual no necesariamente implica al propietario o administradores. Sabemos bien que en muchos de los casos son los mismos empleados de menores facultades y cargos, los que son comprados por los distribuidores de droga para introducirlas a bares, restaurantes y antros, la mayor parte de las veces sin el conocimiento o aprobación de los propietarios,También se localizaron en el interior del inmueble más de mil balas de grueso calibre ¿por qué estaban ahí? ¿De quién son? ¿Qué relación hay entre la droga, las armas y el personal o propietarios del lugar?El tema de la seguridad no es cosa menor. Y menos cuando se empiezan a ver síntomas ya conocidos, ya identificados. Antes que preocuparnos por la “buena imagen” de la ciudad debemos ocuparnos de la seguridad y bienestar de nuestras familias, de su integridad física. Es lo menos que podemos hacer.