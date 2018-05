Rutilio García, investigador de la UACJ, escribió un libro sobre la mala fama de Ciudad Juárez donde hace un recuento de los estigmas que mantiene la frontera desde 1900, cuando Juárez era considerado un centro de vicio y perdición. Como todo infierno, Juárez era –desde entonces– el lugar donde las libertades se desbordan.Algo espantoso para la sociedad conservadora, un consulado de la perversión humana entre dos polos, al norte estaban los puritanos texanos y al sur la decencia moralista de Chihuahua capital.La mala fama creció en los años veinte con la prohibición de la venta de alcohol y después con la venta de drogas prohibidas en Estados Unidos. Entonces, el Centro de Juárez se convirtió en un destino turístico de primer nivel durante las siguientes décadas, donde los casinos, los cabarets, los artistas y la gastronomía se convirtieron en otro atractivo para visitar la ciudad.Por su posición geográfica, Juárez es la escala obligada para el trasiego de todo lo bueno y todo lo malo. Lo mismo pasan por aquí mercancías legales que ilegales, cuyo destino son los Estados Unidos.En la década de los sesenta, otro detonante del desarrollo económico fue la industria manufacturera que se consolidó como la vocación económica de la región y que a la fecha genera la mayor cantidad de empleos formales directos e indirectos, lo que en términos económicos representa la mayor contribución de impuestos del estado y uno de los más altos del país.Y, finalmente, en las últimas cuatro décadas, un grave problema social es la presencia de grupos criminales que generan violencia por el control de la plaza, ya que Juárez dejó de ser lugar de paso para convertirse en un mercado de consumo de drogas; lamentablemente, el tráfico y venta de drogas viene acompañado de los homicidios, la extorsión, secuestro, los asaltos, el tráfico de personas y el ‘lavado’ de dinero, entre otros negocios del crimen.Ser un punto de desarrollo económico –legal e ilegal– tiene consecuencias. Para nuestra ciudad, recibir la migración de otros estados implica adaptar terrenos de uso habitacional; con calles, servicios públicos como agua, luz y drenaje. En ese sentido, la ciudad ha crecido en población a un ritmo acelerado, pero los gobiernos estatales y municipales no han logrado abastecer de lo mínimo para vivir, esas necesidades insatisfechas producen más marginación y más pobreza.Juárez carga con la mala fama desde hace por lo menos 150 años y con un rezago de infraestructura de más de 50 años. La frontera sigue siendo “la fea”. La pregunta lógica es ¿fea en comparación con cuál ciudad?No podemos comparar a Juárez con Batopilas o Gran Morelos, en todo caso, tendríamos que contrastar a Juárez con otra ciudad que tenga las mismas características o un número de habitantes parecido al menos. En este caso, las odiosas comparaciones son con la capital, Chihuahua, “la bonita”.Con una historia completamente distinta, Chihuahua capital es un lugar donde la sociedad conservadora ha mantenido intacta la estructura de clases, en que las élites de la alta sociedad mantienen la brecha abierta con la clase media y existe una abrumadora distancia con la clase baja. Esto solamente se puede entender con el bajo nivel de migración que mantuvo durante el siglo pasado y, sobre todo, el control del poder político del estado por ser la capital.En Chihuahua los apellidos tradicionales todavía pesan, los clubes privados y el ambiente aristocrático europeo está instalado en una conciencia moral aceptada por la mayoría. Decentes y recatados, los “chihuahuitas” sueñan con vivir en El Paso, Texas para poder decir que radican en el extranjero.Los mismos “chihuahuitas” no solamente tienen la herencia de las buenas familias, que es el monopolio de la moral y de las buenas costumbres, mantienen lo más importante: el control del poder político en los tres poderes de gobierno. En ese sentido, no importa quién llegue, ni a cuál grupo pertenece, ni siquiera los partidos políticos son un referente. El asunto es regionalista. Al final de cuentas, aunque el gobernador sea de Juárez, de Delicias o de Parral, del PRI, del PAN, de grupos tradicionales o emergentes, nada importa, porque los recursos se siguen quedando en la capital.Entre ellos no hay partidos, ni grupos. Existe un “pacto chihuahuita” entre los tomadores de decisiones que están enquistados en todo el Gobierno y que implica dejar lo más y lo mejor para la capital para después mandar las sobras a los demás municipios.La misión del pacto es que Chihuahua siga siendo una ciudad bonita. Con su periférico de la Juventud, su Fashion Mall, con el I-Hop y el recién estrenado Best Buy, con sus calles limpias y sus parques arreglados. Entre más parecido a El Paso, más cerca del paraíso. “El pacto de impunidad” de la corrupción, del que habla Javier Corral, es un juego de niños contra el “pacto chihuahuita” que lleva 50 años jodiendo a Juárez.¿Y Juárez? Juárez es un mal necesario para ellos. “Desde que entras está feo”, dicen los “chihuahuitas”. Este lugar no es más que un buen proveedor de impuestos con problemas añejos que no tienen remedio. Ni caso tiene intentar resolverlos, Juárez es una causa perdida y los juarenses una masa social sin forma.En los últimos 30 años, Juárez ha tenido dos gobernadores, Pancho Barrio y Javier Corral, ambos corrieron la misma suerte, dejaron en manos de “chihuahuitas” las decisiones estratégicas del estado. En la administración estatal, los secretarios son puestos políticos que se dedican a cortar listones, pero quienes planean y ejecutan el presupuesto son “chihuahuitas”, muchos de ellos llevan décadas haciéndolo y orientan la inversión a la capital. Mientras, los juarenses del gabinete, por inexperiencia, ignorancia o de plano por flojera dejan que la inercia siga en contra de Juárez. Ni De la Vega, ni Cuarón, ni Pinedo han podido desarticular “el pacto chihua-huita”, mucho menos los demás secretarios que ni el más mínimo interés tienen por Juárez.Barrio y Corral no pudieron y no quisieron hacer algo por Juárez. Al final Barrio era de Satevó y Corral de El Paso (radicado en la CDMX), ninguno de los dos pensó en Juárez más que para sacar votos.Esta ciudad es generosa con todos, lo mismo le da trabajo al migrante que manufactura productos de calidad, le da votos a los políticos y genera impuestos, lidia con la violencia y sobrevive al narcotráfico. Con todo y eso, Juárez sigue soportando el estigma de ser la fea y no se rinde a pesar del desinterés del Gobierno estatal.¿Cuánto tiempo más vamos a soportar que Juárez sea la fea y que el “pacto chihuahuita” nos joda?