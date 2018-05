Reconvención a Corral

Este texto más que un artículo periodístico es una reconvención al Gobierno del Estado. Tiene que ver con el papel que juega en la Operación Justicia para Chihuahua, el agrónomo Jaime Ramón Herrera Corral, secretario de Hacienda durante el último tramo de la tiranía corrupta y corruptora de César Duarte Jáquez, e inexplicablemente impune hasta ahora, no obstante su preponderante papel en la orquestación del despojo del patrimonio público de los chihuahuenses para destinarlo al beneficio privado del reducido grupo que tuvo en sus manos la administración pública de Chihuahua de 2010 a 2016, cuando una revuelta cívica derrotó al PRI, esperanzada en que se restañarían los daños sufridos, lo que hasta ahora no ha sucedido ante un desánimo y reprobación del gobierno que se instaló en octubre de ese año.Para que se entienda mejor, empezaré por comentar el significado de una reforma constitucional federal de mediados del año 2008, cuando se adicionó el párrafo séptimo del artículo 21 con estas cuantas palabras: “El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal...”. Es indispensable que se sepa, porque no hay un conocimiento generalizado al respecto, que esa reforma no fue recibida con el beneplácito que hace plausible una innovación legislativa. En la exposición de motivos se vendió la idea de descongestionar a procuradurías, fiscalías y tribunales de asuntos menores, las bagatelas, para aplicarse a lo que realmente es grave, lo que atañe al interés público, lo que más afecta a la sociedad. Palabrería pura.En pocos y llanos términos, lo que se insinuó, rompiendo una tradición jurídica iniciada en 1917, es que el ejercicio de la acción penal ya no tendría el rigor de legalidad, y que podía, en determinados supuestos, dispensarse la facultad punitiva del Estado, porque –ahora sí— la institución monopolizadora de la acción penal se abocaría a lo esencial, a lo que importa, a lo primordial, sobre todo en un país que ya se había desbarrancado en muchos ámbitos por la organización delincuencial, la violencia del crimen organizado frecuentemente en colusión con agentes del propio aparato estatal y la corrupción política descomunal que ha caracterizado al peñanietismo, presagiado en el gobierno calderonista. Como muchas reformas, esta pasó por el tamiz legislativo, se promulgó y fue norma básica para generar una reforma al sistema penal que por cierto no ha prodigado los bienes que anunció. Hoy la pipitilla es la pipitilla y los asuntos nodales, o no se atienden o se pierden en expedientes de miles y miles de fojas.Fueron no pocas las voces de juristas que alertaron sobre lo que vendría con esta transformación. Se podrían reseñar para fortalecer un criterio de autoridad académica al respecto; a mí me basta reproducir las palabras de un penalista reconocido y además político y funcionario destacado, me refiero a Sergio García Ramírez, quien a su tiempo dijo con énfasis en torno a los criterios de oportunidad que se “introdujo (por esa vía) mecanismos de negociación entre el Estado y los delincuentes...”, lo que dicho sea de paso debieran tomar muy en cuenta quienes se asombran porque la palabra amnistía se ha anunciado como remota hipótesis en el debate presidencial.En efecto, ese mecanismo de negociación está presente en el caso que me ocupa. Ningún quebranto de los que hoy están a debate en el tema del escándalo de corrupción de César Duarte dejó de pasar por las manos y la coautoría de Jaime Ramón Herrera Corral. En el affaire Unión Progreso a quién le pueden quedar dudas, como tampoco las hay, en el desaseado manejo financiero del deliciense que al pasearse libremente por las calles de Chihuahua, se burla de la sociedad toda.Nada le fue ajeno a Herrera Corral y es grotesco que sus subalternos, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, se encuentren en prisión, merecidamente, y sujetos a un procedimiento penal, en el que los acompaña Alejandro Gutiérrez y, a la vez, que al exfuncionario, jerárquica y jurídicamente único responsable de la importante dependencia, no le pase absolutamente nada, porque goza de una indebida protección que no es otra cosa que producto de una negociación entre un delincuente al que hunden todas las evidencias y quienes hoy encabezan gubernamentalmente a Chihuahua, y de manera directa a Javier Corral Jurado y a César Augusto Peniche Espejel.No está de más recordar, aunque parezca una digresión, que el 28 de noviembre de 2014 al fundarse Unión Ciudadana, Corral Jurado dijo con histrionismo que Herrera Corral no era su pariente, para agregar que la denuncia penal contra él y el exgobernador era robusta y apoyada por un arsenal de pruebas. ¿Qué pasó, dónde se descarriló este caso?Las preguntas tienen un par de respuestas: se le patrocina a Herrera Corral una impunidad de facto, o goza de un criterio de oportunidad celebrado al más alto nivel del gobierno y en la más aberrante opacidad imaginable en este caso, que puede estar vestida de legalidad evanescente y que no se sostiene. Es obvio que se trata de la segunda opción. Y aquí es donde se deploran las limitaciones que se han impuesto en una lucha anticorrupción que tiende, lamentablemente, a debilitarse en la perspectiva estatal. No así en la ciudadana porque la denuncia original que se substancia en el expediente A.P./PGR/UEAF/001/2014-11 está más viva que nunca a pesar del carpetazo que la Presidencia de la República intenta dar, a contrapelo de la acción de las cabezas del Poder Ejecutivo chihuahuense, que ya pactaron con el delincuente. Delincuente que a su vez se quiere introducir como tercer interesado en el amparo que promueve para destruir toda pretensión de carpetazo y que ya se fue a una coyuntura postelectoral para duelo de los corruptos.Podrán decir que la aplicación del criterio de oportunidad para no ejercitar la acción penal contra Herrera Corral está en la ley y es factible. Pero entonces habría que preguntar cuál es la miserable valoración que tiene el Gobierno actual de lo que significa “interés público”. Es, me pregunto, que el no ejercicio de la acción penal se empleó como moneda de cambio para obtener información incriminatoria contra los subalternos del exsecretario y, a la vez, dar una batalla anticorrupción que va de Gutiérrez a Beltrones, de Beltrones a Videgaray y de ahí a Peña Nieto, anteponiendo los intereses de Chihuahua a los de una causa que siendo legítima no tiene por qué caminar en demérito, desdén, soslayo de las grandes responsabilidades que pesan sobre Herrera Corral. Ninguna lucha se debe despreciar, a todas hay que darles su espacio y eso está ausente en el caso que comento. Los 250 millones de los que se habla, pasaron por las manos del cómplice de Duarte y eso parece no importarle absolutamente nada a Javier Corral Jurado. Lo que habla no de inteligencia o investigación, sino de procesos fincados en la delación de un hombre sin escrúpulos como Herrera Corral.Entonces, cabe preguntarse ¿ya se repararon o garantizaron los daños a la víctima que es Chihua-hua, que no tiene con qué pagar a los maestros, ni medicinas en el Sector Salud, por ejemplo? Más concreto: supongamos que Herrera Corral proporcionó información esencial para perseguir un delito más grave del que se le imputa, ¿pero no es él artífice también de ese delito? ¿Es bagatela? O se va a conformar el Gobierno con ver en la sala del tribunal a Herrera Corral señalando con índice de fuego a Gutiérrez, cuando es posible conjeturar que su acción dañó al interés público, que no merece el malhadado criterio de oportunidad, que no ha garantizado reparación de daño alguno. Para mí está claro que con el tratamiento a este exfuncionario el Gobierno de Corral ha claudicado de una causa cívica que sustentó su triunfo electoral.Entonces toda la retórica de que hace gala el gobernante cae por tierra. Porque si allá hay funcionarios y jueces de consigna, también aquí los hay. En este marco, la reciente denuncia pública del empresarios Carlos Chavira por la intromisión de César Augusto Peniche Espejel, exhibe bien el modus operandi de cómo se coarta la independencia judicial.Corral tiene gustos populistas: borra las instituciones, para brillar él y comprar futuro. Gusta de las asambleas populares, olvida el régimen de facultades expresas y limitadas, destiñe a su partido, hace a un lado la división de poderes y, nos pone a todos en la lamentable tesitura de estar atentos a las tonalidades de sus discursos. En unos casos, para determinar lo que él dice; en otros, para tener que hurgar en sus expresiones para ver si son enunciados, órdenes o promesas; y en el resto para detectar expresiones más o menos capaces de afectar el estado de ánimo de la muchedumbre, sea porque se le ilumine, se le confunda, se le excite o simplemente se le acalle en sus sentimientos.Así no se va a ninguna parte.