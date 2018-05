Hay crisis Margarita-Calderón por 'política de asco'

La independiente Margarita Zavala tuvo el propósito firme de llegar hasta la final en la contienda por la Presidencia de la República sin importar memes y burlas a su costa por su marido, el expresidente, Felipe Calderón y por su bajos números en sondeos y encuestas electorales. No rebasó los cinco puntos. Eso sí, dos más que el inane “Bronco”.Ardió Troya por la “brutal presión” de que fue objeto a lo largo de las últimas semanas para golpear a Andrés Manuel López Obrador en los debates y para declinar en favor de José Antonio Meade.Había soportado Margarita las mofas y el pitorreo. Las aguantó durante seis largos años como primera dama. También resistió la falta de recursos económicos en su campaña y la distancia cada vez mayor que le fueron poniendo los empresarios tradicionalmente patrocinadores.Nos dicen desde el equipo más cercano a la ahora excandidata, que el vaso fue colmado por la presión del propio marido Calderón y de sus operadores para que se sumara a Meade.“Margarita está terminando asqueada de la política; de los acuerdos que te piden hacer o que debes hacer en determinadas condiciones y que la presión surja de personas dentro de tu propia familia o amigos”, dijo a La Columna una fuente cercana a Zavala.Asegura la propia fuente que el matrimonio Calderón-Margarita ha sido afectado gravemente por esos motivos. “En el gobierno no enfrentaron una crisis interna como la actual”.Los calderonistas han mantenido su acuerdo de respaldo al priista José Antonio Meade, -en el sexenio anterior miembro del gabinete blanquiazul- y su rechazo total al panista Ricardo Anaya por quitar a Margarita la posibilidad de disputar la candidatura presidencial al interior de Acción Nacional.***Para “El 80” no había gobernador, tampoco fiscal general, menos Comisión Estatal de Seguridad. ¿De dónde saca entonces Javier Corral que mantuvo al capo a raya durante el año y medio transcurrido de la administración estatal?Un vistazo superficial de El Diario al poblado de Namiquipa y sus alrededores deja claro que la autoridad en aquella localidad y toda la región era ejercida unilateralmente por Arturo Quintana, en un clásico de su jerarquía dentro del mundo criminal, temido por sus enemigos, protegido por los pobladores porque les ‘ayudaba’.Desde luego que su primer control fue sobre las corporaciones policiacas, básicamente la municipal y la estatal de Corral. De ahí en adelante no le incomodó siquiera la advertencia del gobernador lanzada hace año y medio para que abandonara Chihuahua en 72 horas. Siempre operó desde el pueblo sin contratiempos. No parece ahora consciente Corral del ridículo al que se expone al decir que mantuvo a raya al capo; solo trata de salvar algo de la imagen perdida tras la amenaza por no haber conseguido que uno solo de sus agentes le echara el guante.¿Era tan poderoso “El 80” para que la Policía Federal y la Sedena, y hasta la DEA, debieran encargarse de su captura? Cuantitativamente no. El Estado tiene más de tres mil policías, áreas de inteligencia con enorme capacidad tecnológica y armas de alto calibre. La calidad es otra cosa. No hay líder, no hay líderes. Al gobernador no le interesó nunca concentrarse en “El 80” porque su objetivo es otro muy distinto: ganar la Presidencia y salir corriendo de Chihuahua para regresar a la Ciudad de México. No importa el sufrimiento de la población víctima de Quintana ni de las múltiples células del crimen que agobian prácticamente a todo el estado...Queda constancia hoy de su ‘preocupación’ por “El 80” no jugando golf pero sí saboreando unas semillas de calabaza mientras escucha a “El Mimoso” en el palenque de la Feria Santa Rita. Un infarto no sufrirá, los chihuahuenses sí.***Subió la temperatura en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El jefe 01, Ricardo Realivázquez, tomó medidas drásticas para mantener el control administrativo y de recursos humanos en la corporación.El jefe policiaco prestó oídos a las publicaciones vertidas en esta columna sobre la conducta de sus jefas en esas áreas, Blanca Isela Camacho Santoyo y Margarita Ávila. Tomó algunas medidas que empezaron a tener consecuencias prácticamente de inmediato.Algunas personas fueron transferidas de área, otros quedarán en remojo; y lo más importante, arrancó una investigación completa por parte de las áreas de asuntos internos y Contraloría general del Municipio, más allá de las indagatorias normales que deben llevar a cabo.Realivázquez levantó antenas y puso manos a la obra por si las moscas, pero también pusieron atención la Secretaría del Ayuntamiento y la renovada área de Contraloría, cuyos auditores deberán partirse en dos porque también traen trabajo extra en la dirección del Deporte, tras el relevo definitivo de Francisco Ibarra.***Institucionalmente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) entró en defensa de los consejeros objeto de peticiones de amparo por parte de la raza de Universidad Democrática (UD).Son varios los amparos solicitados a la justicia federal contra la elección de consejeros universitarios que al mismo tiempo tienen funciones directivas en la casa de estudios.Casi medio año tardaron los miembros de UD en ponerse de acuerdo para llevar a cabo la impugnación e integrar los expedientes respectivos antes los juzgados de distrito. El nuevo consejo universitario fue integrado desde noviembre del año pasado.El asunto fue tomado directamente para la defensa por los representantes legales de la UACJ, por formar los consejeros un órgano integral dentro del cuerpo de la universidad, de hecho el órgano de máxima autoridad en el campus.Es el tema para no ser descuidado. Los consejeros universitarios tendrán a su cargo la elección de nuevo rector agendada para agosto. Si los de UD pegan uno o dos amparos meterían en problemitas a Palacio de Gobierno, que anda muy emocionado en decidir sobre el nuevo jefe de UACJ.