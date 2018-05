El suspenso

Números van, números vienen; la realidad es cruda y contundente: la percepción de inseguridad en nuestra frontera es de niveles ‘hitchcockianos”, es un suspenso y un “Jesús en la boca” que alcanza grados de extrema alerta.Y es que el 47 por ciento de la población afirmó que es algo o muy inseguro vivir en nuestra ciudad. Hay dos zonas en la ciudad, la central y la sureste que están por encima de niveles del 50 por ciento de esta percepción. La pregunta que confirma todas las sospechas es la que es referente al máximo problema que se advierte por parte de los juarenses: 1 de cada 3 opina que la violencia y la inseguridad es el máximo problema al que nos enfrentamos. En 2017 el índice reportó que el 80 por ciento de los problemas que veían los juarenses estaban alrededor de violencia (43 por ciento), calles y pavimentación (11 por ciento), corrupción (9 por ciento), drogadicción (7 por ciento), otro tipo de problemas (7 por ciento) y la falta de valores (6 por ciento). Para este 2018 el panorama se ha modificado de forma sustancial, violencia (31 por ciento), calles y pavimentación (11 por ciento), alumbrado público (9 por ciento), corrupción (9 por ciento), drogadicción (6 por ciento), servicios básicos (5 por ciento), falta de valores (5 por ciento) y la economía (5 por ciento); es la violencia que baja y el alumbrado el que irrumpe la lista. No cabe duda de que la intensa campaña de la iluminación por Juárez posicionó de manera contundente la eventual necesidad del alumbrado.Pero aquí entra la reflexión, para que haya una pelea es necesario que existan dos o más voluntades, la violencia se ha dispersado y vuelve con más fuerza que nunca, incluso ahora se manifiesta en formas que antes eran menos fáciles de percibir.El asunto del puente internacional Santa Fe del fin de semana pasado es una muestra clara de cómo la falta de valores está haciendo que esas situaciones se presenten de manera cada vez más frecuente, los medios de comunicación se dieron un festín con el tiburonesco morbo de los presentes que no perdieron la ocasión de transmitir en “vivo y en directo”, con una narrativa digna de los barrios bravos y un resultado nefasto al perder su patrimonio una familia y además exhibir la falta de comunidad que tienen algunas personas; nadie en su juicio trató de separar y mediar entre las partes que tenían una desavenencia; por el contrario la incitación a observar el pleito entre mujeres y saber hasta qué punto llegarían las personas que estaban atentando contra el carro. Y a pregunta expresa, ¿y la chota? El silencio fue lapidario, una zona ¿turística? Donde se asume hay un fuerte nivel de seguridad… La misma brilló por su ausencia. Igual suerte en el corredor Gómez Morín donde los últimos hechos delictivos sugieren que la estrategia tiene algo que no está funcionando; no hay que ser un mago ni un sabelotodo para verlo. Por un lado la estrategia de prevención del delito es endeble, pero lo más preocupante es la enorme falta de todos como sociedad, entre corrupción y falta de valores estamos con la inaplazable necesidad de enmendar el camino como familias, como parte de los modelos educativos que son clave para cambiar y transformar los patrones de desarrollo social; ese es un reto que los gobiernos deben evaluar de manera constante y proveer soluciones de forma recurrente y de esa fórmula no hablan aun los que por el momento están postulados para pelear por la silla presidencial; esperamos que los que harán lo propio por nuestra ciudad a partir de la siguiente semana se den el tiempo para encontrarle la cuadratura al círculo; son problemas y retos reales, palpables, no son inventos ni cuestiones mediáticas para “fregar al cristiano”.No podemos pensar que al momento de apresar a los delincuentes que a sangre fría destruyen a las familias las cosas mejorarán en automático; es ahí donde comienza el reto más difícil para toda la sociedad. Convencer a la juventud que el trabajo sostenido, honesto y hecho con tanto esmero le deberá dar la oportunidad de tener una mejora sustancial en su calidad de vida, algo que por el momento nuestra sociedad ha encontrado muchas veces en el mundo de lo ilícito; al final, el costo de las comodidades y el brillo del oropel de un mundo deshonesto llevan una factura que cobra con intereses el desarrollo de una vida, una familia, una comunidad.Están bien identificadas otras cosas que son provocadas por la inseguridad y la violencia, la drogadicción, la pobreza, la impunidad entre otras; el punto de partida vuelve a ser el mismo, si la familia no se puede solidificar como el ente de mayor importancia para el desarrollo comunitario, cualquier otro factor estará fuera de control.La familia, innegablemente la que más ha sufrido el latigazo de la violencia, la impunidad, la pobreza y la falta de valores; mientras los programas sociales asistencialistas y los de prevención de seguridad sean reactivos, nuestra realidad como comunidad seguirá en vilo y con un permanente estado de alerta y desmoronamiento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.