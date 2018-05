Estuvo en la Ciudad de México el 12 mayo con el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y con el titular de la Policía Federal, Manelich Castillo. Calificó en un boletín la reunión de “espléndida”. Ellos no le dijeron una palabra sobre lo cerca que estaban de Arturo Quintana, “El 80”. Le tienen perdida la confianza.Javier Corral dijo que en el encuentro sostenido con los funcionarios aludidos estuvieron también el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, y el comisionado estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio."La próxima semana ustedes podrán comprobar un nuevo operativo. Más fortalecido, con mayor presencia de todos nosotros, que hemos logrado en una reunión muy importante en forma espléndida", dijo el gobernador tras finalizar la plática.El operativo iniciaría en lo que llamó un “campo de auténtica neutralidad política” por aquello de la pelea que ha emprendido contra el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto.Y bueno, mientras era llevado a cabo el operativo policiaco federal para detener a “El 80”, el gobernador, el fiscal Peniche y el comisionado Aparicio irónicamente posaron muy monos ondeando banderas azules para la inauguración del tren de lujo Chepe Express. Risible si no fuera porque sus omisiones e ineptitudes han ocasionado tremenda violencia y centenares de muertes en muchos municipios donde operan grupos al mando de Quintana, al que en campaña electoral Corral dio 72 horas para salir del estado.Tras esa detención no podemos esperar sino que las aguas tomen por sí solas su nivel tanto en el territorio controlado por el 80 como en el resto de la entidad también insegura por todos sus rincones. Si han permanecido Corral y sus operadores policiacos inmóviles durante el año y medio que llevan de administración no podemos esperar que se pongan las pilas en el futuro.***La consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE), Claudia Cata Espino, alcanzó categoría de directora de facto en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la UACH. Iba bien incluso metiendo familiares cercanísimos a la cátedra bien pagada, la de tiempo completo. No hubo problema ni siquiera con eso.En su proverbial falta de criterio no supo cuándo cruzó la raya. Quiso ejercer mayor autoridad que el rector de la Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alberto Fierro y de su monstruito el director de la Facultad, Abraham Paniagua.Pudo Cata tomar la facultad completa sin mayor problema pero lo hizo en un estilo inmodesto y altanero. Ofendió el celo tremendo y el gusto presumiblemente exquisito y delicado del dúo Paniagua-Fierro. Ella bastante ordinaria, ellos de colores y modos si acaso ligeramente arriba de suaves.Hubo incompatibilidad de conductas. La consejera se creyó inclusive respaldada por los administradores de Palacio de Gobierno debido a su cargo electoral, pero allá ni por enterados se han dado de los movimientos. Fierro dijo hasta aquí y ordenó el desmantelamiento de la engorrosa e ineficaz estructura creada por Espino.Estamos seguros que ella no se quedará rumiando su coraje en su dorado cubículo del IEE, buscará el desquite contra el rector y su monstruito.***El jefe de jefes de las iglesias evangélicas en Juárez, Alfonso “Poncho” Murguía, se ha convertido en el más activo promotor electoral de su Partido Encuentro Social, y por añadidura de su coalición “Juntos Haremos Historia” con el Partido del Trabajo y Morena.Calladitos pero ágiles avanzan los protestantes tanto en el respaldo a las candidaturas propias que consiguieron, el distrito tercero federal para Claudia Lastra, y el noveno local para Misael Máynez, como en el resto de las demarcaciones, donde deben apoyar nominaciones petistas y morenas.Desde luego Poncho y su hermanada permanecen enfocados en las joyas de la corona. Promueven incansables a “El Peje” López Obrador hacia la Presidencia de la República, y a Javier González Mocken rumbo a la Presidencia municipal. Son ellos los que harán fuerte la defensa del voto en las casillas durante la jornada electoral. Ya sabemos que no les importa llueva, truene o relampaguee... o mejor dicho, caiga el sol a plomo hirviendo. Son soldaditos.La estructura fantasma que armaron los Loera, Espino, etc., es nada para la que han conseguido los evangélicos. Esa sí debe ser temida por tricolores, panistas y hasta independientes.De hecho, hemos sabido que entre los movimientos que hará la semana entrante Armando Cabada está la suma inmediata a su campaña de Raúl González Ornelas y José Luis Leyva González, respectivamente director de Atención Ciudadana y coordinador de Contacto Social en el Municipio. Ambos son justamente dos de los “ingenieros electorales” que toparán a las estructuras de Morena, PRI, PAN, etc.***La llegada de Sofío Ramírez como delegado del comité nacional del PRI a Chihuahua fue una mala ocurrencia del exdirigente nacional de ese partido, Enrique Ochoa. Así como llegó en ceros así fue devuelto.Apenas arribó el senador a Chihuahua agarró pleito con la dirigencia estatal a cargo de Omar Bazán Flores, igual con los dirigentes de comités municipales afines al líder estatal, particularmente el de Juárez, Óscar René Nieto.Por esa y otras razones no hubo con él ninguna mejoría en la salud interna tricolor chihuahuense; solo zancadillas y empujones entre los distintos sectores de ese partido que profundizaron aun más las diferencias originadas desde la derrota del duartismo.No hará ese cambio magia. De ninguna manera; quizá únicamente mejore el ánimo entre grupos y tribus. El desastre que sufrió el PRI en el 2016 se mantiene en gran parte del estado y parece que solo individualidades podrán mantener y/o rescatar algunos espacios de poder.Por lo pronto, Bazán andará más desahogado al arrancar la semana entrante las campañas por alcaldías, sindicaturas y Congreso del Estado. Tendrá como nuevo delegado del comité nacional a un amigo de su equipo, el equipo liderado por Manlio Fabio Beltrones. Llegará el doctor Esteban Villegas Villarreal, exalcalde de Durango.