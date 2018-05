Al finalizar la intercampaña Margarita Zavala anduvo rozando los nueve puntos. Llegada a la vida real de la contienda mayor no pudo superar los cinco puntos porcentuales en promedio. Tres de “El Bronco”, Jaime Rodríguez. Imposible conseguir ni un milagro frente a los 40 de Andrés Manuel López Obrador, los 30 de Ricardo Anaya (siendo generosos) e inclusive los 15 de José Antonio Meade.Finalmente aventó el harpa por las que, creemos, dos razones esenciales; económica la primera: ningún empresario por buen amigo que fuera de la candidata quiso seguir tirando su dinero literalmente a la basura.No hablamos de uno o dos millones de pesos, sino de al menos 100 millones gastados exclusivamente para llegar a la boleta electoral. Los Calderón-Zavala se supone que ahora viven de la pensión del expresidente, el medio millón o el millón de pesos no les iba alcanzar ni para viáticos de aquí al primer domingo de julio.La otra razón. Margarita habló de congruencia ayer al declinar. Por supuesto. Mal y hasta ridícula se vio echando montón durante el primer debate contra AMLO. Sus adjetivos no fueron propios, fueron producto de una estrategia coordinada entre todos los opositores para golpear al tabasqueño. No consiguieron arrebatarle un solo punto.De inmediato el panismo de Anaya buscó ayer recuperar para su causa a la renunciada. También imposible. Los agravios entre los equipos de unos y otros son tan grandes que ni un acuerdo verbal entre sus líderes sumaría a los seguidores calderonistas a la candidatura de Por México al Frente. Algunos ya forman parte del proyecto de Meade desde la víspera.“El Bronco” deberá repensar también su permanencia en la campaña. Tres puntos en las encuestas no son nada. El segundo debate es el domingo y no se ve que ni como palero pueda tener alguna utilidad.***La administración en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atraviesa por una crisis similar a la que sufrió en tiempos de José Reyes Ferriz. Eso es mucho decir. La diferencia es que en aquella época era muy escaso el dinero para los cuerpos de seguridad. Hoy los presupuestos son gordos.Ayer jalamos la punta de la madeja que forma parte del grave problema actual. Margarita Ávila maneja la administración. Blanca Sánchez maneja recursos humanos. Ambas han creado una especie de nomenclatura de la que forman parte Ashly Yareli Durán y Evelyn Quintana Camacho. Entre todas controlan hasta el gasto de una balata de las patrullas, dan de baja vehículos (que nadie sabe a dónde van a parar), castigan y premian a mandos y policías según sea la relación, etc., etc.Hay molestia profunda entre los cerca de dos mil mandos y agentes.Por supuesto que hasta los escalafones para desarrollo de nuevos policías se han perdido. Se facilitan ellas la pesca en agua revuelta. Muchos no requieren pasar por academia. Blanca ha ingresado en esas condiciones a varios policías, incluido su propio marido, Aarón Ramos López, quien fue colocado primero como guarura del jefe Ricardo Realivázquez, tuvo diferencias con él, y ahora recorre las calles del Distrito Universidad en flamante camioneta de la corporación.Desde luego la permisividad es del 01 Realivázquez, quien hace más caso a Sánchez y Evelyn que al secretario del Ayuntamiento o hasta el alcalde, Armando Cabada.***Si fuera por edad, condición física y voluntad, no cabe duda que se alzaría con el triunfo en el cuarto distrito federal electoral, el muchacho tricolor Hiram Hernández Zetina. 24 años. Dirigente en el estado de los jóvenes priistas.Ha dado el priista ya dos vueltas encampañado a su distrito. Por ánimo, actitud y trabajo individual no ha quedado. De hecho busca lograr la peonada al final de la contienda electoral.Es un territorio harto complicado; de repente lo ha ganado justamente el Revolucionario Institucional pero normalmente es contado entre los pocos seguros para Acción Nacional, ahora su candidata es Daniela Álvarez.Y más complicado todavía esta ocasión porque participan otras dos fuerzas políticas que pueden cambiar ahí la historia; los independientes con María Antonieta Pérez y la fanaticada de Andrés Manuel López Obrador, Morena, con Ulises García. No hay señal alguna de posible sorpresa por los dos candidatos restantes que completan el cuadro, Abigail Villegas, del Verde; y Jesús Miguel Giacomán, del partido de los profes, el Panal.***El negocio venía desarrollándose entero y robusto. Más de 20 mil propietarios de carros chuecos sacaron su engomado rojo con alguna de las cuatro o cinco organizaciones pafas a razón de 800 pesos por unidad. Nomás echemos cuentas.Los líderes de dichas organizaciones montaron en justificada cólera porque inicialmente creyeron como puro cuento la promesa de José Antonio Meade para arrancar el censo hacia la regularización “en caso de ganar” la Presidencia de la República.El anuncio no los asustó. No los preocupó. Se enojaron porque el martes llegó una operadora de Meade, la exsecretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y se arrancó pegando engomados... ¡gratis! Así que ahora los propietarios de chuecos pueden acudir al tricolor, pegar su engomado gratis y nada les podrán hacer tránsitos ni policías porque tienen el mismo valor que los rojos: el valor político.Los líderes Pafos se quejaron ante las cámaras empresariales, pegaron el grito en el cielo municipal y exigieron detener la pega de engomados tricolores. Lógico, peligra su gallina de los huevos de oro. Los engomados rojos deben estar siendo renovados cada par de meses, así que salen más caros que la revalidación vehicular oficial, anual.Meade por lo pronto cumplió su palabra, veremos cuánto la sostiene el priismo juarense.***La construcción de investigaciones periodísticas mediante recursos literarios fue llamada Nuevo Periodismo. Nació en los Estados Unidos. Tuvo en Tom Wolfe y Truman Capote a sus principales creadores e impulsores.Wolfe, nacido en Virginia, murió el lunes en Nueva York a los a los 87 años de edad. Fue abundante en su producción literaria pero alcanzó también gran fama como caricaturista. Su obra más reconocida, sin duda, La Hoguera de las Vanidades.Aunque el Nuevo Periodismo ha podido alcanzar fama por su combinación permisiva entre la ficción y la realidad a través de elementos literarios no pudo ni podrá superar al periodismo clásico en cualquiera de su géneros, tratándose del ejercicio puramente objetivo, más allá de quienes consideran inexistente la objetividad desde la propia construcción de una noticia básica.El Nuevo Periodismo entretiene por su redacción condescendiente con el manejo del vocabulario pero tiene más familiaridad con la novela que con el periodismo clásico. Por virtuosa su pluma, Wolf logró éxito para esa corriente donde fue empaquetado pero de ese catálogo no saldrá. él ahora descansa en paz y las noticias convencionales siguen en su misma envoltura centenaria: qué, quién, cómo, dónde, cuándo...