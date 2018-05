La apuesta de AMLO

Andrés Manuel López Obrador busca posicionar a su partido Morena en el norte de la República, y muchos piensan que a eso le apuesta y que lo está consiguiendo. Parece que de algo le han servido a López Obrador los frecuentes viajes al estado de Chihuahua y en especial a esta ciudad. La popularidad del tabasqueño sigue en ascenso en estados norteños, donde por lo general los partidos de izquierda no contaban con mucha aceptación. Sin embargo, todo indica que haber arrancado su tercera campaña presidencial en esta frontera, empieza a generarle buenos resultados al candidato de Juntos Haremos Historia.Pero Andrés Manuel no solo pretende consolidar su triunfo en las elecciones presidenciales, también busca conseguir una amplia mayoría en el Congreso de la Unión y conseguir el mayor número de ayuntamientos que estén en disputa en los próximos comicios. Por eso AMLO y su equipo han puesto especial énfasis en Ciudad Juárez. También por eso le pusieron especial atención en la selección del candidato a la Presidencia Municipal de esta compleja urbe.La propia líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, estuvo varias veces en esta frontera para supervisar todos los detalles del arranque de la campaña Lopezobradorista. Al mismo tiempo estuvo muy atenta en la selección del candidato a la Alcaldía juarense, que finalmente recayó en el exalcalde Javier González Mocken. Pero seleccionar al candidato que estará representando a Morena, al Partido del Trabajo y a Encuentro Social no fue tarea fácil para la dirigente morenista. Recibió mucha información de los que aspiraban a ser candidatos por parte de quienes dirigen el partido a nivel municipal y estatal y que traían sus propios intereses. Desde luego que trataron de influir en el ánimo de la presidenta de Morena.Pero a esta experimentada mujer que también fue presidenta nacional de Canacintra, no es fácil que se le pueda engañar o engatusar y pidió realizar un sondeo ciudadano y encuestas para determinar al candidato que tuviera mayor conocimiento y aceptación entre los electores. A pesar de que González Mocken salió en las encuestas muy por encima de los demás aspirantes, existieron intentos para evitar la posibilidad de que el exalcalde fuera elegido. Fueron días de mucha presión previos al destape oficial del ahora candidato.Otro importante factor que influyó para que Polevnsky finalmente apoyara a González Mocken, fue sin duda la relación que ella tiene con algunos expresidentes de Canacintra en esta frontera. Tanto Maurilio Fuentes como Leonardo Villar ayudaron a la líder de Morena a clarificar su decisión. Y esto es algo que Nayo Villar repite a todo el que lo quiera escuchar, que fueron ellos y no tanto Héctor Murguía Lardizábal, convertido ahora en su odiado enemigo, los que le dieron el empujoncito a Javier González Mocken. Por cierto que al ingeniero Murguía, también expresidente de Canacintra-Juárez, a manera de mantenerlo ocupado y para evitar que ande coqueteando con otras causas políticas, ya le encargaron la coordinación de candidaturas tricolores.Por otro lado, las cosas no pintan nada bien que digamos para el alcalde independiente de Juárez. Hay demasiada violencia en las calles, existen serios problemas internos en la administración municipal, además de la falta de cumplimiento en muchos de los compromisos hechos en campaña. Gobernar también desgasta y de eso ya se dieron cuenta Armando Cabada y su gente. Las campañas locales todavía no comienzan, sin embargo, de la priista Adriana Terrazas y del panista Ramón Galindo será muy poco lo que se podrá decir. Los temas de corrupción e impunidad pero también de ineficacia gubernamental, los sepultarán sin duda alguna.Mientras eso ocurre, el candidato de Morena a la alcaldía juarense, sigue tejiendo fino y preparando sin detenimiento pero sin estridencias una campaña que logre generar la mayor aceptación entre los electores fronterizos. De seguir así las cosas la apuesta de AMLO por consolidar a su partido en ciudades del norte del país le estaría dando saldos positivos este 1 de julio.

