Usan sillas de Bachilleres en festejo privado

Más trabajo para la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos. Algún directivo del Colegio de Bachilleres permite utilizar los muebles de la institución educativa media superior en pachangas u otras actividades privadas.Sin ningún recato podemos observar las sillas propiedad del Colegio en la celebración del Día del Maestro en un domicilio privado. Es posible ver que se trata de una casa-habitación porque hasta los tendederos de ropa y el tanque de gas aparecen en las imágenes.Las fotos fueron subidas por César Torres a su cuenta de Face, con una agravante que explica parte del descuido, la presencia de nada menos la directora general del Colegio, Teresa Ortuño Gurza.“Reunión celebración del día del maestro. Equipo dirección académica Cobach. Todos comprometidos con la formación integral de nuestros alumnos”, explicó del encuentro el propio Torres.Esa información significa que se trata de funcionarios-maestros los que se reunieron en alguna casa particular para el festejo aludido. En la edición digital de La Columna presentamos fotos de las sillas ahí en cuestión. En la página digital de “Yo soy Cobach” pueden ser observadas las mismas sillas en los diferentes planteles.Si así usan ese mobiliario aun frente a la presencia de la directora general, podemos advertir que así son usados los bienes de la institución en todo el estado, más de 30 planteles que dan cabida a unos 50 mil alumnos. Es larga la lista de anomalías y “detalles” como el presente registrados a lo largo del año y medio de la nueva administración en Cobach.***Golpes entre vehículos, gritadero, jaladero de cabellos entre señoras, insultos... ¡Luces, cámara, acción...! De fotos y videos con celulares de testigos burlones y curiosos. Ninguno ocupado o preocupado por la integridad de las peleadoras. Intentos de arrancar una placa vehicular. Golpes con rocas al cristal lateral de un vehículo. Ocupantes en el interior. Más rocas al cristal delantero del mismo vehículo. Salvajismo extremo de película pero real en el puente internacional Santa Fe. Ciudad Juárez-El Paso. Diez largos minutos de hechos grabados en video “callejero”.Insólito, ni un solo policía municipal en todo ese tiempo. Nueva tragedia para la imagen de Juárez. Policías federales, menos. Nadie murió de milagro. Las lesiones graves fueron para esta frontera.¿Dónde estaban los policías municipales o de Tránsito que normalmente deben vigilar esa zona?, ¿Por qué nunca llegaron a pesar del escándalo durante 10 largos minutos? Nos hicimos las preguntas y las respuestas llegaron muy pronto.Ha bajado la guardia el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez (01 o jefe ‘Diamante’). Dejó el manejo de recursos humanos y administración en manos si no de parientes, sí de gente sin mayor criterio ni conocimiento de la secretaría, Blanca Camacho y Margarita Ávila. Ellas traen un desorden impresionante con el control de las patrullas porque la pasan concentradas en su propio bienestar. Tenemos fotos de la flamante Ram gris, cuatro puertas, rines y llantas especiales, todo oloroso a nuevo, que anda estrenando Blanca. La tropa está sorprendida.Los mandos municipales han expresado ya sus quejas y han advertido con recurrir al alcalde Armando Cabada ante semejante situación. De ese desorden, nos aseguran, se derivó la tardanza del fin de semana en el puente Santa Fe. Detuvieron a dos de los agresores pero ya cuando habían destrozado los cristales a un vehículo y sus ocupantes se habían internado en Estados Unidos.La falla fue imperdonable.***A menos que haya traición en el paso del coyote no se explica que la Federación y su poder omnipotente hayan sido incapaces de encontrar una salida airosa al martirio político (delirante para el morbo del respetable) que les ha significado el apresamiento de Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, un integrante de la cúpula nacional priista, exsenador de la República, operador en primera línea de uno de los grupos con mayor fama de inescrupulosos, influyentes y hasta brutales, el Grupo Sonora, liderado por Manlio Fabio Beltrones.Ni siquiera se acerca Corral a Nelson Mandela, menos al santo patrono de los políticos, Santo Tomás Moro. Su autoridad como censor moral, de la ética o de la honradez, andan por ahí del uno hacia abajo. Adolece de lo mismo que acusa a “La Coneja”, al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y ahora al mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Cojean de la misma pata, si nos es permitida la coloquial expresión solo para efectos comparativos.El gobernador tiene preso a “La Coneja” y a varios duartistas por los famosos supuestos 250 millones sacados del Gobierno de Chihuahua para llevarlos al PRI. Pero Corral tiene a su propia ‘Coneja’ en el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, que ha entregado cantidades muy superiores a esa (80 millones, 400 millones, 800 millones) en adjudicaciones irregulares de medicamentos, material de curaciones, análisis de laboratorio... otra ‘Coneja’ fácilmente es el coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo, que ha entregado algunas fortunas a sus amigos y a los amigos del gobernador ubicados en empresas informativas, etc... son varias ‘Conejas’ en el ‘nuevo amanecer’.Entonces la Federación o no se ha concentrado adecuadamente en enfriar a Corral con el tema de “La Coneja” o el diablo de la traición tiene ahí metida la cola. Muchos extraños errores son los cometidos por los operadores federales que han buscado sacar de Chihuahua a Gutiérrez, como ese del fin de semana que un juez de Distrito trató de hacerse “físicamente” del detenido mediante una teleaudiencia entre la Ciudad de México, donde está el juez, y Chihuahua, donde está “La Coneja”. No podía esperarse otra cosa que el ridículo con los dos o tres policías federales que se llevarían al detenido frente a mil, dos mil estatales y municipales al mando del gobernador.Javier Corral lo disfrutó todo el fin de semana en sus kilométricos choros ante Carmen Aristegui y el canal oficialista, el 28.Si la Federación no se pone las pilas y calibra el tamaño de su fuerza con su acción, el show continuará en favor del gobernador panista... aunque la tijera de corte sea la misma en ambos casos. El nuevo episodio, anuncia Corral a grandes voces cual teatro aldeano, será el viernes próximo.***Hubo comida ayer en la residencia Terrazas, de Insurgentes y República de Cuba. La candidata tricolor a la Alcaldía fue anfitriona de las dirigencias estatal y municipal de su partido y del resto de los candidatos a diputados locales, federales, síndico... etc.Se reunieron con Claudia Ruiz Massieu, estrecha colaboradora de José Antonio Meade, quien vino a “inaugurar” la pega de engomados a carros chuecos, cortesía de su candidato presidencial. Todos puntualitos, todos bien atendidos en la comilona privada.

