Funcionario se 'marranea' con hielera y un 24

El nuevo consejero jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza, aportó un lacónico “uff” en su cuenta de Face a la severa riña digital que protagonizaron varios panistas y funcionarios estatales por el robo de un 24 de cerveza (o más) con todo y hielera.El acusado es el supervisor administrativo en Juárez de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Edgar Emanuel Villanueva Gallardo, el afamado “Mesh”, uno de los panistas juarenses más estrechamente ligados al gobernador, Javier Corral Jurado.Joob Quintín Flores, exsecretario del PAN municipal en Juárez, actualmente uno los secretarios generales adjuntos del Comité Estatal blanquiazul, lanzó la acusación en público ante varios seguidores de su red social:“Tu compa Mesh robándose un 24 de cerveza. Ese es el nivel de los colaboradores de Corral”, asestó. “Mesh, no seas marrano”, secundó Toni Sáenz.El aludido intentó defenderse. “Ese 24 me lo regalaron por mi asistencia al evento”.-¿Y la hielera?, preguntó otro.-“Esa me la regaló Loya (Rogelio) que porque me aprecia mucho”.Otros pidieron que por lo menos compartiera “una birrias del 24” robado. “Nos faltan 24... Todos somos 24”, dijeron entre broma y en serio. Alfredo Chávez Madrid, regidor panista, clamó: “son las 3 pm y El Mesh ni sus luces con el 24 y la hielera”.Villarreal optó por guardar silencio. Tenemos pantallas del intercambio en la versión digital de La Columna.Resulta evidente que el desencuentro se dio a partir de una pachanga celebrada entre varios de ellos el fin de semana, una hamburguesada organizada por Rogelio Loya, actual operador panista en la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Alba Cardona.El patrón marca la pauta. Si el gobernador Corral muestra su desinterés por la administración pública, no podemos esperar actuación distinta de los subordinados, con el plus del nivel groseramente corriente entre los involucrados.Que no haya sorpresa cuando nos enteremos que ese y otros 24 de cerveza, más la hielera, aparezcan en los gastos de “representación” de alguno de ellos como funcionario público... o hasta de doña Alba.***El Financiero colocó ayer en las nubes a Andrés Manuel López Obrador. Nomás 20 puntos le arrojó su encuesta en intención de voto para el tabasqueño (46 puntos). Ricardo Anaya en un lejano segundo lugar con 26 puntos, y 20 el tricolor José Antonio Meade.Las cifras guardan gran coincidencia con los resultados que presentó Reforma la semana pasada en su propio ejercicio. 36 puntos para AMLO, 24 Anaya y 16 para Meade Kuribeña. En resumidas cuentas, son 18 puntos de diferencia otorgados por el estudio de Reforma contra 20 de El Financiero.Eso nos confirma que las tendencias siguen favoreciendo al candidato presidencial de Morena con diferencias al grado de casi inalcanzables de aquí al primero de julio si las cosas permanecen como hasta el momento.La propia casa encuestadora catalogada como propanista, Massive Caller, soltó ayer en su nuevo ejercicio que López Obrador alcanza un 39.10 por ciento de la intención de voto, contra 29.61 de Anaya y 12.47 de Meade. La difundió a partir del domingo pasado. En la del 30 de abril, la misma empresa presentó al panista con 28.70 por ciento y a López Obrador con 38.15 (Meade, 12.25).Tendrán que pasar fenómenos extraordinarios para que venga algún giro del mismo tamaño. El domingo tendremos el segundo y penúltimo debate entre ellos. Los independientes siguen lejos, muy lejos de los tres mencionados.***Finalmente parece que les cayó el 20 a los comerciantes, empresarios e industriales agremiados a las distintas cámaras. Han acordado que comparezca ante ellos el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, para que rinda un informe detallado sobre la situación de seguridad en esta frontera. Primero lo hicieron en la ciudad de Chihuahua, ahora lo replican en Ciudad Juárez. Claro, irresponsablemente al gobernador por un oído le entra y por el otro le sale.En Juárez quien ha oficializado la postura correspondiente es el coordinador en turno del Consejo Coordinador Empresarial, Martín Alonso Cisneros. “Quedamos en convocar al gobernador para que nos explique cuál es el problema con la inseguridad”, dijo.Tampoco escapa a la convocatoria el presidente municipal, Armando Cabada, pero ahí no es en grado de exigencia por aquello de que lo tienen con ellos cada vez que lo invitan. A Corral nomás no lo consiguen ni para foto.Alonso Cisneros, también presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, señala que a raíz de los índices delictivos cada vez mayores se observa ya una afectación a los sectores económicos; e incluso percibe una menor afluencia de visitantes de El Paso.Imaginemos cómo están la Sierra y otras regiones de la entidad azotadas por la inseguridad a las que Corral mantiene también igual de abandonadas.***Un recorrido de El Diario por los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías ha demostrado las mentiras monumentales de la Comisión Estatal de Seguridad y la propia Fiscalía General del Estado.No hay ningún operativo policiáco ordinario ni extraordinario para resguardar a la población y sus bienes tras los ataques del crimen organizado de hace 15 días, con un saldo de ocho personas ejecutadas, vehículos, casas y empresas incendiadas.El gobernador, el fiscal, el comisionado de Seguridad, aseguraron que llevarían operativos extraordinarios para vigilar aquellos lugares. Una mentira más.***Tardaron pero se reencontraron las agencias aduanales con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Una década exacta duraron fuera del órgano vinculador del sector emprendedor fronterizo. Pelearon en aquel tiempo por temas relacionados con la política partidaria, especialmente debido al involucramiento de Canaco y Canacintra en partidos y candidaturas.Ayer hubo sesión del CCE, aparte de acordar tronarle los dedos a Javier Corral, sin mayor discusión aprobaron aceptar como nuevo integrante a la Asociación de Agentes Aduanales (AAA). Estuvo todo más que planchado desde meses antes.Luis Márquez Báez, quien en marzo asumió la dirigencia de los aduanales, agradeció el restablecimiento de la relación con el CCE, lo cual permitirá tener un mayor acercamiento con las autoridades y participar en los proyectos de desarrollo.***Hoy estará en Juárez Claudia Ruiz Massieu, enlace de José Antonio Meade para tema migratorios. Le dará seguimiento al compromiso del candidato presidencial para la regularización de los carros chuecos. Estará reforzada por el candidato tricolor al senado en primera fórmula, el exgobernador José Reyes Baeza. Le están metiendo el acelerador.