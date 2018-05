Hace cinco años la Fundación Rockefeller lanzó la iniciativa mundial 100 Ciudades Resilientes (100RC, por sus siglas en inglés), con la finalidad de atender problemáticas comunes a nivel global, esto derivado de los análisis y estudios que se realizaron al inicio de la primera década del siglo XXI. Los resultados indican que casi la mitad de los ocho mil millones de habitantes de la tierra vivimos en ciudades, cifra que para el año 2050 se incrementaría al 75 por ciento, lo que representa un gran reto para las sustentabilidad y habitabilidad de las ciudades y de las siguientes generaciones.La iniciativa 100RC ha permitido que ciudades de todos los continentes puedan hablar un idioma en común: la resiliencia. En Ciudad Juárez el proceso de construcción en esta materia comenzó en el segundo semestre del año 2016. En esta primera etapa se realizó un diagnóstico basado en dos instrumentos, encuestas de percepción y entrevistas focales a actores locales de diversas esferas: académicos, funcionarios públicos, empresarios y representantes de la sociedad civil. El resultado sirvió para obtener la Estrategia Preeliminar de Resiliencia, documento clave para la definición de áreas de descubrimiento que visualizan la definición de proyectos a implementar en Juárez.Posteriormente, en el año 2017 la Oficina de Resiliencia en Juárez, en una segunda etapa, se enfocó en profundizar en las áreas de descubrimiento y desarrollar proyectos específicos(1) como la exploración en temas de diversificación económica, modelos urbanos de participación de la población, implementación de metodologías para ocupación de espacios públicos, acciones de adaptación a la ola de calor, prácticas internacionales para reducción de violencia a través de proyectos participativos, cooperación binacional, entre otros. Esto permitió que la Oficina de Resiliencia detectara las principales brechas a fortalecer en el municipio.En marzo de 2018, se presentó la Estrategia de Resiliencia(2), documento que está basado en cuatro pilares aspiracionales para la ciudad, desde la Prosperidad, Inclusividad, Adaptación e Integración se desprenden 33 acciones para implementarse en Juárez en una temporalidad de mediano plazo, aunque la visión es integrar cada uno de los aspectos considerados hacia el 2030. Esto es sin duda un hito dentro de la política en materia de resiliencia, que posiciona a Juárez dentro de las 40 ciudades que actualmente tienen un instrumento guía que permite impulsar acciones desde una plataforma internacional.A partir de esta fecha comienza una nueva etapa dentro de las actividades en esta asignatura, la cual es la implementación, un proceso complicado derivado de la situación actual, ya que la resiliencia no es lejana a los procesos electorales y las insuficiencias presupuestales asignadas a este tópico. Pero allí es donde el papel de la iniciativa 100RC surge como una oportunidad ideal en el proceso de colaboración y cooperación con organismos internacionales; en la actualidad, se están desarrollando proyectos con la colaboración de la Unesco, el Banco de Desarrollo de América del Norte, y con cinco ciudades pertenecientes a la red internacional. Esto en el marco de fortalecer las acciones de la ciudad y poder impulsar desde distintos frentes las acciones contenidas en la Estrategia.El trabajo aún está comenzando, tejer el entramado de resiliencia no es una actividad sencilla, requiere del involucramiento de diversos actores de la sociedad, dejando de lado los tan complicados intereses sectoriales. Sin duda este esfuerzo vendrá a aportar nuevos conocimientos, experiencias y paradigmas en la construcción de programas que involucren a todos los sectores de la sociedad, incidiendo en una mejor toma de decisiones, más informada, robusta y creativa. La resiliencia si bien no es el fin, se muestra como el medio para poder reconstruir ciudades mucho más aptas para las condiciones de vida de los habitantes, que enfrentan crisis e impactos que afectan no solo el entorno ambiental sino su salud y su seguridad.Celebremos esta iniciativa, celebremos que Juárez puede ser una ciudad pionera en la frontera norte del país y resurgir cada vez más fuerte, más comprometida y más resiliente(3).¡Unámonos a esta celebración! #5Years100RC(1) Para más información consultar la página web del proyecto en: http://resiliencia.imip.org.mx/(2) Consulta en la página de la iniciativa de 100 Ciudades Resilientes: https://www.100resilientcities.org/strategies/(3) Para unirse al movimiento de resiliencia puede unirse en twitter a @jrzresiliente y en Facebook a Juarez Resiliente

