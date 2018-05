Frida María estaba concentrada instantes antes de la carrera final del relevo femenil 4 x 400 en la Universiada Nacional 2018. El ambiente en Toluca era de expectación e incertidumbre, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) estaba entre las favoritas porque en su equipo corre también Rosa Leticia, quien recién obtuvo medalla de plata en la Universiada Mundial de este año.El equipo de relevos de la UACJ empezó la carrera sin llamar la atención, al finalizar el primer relevo el equipo iba en quinto lugar, entonces Frida endureció el rostro, tomó la estafeta y corrió como si en ello le fuera la vida, impulsada por la adrenalina, las horas de entrenamiento y el coraje para entregar la estafeta al relevo ¡en primer lugar! ¡Había rebasado a cuatro competidoras!El tercer relevo mantuvo el ritmo de la competencia y entregó la estafeta en segundo lugar a la medallista de plata mundial para el cierre de la carrera, es increíble el poco tiempo en que puede darse la última vuelta a la pista y con hambre de triunfo y determinación absoluta rebasar a quien va adelante, y al mismo tiempo sentir el momento como si estuviera congelado en la eternidad, en cámara lenta, para finalmente regresar a la realidad escuchando los gritos de felicitación al llegar a la meta con la merecida medalla de oro.En Ciudad Juárez hay muchos jóvenes de clase mundial, no solo quienes participaron en la Universiada Mundial de Taipei este año o en la Universiada Nacional disputada en el Estado de México, también, muchos técnicos, ingenieros y profesionistas que empiezan su desarrollo laboral en empresas de exportación de esta frontera, y que van a diferentes lugares del mundo a especializarse y a destacar.Otros estudiantes juarenses buscan espacios de desarrollo fuera del país, y participan en programas de intercambio o posgrados en el extranjero, muchos de ellos continúan su desarrollo académico y profesional en otras partes del mundo y otros regresan al país, ciertamente la movilidad internacional es una característica de esta época, pero es necesario tener la voluntad y la mínima preparación para aventurarse en espacios extranjeros y triunfar.Marisela, actual directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, es un ejemplo inspirador de una joven estudiante y profesionista juarense que ha destacado no solo en el ámbito local y nacional, sino que después de obtener su maestría en Estados Unidos, sigue su preparación con un doctorado en Bélgica, y en un par de semanas iniciará una nueva etapa de lucha por Juárez buscando el voto para representarnos como diputada por el quinto distrito local.Estas y muchas otras jóvenes mujeres juarenses han dado la cara por nuestra frontera en diversas partes del mundo, donde la única referencia que tienen de nuestra ciudad son las malas noticias y tragedias que hemos vivido. Ellas a través de su talento y ejemplo muestran una versión diferente de las mujeres en Juárez y de nuestra comunidad, ellas con sus obras y esfuerzos toman el presente en sus manos para transformar el futuro.Recientemente un grupo de estudiantes universitarios llamado “Diálogos”, convocó a los líderes juveniles de todos los partidos políticos que participan en las elecciones para que defendieran sus propuestas y plataformas. La respuesta fue inusitada, con un Technology Hub abarrotado y una sala de transmisión alterna para alojar a más asistentes que siguieron el evento; entre los organizadores y en los participantes destacaron también varias jóvenes que demuestran el interés por participar y mejorar la ciudad.Una manera práctica de que los buenos ejemplos se multipliquen es mostrar los logros de estas jóvenes juarenses, y apoyarlas para que sigan desarrollando al máximo su potencial y liderazgo, muchos otros ejemplos en el ámbito de las organizaciones sociales, artísticas, estudiantiles y religiosas son dignos de encomio; estoy convencido de que en la medida en que los buenos ejemplos se multipliquen, los referentes para otros jóvenes que no logran descubrir sus potencialidades, serán más frecuentes y aumentará la posibilidad de generar círculos virtuosos.

