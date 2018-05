Palos de ciego son los que da el Gobierno del Estado para enfrentar la inseguridad y la violencia. Para tapar el enorme hoyo que la misma Fiscalía General mantiene abierto en la región noroeste del estado, abrió otro de iguales dimensiones nada más y nada menos que en Ciudad Juárez, como si en esta frontera el horno estuviera para bollos.Para Juárez tiene la Fiscalía establecida una fuerza policiaca aproximada a los 120 elementos; de esa cantidad resolvió llevarse de manera subrepticia alrededor de 100 para ser distribuidos entre las zonas occidente y noroeste.Con picos violentos de hasta 10 ejecutados por día, esta frontera no es para descuidarla ni un momento ni dejar toda la carga de la responsabilidad a la estructura municipal preventiva. Las tareas principales de investigación corresponden justo a la Policía Estatal y a la Policía Federal.No queremos imaginar lo que ocurriría en Juárez con una Policía Municipal en condición similar a las corporaciones estatal y federales. Tenemos la experiencia catastrófica del 2007 al 2011.Entendemos la tremenda desesperación de algunos mandos medios en la Fiscalía estatal por cumplir con su responsabilidad en toda la entidad, específicamente en aquellas zonas que siguen ardiendo por la acción del crimen organizado, (Cuauhtémoc, Madera, Gómez Farias, Ignacio Zaragoza, Jiménez...), pero es inconcebible que reduzcan la defensa en poblaciones altamente sensibles en la misma materia, como es Ciudad Juárez.Esta vez ni la Fiscalía ni sus órganos de comunicación social han dicho una palabra sobre el traslado de los agentes hacia el noroeste porque la decisión fue tomada sin más plan ni estrategia que la urgencia de los violentos hechos acontecidos el fin de semana en Gómez y Zaragoza.Así la ha pasado el régimen estatal, solamente tratando de apagar fuegos. Nada de fondo, nada sostenible ya ni siquiera de manera permanente sino al menos por los tres años y fracción que le restan al PAN en Palacio de Gobierno.***Ayer quedó integrado el nuevo Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) en sus oficinas centrales de la Ciudad de México. Llegan catalogados por la “crítica nacional” como los comisionados “carnales”, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Carlos Alberto Bonnin Erales, la primera surgida del canal de radio y televisión del Congreso de la Unión; el segundo de la Unidad de Transparencia del Senado de la República.Los dos personajes han sido ubicados en la frontera tricolor aunque durante la designación correspondiente en el Senado, a las tres y media de la mañana del 27 de abril, fueron respaldados por el voto tradicional del Partido Verde y un “extraño” voto en contra de la veintena PT-PRD (o Morena).Panistas y perredistas quisieron reventar aquella sesión para evitar el quórum, pero la asistencia del PT superó el obstáculo; de ahí el chisme del año sobre la alianza PRI-PT-Morena.Para el líder de Acción Nacional en la Cámara Alta, Fernando Herrera, aquello fue un “vulgar intercambio de cuotas entre partidos para simular democracia”. Le sangró ese órgano que permite a los humanos el habla.La realidad es que al final de cuentas ayer Ibarra y Bonnin se sumaron a Francisco Ramírez Acuña, Óscar Guerra Ford y Patricia Kurczyn, donde solo Guerra mantiene alguna tendencia de izquierda con extrema facilidad para acomodarse con los colores que arriben a la Presidencia de la República, a los otros cuatro nomás les falta formalizar su afiliación al Revolucionario Institucional.Así viene por los próximos años la política nacional de transparencia y protección de datos personales.***El presidente municipal de Camargo, Arturo Zubía Fernández, fue obligado a definir entre sus dientes y sus parientes. Huelga decir por dónde tomó rumbo.Prácticamente fue orillado el edil de aquel municipio chihuahuense a tomar partido entre su amigo, guía y tutor político, el gobernador Javier Corral, y la población y los productores de aquella zona.No lo hizo Arturo por solidaridad gubernamental ni menos por filantropía social, sino por el mezquino y maldito interés electoral. Al gobernador Corral tampoco lo pasan allá desde el gasolinazo y Zubía quiere la reelección.Fue así como surgió el jueves un duro pronunciamiento firmado por cientos de labriegos de la región camarguense contra el régimen corralista por la detención de un productor por agentes de la Fiscalía General del Estado ante una supuesta “investigación de oficio” por contratar a un menor de edad para labores agrícolas, algo usual por todo el estado. Nomás hay que echar un ojo a los campos algodoneros acá por Moctezuma y Villa Ahumada.Zubía era uno de los últimos mohicanos en el ‘nuevo amanecer’. Es posible que con el manifiesto regrese el alma a su reelección pero su gran sombrero y sus botas estilo tribalero no podrán cruzar más las puertas del despacho de Corral como antes lo hacía.***Si creen en El Altiplano que los amparos federales llevarán a “La Coneja”, Alejandro Gutiérrez de un penal de Chihuahua a otro de la Ciudad de México o puntos circunvecinos, están muy equivocados. El gobernador Corral atiende los dictados de los jueces de distrito, magistrados de Judicatura y ministros de la Corte Suprema, solo cuando sus resoluciones le favorecen. Por ejemplo, cuando lo convirtieron en flamante senador de la República (el Trife) no obstante haber obtenido un lejanísimo tercer lugar en el proceso de selección interna panista.Los valores entendidos en el ejercicio del poder público son ahora desconocidos por el gobernador del estado. Ha sido beneficiado políticamente con groseras negociaciones llevadas a cabo en los rincones más oscuros de la política nacional pero hoy no quiere regresar su “Coneja” al PRI, sin importar el penoso papel que exhibe de los máximos tribunales de la justicia mexicana en un solo afán, no el del resarcimiento al erario chihuahuense, por supuesto que no, de ser así tuviera el gobernador encerrados también a su secretario de Salud, a su fiscal general y a su comisionado de Seguridad, sino el de golpear al tricolor y ensalzar a Por México al Frente para agenciarse la Presidencia de la República en la elección de julio próximo. Ese es todo el objetivo. Por eso no dará su “Coneja” a torcer.***Ayer festejaron al Día del Maestro en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue relevante porque acudieron los candidatos a rectoría menos uno. Estuvieron Daniel Constandze, Pancho López, David Ramírez Perea, Manuel Loera y Juanito Camargo. El aplausómetro fue para Javier (hermano de Juan), que no participa en la sucesión. También algunos vivas y aplausos a Ramírez Perea, otros pocos a Juanito y así por el estilo. Faltó el principal de los suspirantes, el doc Ernesto Morán; es algo así como el candidato externo, pero el más recordado en ese momento.