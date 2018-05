No se tibia órgano electoral con asesinatos

A nivel federal el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado establecida su preocupación por la violencia registrada a lo largo del proceso electoral. Más de 15 asesinados desde septiembre de 2017. A nivel local el instituto en la materia no comparte esa misma intranquilidad.Ni se han tibiado con lo ocurrido en Ignacio Zaragoza y Gómez Farías el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz, y los integrantes de su consejo.No han decretado ninguna medida extraordinaria de vigilancia a pesar de quedar establecido que la masacre de ocho personas ocurrida el domingo en ambos municipios fue motivada por “intereses políticos”, si le podemos llamar de esa manera, del crimen organizado.Según las declaraciones de la dirigencia estatal del PRD y datos extraoficiales surgidos de la Fiscalía General del Estado, los sicarios iban por todos los candidatos de ese partido, incluido por supuesto el nominado a la Presidencia Municipal de Zaragoza.Entre los muertos del domingo cayeron tres operadores perredistas y una mujer que formaba parte de la planilla de candidatos a regidores también del mismo partido.La dirigencia estatal de Morena ha dicho que no pudo designar candidatos a las alcaldías en zonas como Gómez y Zaragoza debido a las amenazas del crimen. Tampoco esto ha movido a la autoridad electoral.Si revisamos detenidamente los más de 30 municipios que integran toda la franja de la Sierra, occidente y noroeste de la entidad, cada uno tiene lo suyo en materia de involucramiento del crimen en las campañas de todos los partidos políticos. Es un tema que debiera mantener concentrada la atención del órgano rector electoral, pero no; igual que Óscar Aparicio con sus policías en las mismas regiones, dejan hacer y dejan pasar.***Hubo aspectos que dejaremos en curiosos durante la comida con empresarios que sostuvo en el Real Inn el candidato presidencial priista, José Antonio Meade Kuribreña.Ayer mencionamos en este espacio que la mesa principal en ese evento fue ocupada, entre otros, por Mario Fuentes, Miguel Zaragoza, Rómulo Escobar, Jorge Bermúdez, Adriana Fuentes, Valentín Fuentes y Pedro Zaragoza. Por abajo del mantel debieron salir chispas. Varios de ellos protagonizan sonados procesos civiles y penales en disputa por bienes.La travesura de esa conformación corrió a cargo de la candidata a diputada federal, Adriana Fuentes y su coequipero Jorge Bermúdez.Otro dato singular corrió a cargo de don Arnoldo Cabada y Rodolfo “El Güero” Martínez, que fueron ubicados en la misma mesa donde comería el “Teto” Murguía. Diplomacia a borbotones. Los dos primeros son los padres de los independientes Armando Cabada y Rodolfo “El Güerito” Martínez, el primero candidato a la reelección por la Alcaldía; el segundo su candidato a presidente municipal suplente.No fue todo, otra mesa más tenía los presentadores del candidato a senador, José Reyes Baeza, y del excandidato a gobernador, Enrique Serrano Escobar. Ambos comieron juntos aunque con la mente en otro lado. Fueron antagónicos casi a muerte en la elección de 2016. Serrano fue el candidato de Duarte; Duarte no desaprovechó momento para pasar la maquinaria por encima de Reyes.Hoy son escenarios por completo distintos, saquemos de nuevo el rompecabezas; por supuesto, no el de Ricardo Alemán.***Hemos dicho que Hernán de Monserrat Herrera se ha ido amorcillando como responsable de la Unidad de Transparencia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene ahí más de la década.Los resultados para la máxima casa de estudios no han sido positivos; al contrario, son muy negativos; o mejor dicho, extrañamente negativos para un funcionario con semejante colmillo retorcido.A finales de febrero pasado, los comisionados(as) del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) aprobaron el dictamen “con observaciones” relativas a la tercera y última verificación diagnóstica 2017 sobre las obligaciones en la materia que tiene la UACJ.Son cantidades industriales de información pública de oficio las que el sujeto obligado no tiene en su portal de Internet ni en la sección correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia.Tras concluir la tercera verificación, el Ichitaip encontró que falta información sobre el marco normativo aplicable a UACJ, hipervínculos sobre la estructura orgánica, los indicadores de rendición de cuentas, las remuneraciones de los directivos universitarios y muchísimos datos que deben ser publicados sobre sus funciones, los viáticos, el número total de plazas, convocatorias a concursos para ocupar cargos, la versión pública de las declaraciones patrimoniales y un sinfín más.Que no se entere de ello cualquier particular porque prosperaría en automático el inicio de un procedimiento de sanción por parte del propio Ichitaip... en primera instancia.La UACJ vive hoy momentos de estrés, de tirantez, de presión; momentos de intrigas, enredos y patadas bajo la mesa al por mayor. En dos meses y medio habrá nuevo rector. Posiblemente la inconcebible ‘omisión’ de Monserrat se deba a eso; al simple juego sucesorio con cargo a la imagen transparente universitaria, o hasta el propio sedentarismo operativo en el que pudo incurrir Hernán. Que lo explique él.***Pretendieron Gustavo Madero y Rocío Reza hacerle sombra a José Antonio Meade al agendar en el mismo horario una conferencia de prensa en esta frontera a la que, como gobierno, los panistas ignoraron olímpicamente.Sonrientes y amables, camisa blanca, los exfuncionarios, exlegisladores federales y todavía incondicionales de Javier Corral, toparon con pared cuando periodistas les solicitaron dar cuenta de sus logros como servidores públicos. Reza dijo que como encargada de Desarrollo Municipal había logrado una relación estrecha con esta frontera; Madero mencionó que gracias a él a mediano plazo habrá drenaje pluvial y mejor transporte masivo vía inversiones millonarias.Cerraron las propuestas con implementación de una materia contra la corrupción en las escuelas y crear un Chihuahua con niños felices, literal.No han encontrado modo aun cuando saben que los números no les favorecen. Así el nivel de los panistas en esta frontera.