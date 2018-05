Sorprenden las pocas decisiones, conocidas públicamente, acerca de las medidas tomadas por la actual administración en materia de seguridad.El domingo anterior volvió el infierno a Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, dos de los municipios mayormente golpeados por la violencia.Durante más de una hora un verdadero ejército de más de 300 personas (según la versión de algunos pobladores) “tomaron” Zaragoza, secuestraron personas, dispararon cientos de veces sus armas de fuego, incendiaron locales y casas y… desaparecieron como por arte de magia.Entre los muertos -8 o 9- se encuentran uno de los dirigentes y una de las candidatas a regidoras del PRD. Las propiedades atacadas pertenecen al dirigente y al candidato a la Presidencia Municipal de ese partido. Ambos salieron del municipio.Convocada urgentemente la reunión sobre seguridad, por el gobernador Corral, con la presencia de todos los mandos policiacos y militares de la entidad, resolvió realizar nuevamente los rondines de las “Comisiones mixtas”, con la participación del Ejército, pero en ¡Juárez, Parral y Chihuahua!Para la zona en verdadera ebullición, la del noroeste en la que están ubicados Zaragoza y Gómez Farías, además de otros muy extensos municipios aledaños a la muy maltrecha y golpeada por la violencia Ciudad Madera, resolvieron enviar ¡a 300 elementos de las policías estatales!¿Y allá, por qué no efectuar los “rondines” mixtos?Ciertamente hay un recrudecimiento de la violencia en las ciudades mencionadas (En Juárez ocurrieron 9 homicidios en el fin de semana), pero de ninguna manera en los niveles de las zonas rurales o semi rurales aquí comentadas, en las que, además, existen numerosos antecedentes de la extrema violencia ahí desatada, que ha llevado, por ejemplo, a la dirigencia de Morena a no postular candidatos en Carichí, Batopilas y Zaragoza.Esa es la zona en la que la actuación de tropas es más necesaria pues ahí han ocurrido varios enfrentamientos armados masivos; tomas de poblaciones por contingentes superiores a los 100 integrantes, así como el asesinato y secuestro de dirigentes partidarios y funcionarios públicos municipales y estatales.Hay un ingrediente más negativo, en esos municipios el Gobierno estatal relevó a las policías municipales y los índices criminales crecieron.¿Puede repetirse tal situación en los municipios, en los que se reanudarán los rondines mixtos -fuerzas municipales, estatales y federales, éstas, militares- como en la anterior oleada homicida?Más aún ¿este tipo de operaciones son las que se necesitan para combatir a la delincuencia organizada, la que ahora ha incrementado su incidencia? ¿Con rondines para ahuyentar a los criminales? ¿De veras creen eso?Bueno, pues las medidas de tal tipo demostraron fehacientemente ser inútiles.Como nunca, en los años del 2008 al 2010, estuvieron presentes en Juárez miles de elementos del Ejército y las policías federales, cerca de 20 mil en un momento dado.Con todos ellos presentes en las calles, Juárez se convirtió en la ciudad más violenta del mundo.¿Por qué repetir tal estrategia? ¿O ahora sí irá acompañada de la necesaria inteligencia policial para desarticular a las bandas criminales, para develar y desarmar el entramado financiero que les permite actuar en nuestro estado?¿Se desarrollará de igual manera a la que han efectuado, para detectar y detener el tráfico de drogas, en el país desde más de 30 años y que ha resultado ser un monumental fracaso, que solo ha traído el crecimiento exponencial de la violencia, de la degradación social, de la grave vulneración del Estado de Derecho y de las instituciones encargadas de la procuración, aplicación de la justicia y de la seguridad pública?¿No será que tales medidas y operativos son, solamente, para combatir el desasosiego y el reclamo social?Por si fuera poco, el anuncio de tales operaciones lo hicieron, nuevamente, sin tomar en cuenta la opinión de quienes gobiernan esos municipios.Ahí están los resultados, el alcalde juarense, Armando Cabada Alvídrez, afirmó que “el Municipio no solicitó el patrullaje”, además de sostener que “no es necesario”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez. 9/V/18).Igual que la vez anterior ¿Para qué hacer lo mismo?No aprenden. [email protected] ; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto

