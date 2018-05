El duende de las negociaciones torpes se resiste a abandonar el cuerpo del PRI en el municipio de Chihua-hua. Lo mismo que hizo César Duarte para el suicidio del 2016, lo está replicando impensablemente uno de sus victimarios, el ahora candidato a senador, José Reyes Baeza, junto con su operador, el exalcalde Marco Adán Quezada.Así se produjo la renuncia de Teokalli Hidalgo a la presidencia del Comité Municipal tricolor chihuahuita, posición de Reyes-Quezada.Alegremente repartía ella piezas del partido entre el equipo del candidato oficial del Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, y el abanderado de Morena, Fernando Tiscareño “Tisca”, devoto seguidor y exfuncionario de Quezada.No resistió Teo la última evaluación que le fue practicada por los equipos del comité nacional y el estatal supervisados por el delegado, Sofío Ramírez, y Omar Bazán, respectivamente. Mejor tomó sus petacas y adiós.Pero la dirección del PRI chihua-huita no fue abandonada por el dúo Reyes-Marco. Consiguieron relevar a Teokalli con otro de los suyos, el profe Alfredo Aguirre Carrete, un personaje más conocido en Ciudad Juárez que en la capital del estado. Dicen, experto electoral, aunque vean cómo le fue a Enrique Serrano.Eso significa que la operación del tricolor seguirá teniendo los mismos grandes vasos de comunicación entre la dirigencia formal del PRI y Morena, para desgracia del candidato tricolor a la Alcaldía, Alejandro Domínguez, quien ya se sentía pisando los talones a la inocua presidenta municipal en busca de la reelección, la panista María Eugenia Campos.Domínguez batea de ultraderecha en el PRI de Chihuahua pero ha conseguido hacer equipo con el exgobernador Patricio Martínez. Tiene buena comunicación y relación con Reyes pero las jugadas de Marco con “El Tisca” lo tienen morado de coraje.Recordemos, la panista Campos fue más candidata de César Duarte a la Alcaldía que del blanquiazul en una suerte donde ambos personajes (con el priista Fermín Ordóñez en medio) trataron que perdiera el PRI la Alcaldía y Javier Corral no se fuera grande hacia la gubernatura. Lástima margaritos. Los electores no entendieron la maniobra y Corral logró casi los mismos votos de Maru.Hoy la jugada corresponde a Reyes, Quezada y Morena. También un poquito de PAN: Reyes opera de la manita con Corral.Qué bonito Frankenstein para el día de brujas electoral, el primer domingo de julio.***Dos eventos tendrá José Antonio Meade en Juárez que pondrán a prueba su capacidad de convocatoria en esta frontera (y en el estado porque vienen candidatos de toda la entidad): la comida con empresarios, cerca de 400 nos aseguran los conocedores deberá reunir en el Real Inn; y el encuentro con los miles de tricolores que le caben al gimnasio del Colegio de Bachilleres en el Parque Central, donde el reformateado abanderado tricolor pondrá puntos sobre las íes al priismo fronterizo y jalará las orejas a los aproximadamente 200 candidatos a las 67 alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales, diputaciones federales y senadores.Igual que en otras latitudes del país, el priismo chihuahuense no goza de la mejor salud, pero Meade no tendrá mayor problema para reencarrilarlos si aplica la fuerza que por décadas ha mantenido al PRI en el poder nacional.La misma regla aplica para los empresarios; de aquí a diciembre los meses pueden pasar tan rápido como ultramaratonista tarahumara o pueden convertirse en un siglo de martirio, según se hagan loquitos para convocatorias como la de hoy, que por cierto involucra a todos los miembros del Centro Coordinador Empresarial.Dependerá por supuesto también de los organizadores la calidad de los eventos y de la nueva personalidad de Meade exhibida a partir del domingo, cuando aventó la indefinida denominación ciudadana y empezó a vestir uno de los tradicionales rojo torero de su partido... o grana, o carmesí, de acuerdo al vocabulario de la tauromaquia.***Particularmente a los políticos del municipio y del estado no les conviene la opacidad con el manejo informativo sobre los residuos y/o desechos de la industria maquiladora en esta frontera. Ellos pagan en imagen por cada percance ocurrido. Siempre suele ser la falta de supervisión oficial la causa principal de los siniestros. Por mucho dinero que pueda haber de por medio en corrupción no paga una dirección, ni una diputación, ni una alcaldía... menos una gubernatura.Nos dice con la tranquilidad de un bebé durmiendo el director de Protección Civil municipal, el buen ingeniero Efrén Matamoros Barraza, que ya tienen suficiente cúmulo de etiquetas e identificaciones de las empresas que aventaron cientos de toneladas de desechos incendiados la semana pasada pero que no puede hacer públicos los datos porque forman parte de la investigación respectiva llevada a cabo.Lo dijimos cuando sucedieron los hechos, providencialmente el aire hizo buen trabajo para impedir que toneladas de residuos altamente tóxicos pararan en los pulmones de juarenses y paseños. Es, entonces, un asunto de sumo interés general como para ocultar a los responsables de convertir en basurero industrial un predio gigantesco ubicado en medio de zona urbana.Ahora nos han dicho que así hay varias docenas de predios y que la mayoría no cuenta con autorización como depósitos de desechos. Los datos son escasos. Bien harían en transparentar el total de la información antes que nuevos accidentes alcancen a nuevos proyectos políticos por las consecuentes afectaciones sociales.***Con todo y sus célebres brumas etílicas, Felipe Calderón mantuvo intensas reuniones de evaluación en materia de seguridad para Juárez cuando la violencia mantenía arrinconada a la población fronteriza.Cada mes sin falta sostenían encuentros funcionarios de primer nivel municipal, estatal y federal con las corporaciones policiacas y militares para revisar primero aquello que se llamó Operativo Conjunto Chihuahua y después Todos Somos Juárez. Ahí tuvieron la libertad que jamás volvieron a tener los directivos de las mesas de seguridad.César Duarte recogió los frutos políticos de aquel trabajo.Para el gobernador Corral deben sonar odiosas las comparaciones, particularmente cuando se trata del ‘odioso prófugo’ de su justicia. Su oficina de Comunicación Social circuló el lunes las fotos de una reunioncita que tuvo en Palacio de Gobierno con militares y policías federales para “evaluar” la masacre ocurrida el domingo en Gómez Farías e Ignacio Zaragoza.Llamaron más la atención los apetecibles cuadritos de queso con aceitunas y cerezas, los sandwichitos, chicharrones, papas fritas y los cacahuates al centro de la mesa que las decisiones tomadas. Ninguna.Fue ese encuentro una acción solitaria y desesperada por los sucesos aludidos; de ahí en fuera cero; puros tuits, Face y boletinazos del gobernador en temas político-electorales. Nada sustancial.