Incitar violencia

Ciudad de México.- Quizá sea inevitable que las campañas políticas se llenen de descalificaciones. Los especialistas dicen que las campañas negras son más eficaces que las que solo ofrecen propuestas. Pero el límite debe ser la incitación a la violencia.Ricardo Alemán parece haber transgredido este límite. Si bien durante años ha mantenido una posición muy crítica, incluso insultante, contra Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, el mensaje que reenvió en Twitter el sábado 5 de mayo, en el que parecía promover un atentado contra el candidato de Morena, provocó primero una tormenta en redes y después la cancelación de sus programas en Foro TV y Canal 11.Uno de los pocos límites justificados que podemos poner a la libertad de expresión es la incitación a la violencia. Alemán afirma que no estaba pidiendo un atentado en contra de López Obrador, sino simplemente reproduciendo un mensaje de alguien más que señalaba un riesgo de atentado. El columnista se ha quejado de un linchamiento en su contra.No parecería haber sido el primero en promover la violencia contra quienes piensan diferente. Paco Ignacio Taibo II, militante de Morena, pidió en 2014 fusilar a quienes participaron en la reforma energética. Sus simpatizantes dicen que se trataba de una broma y no de una propuesta real. El 4 de mayo, sin embargo, su hija Marina Taibo, también en redes sociales, señaló para defenderlo: "A los que les da miedo lo que dijo mi padre. que vayan haciendo las maletas. Que el 2 de julio es temporada alta. Y sale caro salirse del país." Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ha dicho que si llega a la Presidencia mutilará las manos de los funcionarios públicos que roben.Ojalá pudiéramos decir que todo este ánimo de agresión es normal en una democracia y que no tiene por qué reflejarse en la vida real, pero estamos viendo una campaña marcada por la violencia. Apenas este pasado fin de semana fueron asesinados Liliana García, aspirante del PRD a una regiduría, y Eduardo Aragón Caraveo, presidente del Partido Encuentro Social en la ciudad de Chihuahua. En el Estado de México, por otra parte, fue asesinado Adiel Zermann Miguel, candidato a la Presidencia Municipal de Tenango del Aire. Según el periódico Excelsior se han registrado 88 homicidios de personajes políticos en el actual período electoral que empezó apenas el 8 de septiembre de 2017.El país entero está viviendo una escalada de violencia. Los homicidios están en sus niveles más altos de las últimas décadas. El Estado mexicano parece haber perdido su capacidad de enfrentar la violencia. Los distintos grupos de poder tratan de hacer justicia por propia mano o de decidir elecciones por la fuerza.Durante mucho tiempo se nos dijo que el periodismo era la profesión más peligrosa en nuestro país. El 2017, en efecto, fue el año más violento en este campo: 12 periodistas fueron asesinados según Reporteros sin Fronteras. Pero la cifra palidece ante la creciente lista de políticos asesinados. Hoy la política es la profesión más peligrosa, mucho más que el periodismo.México, sin embargo, no termina ni empieza con esta elección. El país tendrá que seguir trabajando y logrando acuerdos políticos. No podemos tener purgas sangrientas de los perdedores ni expulsarlos del país. El ganador tendrá que sanar heridas y lograr acuerdos para gobernar. La incitación a la violencia no ayuda a nadie.Nueve trabajadores de reparto de refrescos, incluyendo un menor, fueron ejecutados en Guerrero y sus cuerpos encontrados el 5 de mayo. Antes, la empresa Coca-Cola FEMSA se vio obligada a cerrar su centro de distribución en Ciudad Altamirano. La violencia se vuelve incontrolable.Twitter: @SergioSarmiento

