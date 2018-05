"Con el objeto de restaurar el orden y la paz públicos, se asume de manera inmediata y temporal el mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito de los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público”...Este es el acuerdo-decreto 80/2017 firmado el 15 de febrero del 2017 en Palacio de Gobierno por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado; el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles y el fiscal general del estado, César Augusto Peniche.Ese documento se nos ha gastado en las manos de tanto uso que le damos. No podemos enviarlo al archivo porque desafortunadamente la situación ha empeorado en toda aquella región después que Corral desplazó a las policías preventivas (después incluyó a Cuauhtémoc) para instalar ahí policías estatales.Después de esa decisión han sido registrados hechos más sangrientos que nunca en los seis municipios. Incursiones de bandas criminales en los poblados saqueando, incendiando vehículos, viviendas, negocios... asesinando gente. Los del domingo ocurridos en Zaragoza, son sucesos que provocan estremecimientos de terror solo de imaginar el infierno sufrido por los habitantes del poblado durante toda la madrugada y mañana de ese día: cuerpos decapitados en la calle, vehículos quemados, también casas, negocios... la historia repetida.“Se instruye a la Secretaría de Hacienda y del Poder Ejecutivo estatal para que, en su caso, realice las ampliaciones presupuestales necesarias” a efecto de sufragar los gastos que ocasionaría la toma de las policías municipales por parte de la Fiscalía.Hace más de un año tres meses fue tomada esa decisión. Es innegable que fue tomada por Javier Corral, que evidentemente no ha tenido tiempo ni ha querido regresar a ese documento para evaluar los resultados e informar hoy a los chihuahuenses sobre las razones del palmario fracaso.Todo gran reto, todo gran desafío, requiere el liderazgo de una persona o de un equipo. Como otros incontables asuntos de gobierno, a Corral no le importó firmar el documento y salir corriendo a pelear la Presidencia de la República. En eso se ha entretenido todo este año.Y si al gobernador no le ha importado, menos a sus operadores para efectos de ese decreto, el fiscal general, César Peniche; ni al comisionado de Seguridad, óscar Alberto Aparicio Avendaño. Ninguno es de Chihuahua. No tienen el menor compromiso con el estado. Peor todavía, ni siquiera pertenecen al equipo del gobernador. Obedecen a intereses inconfesables que vienen de otros sexenios, estatales y federales.Memorable el sello corralista, la ingobernabilidad.***No es San Martín de Porres pero se le parece dirá José Antonio Meade de su nuevo dirigente nacional tricolor, René Juárez Cisneros.Busca conseguir el candidato presidencial priista el milagro de la remontada sobre Ricardo Anaya y sobre Andrés Manuel López Obrador. Su equipo llegó por ello a Juárez desde el fin de semana para garantizar que los operadores del PRI estatal y municipal no le hagan al Micky y llenen el gimnasio del Colegio de Bachilleres. Es el golpe de timón que han empezado a replicar nacionalmente.Candidatos y líderes tricolores fronterizos deben demostrar que van en sintonía junto con el candidato en ánimo optimista. Están checados con el ojo fiscalizador de la avanzada de Meade y también por los más de 200 candidatos de la entidad que buscan hacer fuerte a su candidato.***No son 300, 400 mil o medio millón de pesos los que cuesta el equipo médico robado flagrantemente del Hospital General. No señores(as). Ya tenemos algunos datos más al respecto que hablan al menos de dos millones de pesos.Por eso andan que no calman los nervios ni con infusiones recargadas de valeriana bien hervida el doctor Baltazar Aguayo Muñoz, director general del Hospital y su director administrativo José Andrés Chávez.Ellos saben perfectamente lo que ocurrió pero se han hecho loquitos ante los investigadores de la Fiscalía enviados para el efecto por el titular de la misma en la zona norte, Jorge Arnaldo Nava López, “El Lic Fashion”, como es conocido entre la tropa policial.El problema mayor lo cargan el subsecretario de Salud, Arturo Valenzuela Zorilla, que cuando no está haciendo nada tampoco hace nada, y su segundo de a bordo, el exdiputado Víctor Talamantes, que hace lo mismo que Valenzuela; con una variante, es el padrino del administrador José Andrés y entre ambos usan algún tiempo echando matemáticas sobre los bisnes por toda la subsecretaría.Entre los cuatro han cerrado la información bajo las mil llaves que no usaron para proteger el equipo hurtado de la zona de cirugía, equipo para la práctica de laparascopias y colonoscopías.La cuerda se rompe por lo más delgado, director general o administrador, o ambos, deberán necesariamente pagar el robo. El equipo ni siquiera es del estado, pertenece a la empresa Control Scientific, cuyos asesores legales son los más preocupados porque los muchachos de “El Lic Fashion” realicen exitosamente su trabajo.Pena ajena, deveras.***Chiiin...!!! A nuestra fuente se le durmió el gallo. No grabó pantallas de los comentarios que recibió en su face el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Autónoma de Ciudad Juárez, Juan Ignacio “Juanito” Camargo.No es nada del otro mundo. No es para hacer garras ni comidilla del buen abogado. Se trató de un lapsus que corrigió inmediatamente porque rápido concluyó que el horno no está para bollos y que aquello le podría afectar en la búsqueda de Rectoría. En agosto es la elección. Es de los favoritos, así que pies de plomo. Son al menos seis candidatos y los seis se consideran favoritos.Camargo puso un logo bonito, estilizado con la U al centro, arriba Unidad UACJ, abajo, proyecto de [email protected] Los más ponzoñ [email protected] relacionaron el mensaje de inmediato con la supuesta línea de Rectoría, cuyo titular ni suda ni se acongoja.Está consciente el rector Ricardo Duarte que no puede mover en el campus ni una hoja de la sucesión y ha preferido gastar sus últimos meses en supervisar e inaugurar costosas obras de infraestructura más que en el relevo pero los incrédulos imaginan que apoya nada menos que a Camargo; de ahí que el director de ICSA de inmediato sacó el borrador para quitar los comentarios de su “logo”.Camargo, dicen, tiene su apoyo en el gobernador Corral; pero ese boleto de apartado lo tiene ganado hace varios años el doc Ernesto Morán. Es lo que dicen los uacetólogos.