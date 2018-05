A una década de la implementación en nuestro estado del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), para los miles de chihuahuenses que hemos sido víctimas del delito, resulta evidente el rotundo fracaso de esta modalidad de proceso acusatorio adversarial.A pesar de las tantas ‘cirugías legislativas’ de las que fue objeto este aberrante injerto penal (cuyo pecado es ser un procedimiento penal ajeno a la idiosincrasia mexicana); hoy en día, con la implantación del Código Nacional de Procedimientos Penales el proceso penal se ha convertido en una institución judicial que fomenta la delincuencia y prostituye la justicia penal.Hace ya 10 años, en una colaboración editorial señalé: “Las reformas penales serán constantes e interminables y, al final, la imagen del Frankenstein penal será más horrible que el original, toda vez que los supuestos doctrinales que avalan a este injerto de justicia penal son afirmaciones dogmáticas”. Así se desprende de la lectura del dictamen de la reforma constitucional: “el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos…”.De esta manera resulta fácil entender el porqué la sociedad chihuahuense se encuentra atemorizada por la delincuencia organizada que, dada la inoperancia de este novedoso proceso penal, ha encontrado el paraíso terrenal: delinquir con plena impunidad. Sin duda alguna, el fracaso del NSJP es consecuencia de la deficiente investigación del delito.Para el penalista Guillermo Zepeda Lecuona “el sistema penal mexicano tiene dos grandes problemas: uno cualitativo (un sistema muy injusto) y el otro cuantitativo (un sistema muy ineficiente). Es injusto, porque existe inequidad en el proceso… es muy ineficiente, porque los procesos se prolongan por meses y la víctima generalmente sale con las manos vacías”.El propio Zepeda Lecuona define la etapa de la averiguación previa como el ‘corazón de la impunidad’, ya que la evidencia empírica evidencia una notoria incapacidad, por parte de las Procuradurías o Fiscalías, para dar una atención adecuada a la demanda de los servicios solicitados por la ciudadanía. Chihuahua no es la excepción.A pesar de que diversos estudios en esta materia señalan que la ausencia de mecanismos que incentiven la profesionalización del personal es la principal causa de la ineficiencia en la investigación de los delitos, en nuestro estado la investigación inicial del delito continúa (de manera por demás inexplicable) a cargo de personas sin ninguna experiencia forense.En efecto, los agentes del MP no reúnen un perfil idóneo; lo que los convierte en meros oficinistas de escritorio, y que por ello, la investigación de los delitos es lenta, tardía, deficiente y frustrante. Luego, si en la etapa de averiguación, no se cuenta con el personal suficiente y capacitado, resulta obvio que “en esta etapa de indagación del delito sea donde se incuba la impunidad delictiva”.Por ello, resulta inexplicable que el Gobierno estatal contrate a abogados recién egresados (Agentes del MP ‘gerbers’) a pesar de que dada su obvia inexperiencia forense, configura el delito de retardo en la procuración de justicia al entorpecer, negligentemente, la indagatoria de los delitos.Así las cosas, resulta oportuno recordar las enseñanzas del ilustre penalista mexicano, don Raúl Carrancá y Trujillo: “la política criminal ha vivido a la deriva, sin un plan reflexivo; leyes y medidas pragmáticas momentáneamente puestas en vigor y rectificadas a poco de ser aplicadas; constante hacer para deshacer… El Estado, así, se empeña en una labor de Sísifo, hacer hoy para deshacer mañana, que la sociedad no tiene porqué agradecer”.Desde las primeras ediciones de su libro Derecho Penal Mexicano, en la década de los cuarentas, este insigne jurista predijo -sin imaginarse la amarga realidad del México del siglo XXI-, lo siguiente: “Ya es urgente que el Estado Mexicano ponga manos a la obra, pues de lo contrario el crimen nos devorará”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.