Ensenada.— Durante años el rostro de Jaime Bonilla ha adornado el camino a lo largo de la Escénica, la hermosa autopista que bordea la costa de Tijuana a Ensenada. Docenas de espectaculares lo han mostrado en compañía de Andrés Manuel López Obrador sin ofrecer un mensaje concreto. Hoy, que ya es tiempo legal de campaña, los anuncios proponen por fin a Bonilla como candidato de Morena al Senado. Bonilla es un próspero empresario y exdiputado federal por el Partido del Trabajo. Él fue quien llevó a Andrés Manuel al Juego de Estrellas de las Ligas Mayores de Béisbol de 2016 en el Petco Park de San Diego. En política, este millonario izquierdista ha sido un entusiasta seguidor del tabasqueño. Las reglas electorales de nuestro país son perversas. López Obrador pudo usar los spots de radio y televisión de su partido durante años para impulsar su candidatura. Bonilla ha hecho lo mismo en Baja California con espectaculares que sin duda le han costado más que el límite de gasto de campaña. En cambio, cuando Mexicanos Primero difundió un anuncio que llamaba a defender la reforma educativa, y sin mencionar nombres pidió a los electores "Piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa", el Tribunal Electoral lo censuró.La reforma electoral del 2007 fue hecha para otorgar a los partidos un monopolio en la expresión de ideas políticas, por lo menos en anuncios de radio y televisión. El voto del Tribunal Electoral se llevó a cabo en una sesión privada (¿para qué queremos transparencia?), pero sabemos que fue dividido. Al final, sin embargo, el Tribunal mandó el mensaje de que el spot de Mexicanos Primero viola "el modelo de comunicación política establecido en la Constitución". No es un modelo que proceda, por supuesto, de la constitución liberal de 1857 o siquiera de la estatista de 1917. Es la que enmendó un grupo de legisladores en 2007 para fortalecer la partidocracia.El artículo 41 de la Constitución del 2007 nos ha dado la avalancha de spots con la que los partidos pretenden lavar el cerebro de los mexicanos. Es el que prohíbe a cualquier ciudadano u organización social comprar tiempos de radio y televisión para promover sus posiciones políticas. La idea pudo haber sido justa si se hubiera impedido todo acceso de partidos o candidatos a la radio y la televisión, pero no, la clase política simplemente se dio a sí misma el monopolio en estos medios. Después de todo, la "sociedad civil" es "fifí" y no se le puede permitir que exprese sus ideas. Quizá la iniciativa fue patrocinada por los dueños de los espectaculares. Éstos se han convertido en el medio favorito de los políticos que no tienen el control de los spots de sus partidos. Por eso Bonilla ha saturado desde hace años la Escénica con sus anuncios.Sin embargo, hay distintas formas de tener acceso a los medios. Una nota de Primer Sistema de Noticias, por ejemplo, nos informaba el 4 de mayo que, según una encuesta realizada por PluralMX, Jaime Bonilla, de la coalición Juntos Haremos Historia, está en primer lugar en la contienda por el Senado en Baja California tras haber subido de 22 a 29 por ciento en las preferencias. PSN es una fuente importante de información en Baja, ya que cuenta con un canal de televisión abierta, el 29, así como estaciones de radio en Tijuana y San Diego, y publicaciones impresas y electrónicas. La información de PSN nunca señaló que Bonilla, el candidato, es también el dueño de PSN.Este 5 de mayo se cumplieron 200 años del nacimiento de Karl Mark. Muchos lo celebraron, a pesar de que los regímenes inspirados en sus ideas han matado a 100 millones de personas por hambre y purgas políticas. Supongo que tendremos que celebrar también los aniversarios de Adolf Hitler.Twitter: @SergioSarmiento

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.