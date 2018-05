Cuando de gobernar se trata, Corral calla

No fueran los dichos de López Obrador, la vida interna en el PRI, las peleas con cartonistas y periodistas de todo el país o algún revés recetado por la Federación, porque esos sí provocan la inmediata reacción del gobernador Javier Corral.Pero el terror que vivieron los habitantes de Ignacio Zaragoza, la desesperación de las familias de los asesinados, el dolor por casas y negocios quemados, un político encajuelado, nada de eso conmueve al gobernador que ni pío dijo sobre la violenta jornada en el estado.Nada de críticas ni burlas para los narcos, cero cuestionamientos a los jefes policiacos estatales que tomaron en febrero de 2017 el control de ese y otros seis municipios, donde la violencia en lugar de descender, se ha incrementado.Bueno salió el gobernador para las conferencias en Ciudad de México y las caravanas, insensible para el dolor de los chihuahuenses que han sido atacados, desplazados, silenciados por el crimen organizado, para todos ellos ni una mención.En Facebook, la última publicación del gobernador dice que no hay pretextos para no viajar en el lujoso y nuevo Chepe Express: “el que se pierda esta experiencia de vida, se pierde una buena parte de la vida!!”, escribió feliz Corral el 5 de mayo.En Twitter, el mandatario fijó un tuit donde se lanza con todo contra el Peje: “llama la atención la degradación política y ética de @lopezobrador_”, advierte.Incomprensible la falta de tacto.***Prueba de fuego a la que someterán las hermanas Ana Margarita, Dora Olivia y Lucía Bermúdez al flamante Consejo de la Judicatura al solicitarle que se pronuncie sobre el actuar de las juezas que le dieron la razón a su hermano Sergio al absolverlo por el delito de fraude.Las Bermúdez van contra las juezas Emma Terán Murillo, Rosa Amelia Baylón Payán y Evangelina Zúñiga Ortiz por lo que consideran una sentencia injusta y ventajosa para su hermano Sergio.El novelón que vive una de las familias más importantes del estado toca ahora la puerta de una Judicatura que tendrá que probar que, después de la enmendada de plana que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verdaderamente se constituyó como órgano de control de los jueces y defensa de los ciudadanos ante el intocable Poder Judicial estatal.Faltará ver hasta dónde mete su cuchara el mandamás de Palacio de Gobierno, que sigue con Lucha Castro como su ejecutora, ahora disminuida con el nombramiento de Gabriel Ruiz Gámez como nuevo consejero.***La disputa por los dos escaños del Senado de la República se está convirtiendo en la sal de la contienda electoral de Chihuahua.Lejos de sus previsiones, los panistas son conscientes de que ni Gustavo Madero ni Rocío Reza -ni siquiera con la rimita de que El PRI no regresa-, están levantando en las preferencias electorales, por el tricolor tampoco andan de plácemes, pues no se han despegado como quisieran en las encuestas. Todo por ganar tiene el expanista, exmovimiento ciudadano y ahora Moreno, Cruz Pérez Cuéllar, que anda gastando la suela y aprovechando la lentitud del PAN y el desgaste del PRI para recoger los votos sueltos.En un intento por levantar ámpula, Madero dijo que Cruz debería sacar a campaña a Bertha Caraveo, hasta ahora escondida nadie sabe dónde.El colmillo de Pérez Cuéllar, exdirigente panista y otrora amigo íntimo de Javier Corral, lo llevó a cuestionar a Madero por andar siempre de chapulín sin terminar sus cargos y no hacer nada por Chihuahua.Acusó además a Madero de misógino y lo amenazó de interponer una queja por violencia política contra las mujeres por andarse metiendo con la invisible Caraveo.***La llegada de René Juárez a la dirigencia del PRI nacional tuvo ya su réplica en Chihuahua.‘Te Toca’, le dijeron a Héctor “Teto” Murguía para que asumiera la operación de la batalla electoral con el cargo de “coordinador general de todas las campañas” de PRI.Parece que resultó mejor meter a Teto, fino para el trabajo de campo, al barco a pesar de que hasta hace poco pregonaba a cuatro vientos que José Reyes Baeza era un “traidor” al priismo.El cargo, que recuerda a la propuesta de José Antonio Meade de crear un Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona, parece la última ocurrencia del priismo chihuahuense que no logra levantar.Nos llegó la queja de que en Chihuahua buena parte de la responsabilidad de la somnífera campaña es la falta de trabajo de Alejandro Cano y Fernando Mendoza, quienes ni siquiera han sacado de la oficina del PRI municipal la propaganda tricolor.Contrario, dicen, a la estrellita que se están poniendo en el PRI de Juárez, donde la apretada de tuerca de René Franco y Jesús Hernández Peña está haciendo que, cuando menos, se pongan espectaculares y anuncios por toda la ciudad para promover a los candidatos priistas.***Pésimo panorama para el PRD chihuahuense. Ningún evento trascendente por los 29 años de fundación del partido de izquierda, renunciado el suplente a la Alcaldía de Juárez y sin candidatos relevantes a nivel local, el sol azteca parecía perdido.Ayer con el asesinato de su coordinadora de campaña y candidata a regidora en Ignacio Zaragoza, Liliana García y atacados otros dos personajes en el mismo municipio, el partido se cae a pedazos.La salida de muchos perredistas a Morena y el nulo trabajo de algunos tras ver la traición histórica de su partido al unirse con la derecha en la carrera presidencial hacen suponer que se trata de lo último que veremos del sol azteca.Un partido que ha sido en realidad marginal en Chihuahua, ahora pesa como lastre para el PAN, que tuvo que cederle candidaturas y lugares seguros en la lista de plurinominales en la alianza por México al Frente.

