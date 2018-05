Las volantas del crimen a media ciudad

Supimos de los hechos por un tuit que aventó ayer el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Se solidarizó con el senador y delegado del PRI nacional en Chihuahua, Sofío Ramírez, “por los actos de intimidación” de que ha sido objeto por parte de “delincuentes en el estado de Chihuahua”.Los hechos fueron corroborados por un testigo presencial, el locutor radiofónico y exdiputado cuauhtemense, Israel Beltrán Montes.Informó al aire que el martes se dirigía hacia su empresa. De paso intentó echar gasolina pero se frenó al llegar a una de ellas porque hombres armados que descendían de cuatro vehículos empezaron a rodear una camioneta. Era en la que iba el delegado.Beltrán supo momentos después que se trató del directivo priista porque tenía eventos en la ciudad, preparativos a la suspendida gira de trabajo que haría por aquel lugar el candidato presidencial, José Antonio Meade. ¿Fue ese el motivo de la suspensión?Más que trascendente es el tema porque nos habla de la impunidad que reina en todo el noroeste del estado, amén de la violencia que no cesa en gran parte de la entidad.Cuauhtémoc es una de las ciudades medias más grandes de Chihuahua. Tiene una fuerza policiaca municipal más que respetable, son decenas también de agentes estatales, federales y hasta una importante guarnición militar. Debe ser enorme la complicidad para que los grupos criminales puedan actuar en medio de la ciudad sin ser molestados por ninguna fuerza de seguridad.A Javier Corral eso no le preocupa, aunque sea Manlio Fabio el que pida desde algún lugar de México seguridad para Sofío. El gobernador tiene toda su ocupación en cargar en hombros a Ricardo Anaya y golpear a Andrés Manuel López Obrador. No le importan ni sus agentes estatales, diezmados sin clemencia por la delincuencia organizada.***Recién desempacado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora fue presentado la noche del jueves como nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración en Juárez, Luis Alberto Aguirre Coronado. Fue desplazado Joseph Alexander Cadet Moreno, quien tenía apenas un año en el cargo.Tiene que ver el relevo con cambios llevados a cabo hace tres meses en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y con el descarado arribo de indocumentados a la región con la evidente complicidad de policías federales e inmigración.Es el año de Hidalgo para todos ellos. Ni modo que Aguirre venga a impedir el movimiento enorme de migración ilegal que se registra por esta zona.***De manera alguna permitirán que gane Andrés Manuel López Obradorlos grandes empresarios ideologizados y aquellos que mantienen añejos vínculos, complicidades e intereses multimillonarios con regímenes priistas y panistas.Desde finales de junio empezó a notarse la mano de esos intereses tanto a favor del panista, Ricardo Anaya, como particularmente en contra del candidato presidencial de Morena.No sorprende por ello que el tabasqueño busque hoy evidenciar la mano que mece la cuna en los ataques nacionales bien sincronizados emprendidos por esos capitanes de empresa a través de algunas de sus vocerías, las cámaras empresariales.En el Consejo Mexicano de Negocios, López Obrador no se anduvo con pequeñeces al llamarlos “minoría rapaz. No quieren un cambio ni quieren dejar de robar”. Seguramente midió las consecuencias mediáticas.Batalla para articular palabras cuando la sintonizan con Meade y Anaya en este particular, pero Margarita Zavala, fue de las primeras en pedir al abanderado de Morena no generalizar. Por supuesto el panista aprovechó para recordar que volvió el “López Obrador de siempre, el López Obrador violento”.Tanto los empresarios aludidos como el PAN y el PRI seguirán explotando al máximo la controversia. Ya veremos en los sondeos de los siguientes días quién gana en la guerra mediática. Queda ahora más claro que nunca que a esos hombres de negocios al amparo del poder, no les conviene el tabasqueño y le seguirán invirtiendo a toda estrategia que debilite su ventaja de 12 puntos.***Javier Corral también se colgó de la “profunda indignación” empresarial antilopezobradorista. “No es que haya regresado el verdadero López Obrador, siempre ha estado ahí: intolerante, autoritario, faccioso, deshonesto y mezquino; sucede que sumó temporalmente una capacidad de simulación para generar confianza”.No menciona el gobernador Corral a los empresarios como tales, simplemente aprovechó la aviada para vengarse del tabasqueño que en su última visita al estado dijo que “Chihuahua tiene mucho pueblo para tan poco gobernador”.Hace unos días el mandatario felicitó la llegada de Víctor Almeida, magnate chihuahuense de la cerámica, al equipo de Ricardo Anaya, pero lo hace en la propia desesperación que siente de perder la Presidencia. No le queda otra que Anaya, ni el PRI ni Morena le perdonarían todas sus traiciones.No mencionó Corral a los empresarios ni siquiera por su denominación porque su tendencia es tan antiempresarial como la señalada a AMLO. De ahí que el mismo Almeida que hoy se suma al PAN abiertamente es el mismo que le negó respaldo en su campaña por la gubernatura.Víctor Almeida es uno de los grandes empresarios que han formado siempre parte del llamado grupo de apoyo del PAN chihuahuense. Encabeza una larga lista de apellidos como Terrazas Torres, Terrazas Seyfert, Kalisch, Creel, Newberry, Cuarón, Touché...Todos ellos le dieron la espalda al gobernador en el 2016. Su presupuesto campañero lo enviaron al independiente “Chacho” Barraza. Hoy se suma para derrotar a sus enemigos por estricta necesidad de sobrevivencia política, no por otra cosa.***De verdad no creemos que la fórmula de candidatos al Senado de la República por Morena sea apoyada por el gobernador, Javier Corral Jurado. Los nominados son Bertha Caraveo y Cruz Pérez Cuéllar.No entendemos entonces porqué la nueva edición de la Gaceta Universitaria promueve desde su portada a la candidata Caraveo. De acuerdo, es maestra de la Autónoma de Ciudad Juárez, pero también anda en campaña electoral. De hecho en estos momentos tiene licencia para dedicarse al proselitismo de tiempo completo.La foto de ella aparece junto a las de otros maestros bajo el título, “UACJ, líder nacional en consolidación de cuerpos académicos”. Es fácil distinguirla hasta de lejos.Tenemos pruebas sobre las andanzas del gobernador Corral en el campus para controlar la sucesión en rectoría de la UACJ, lo cual significa que debe tener ya el mando en la máxima casa de estudios. Entonces por dónde entró el gol de Caraveo, o es su candidata?