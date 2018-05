Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador y su círculo más cercano -Tatiana Clouthier, Alfonso Romo y Marcelo Ebrard, entre otros- se han concentrado recientemente en enviar mensajes de tranquilidad a los votantes, tratando de desmentir la campaña negativa que se ha lanzado en su contra.Por ejemplo, han descalificado al escritor Paco Ignacio Taibo II, quien, en un discurso, imaginó a un presidente López Obrador combatiendo a una mayoría opositora en el Congreso a decretazos y con la “movilización social”.“Eso no lo haría Andrés Manuel”, me aseguró el miércoles en una entrevista de radio Tatiana Clouthier. De acuerdo con la coordinadora de la campaña, en un caso así López Obrador se sentaría con los legisladores para conversar y construir acuerdos.Ante la opinión del propio Taibo de que la presión de las “fuerzas fácticas, los dueños del gran dinero” obligaría a López Obrador a considerar la expropiación de empresas, el candidato ha expresado que respetará la propiedad privada.“Va a haber garantías para que no sean perseguidos, no somos rencorosos”, afirmó el martes, en alusión a los empresarios. “Ya lo dije y lo repito, no es mi fuerte la venganza, van a poder actuar con absoluta libertad, incluso hacer negocios lícitos”.Incluso han atajado la polémica respecto de la serie de televisión sobre el populismo, luego de que quedó la impresión de que se había movido para impedir su transmisión. Sobre ese tema, Marcelo Ebrard declaró que López Obrador sería respetuoso de la libertad de expresión.Me pregunto, entonces, por qué han sido tan descuidados respecto de los destrozos causados en Chilpancingo, el martes y miércoles, por miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, organización que agrupa a los profesores disidentes de la sección 14 del SNTE.Durante las movilizaciones por el Día del Trabajo, portando mantas y lanzando consignas contra la Reforma Educativa, los rijosos irrumpieron en el Congreso del Estado. Después de derribar una valla metálica, destruyeron mobiliario de oficina y equipo de cómputo e hicieron huir despavoridos a legisladores, que se disponían a sesionar, así como a trabajadores administrativos.Posteriormente, los integrantes de la CETEG marcharon rumbo a la Autopista del Sol, arteria que bloquearon, causando un embotellamiento de varios kilómetros en el que quedaron atrapados los vehículos de paseantes que volvían de Acapulco luego del fin de semana largo.Los actos fueron condenados por Julián Urióstegui Carbajal, presidente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero, y Jorge Laurel González, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco.En una nota del diario Digital Guerrero, leo que al frente de los manifestantes iba el secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero.¿Quién es este personaje? Fue elegido en marzo del año pasado como líder de la CETEG en un acto en Acapulco, en el que, de acuerdo con crónicas periodísticas, estuvo a punto de producirse un enfrentamiento a golpes. Dos días después de su elección, ésta fue impugnada por 80 representantes de las siete regiones del estado (nota de Juan Cervantes, El Universal, 6 de marzo de 2017).Dos años antes, Ramírez Perulero había sido candidato de Morena a diputado local por el distrito local 13, con cabecera en San Marcos, curul que ganó Carmen Iliana Castillo Ávila, del Partido Verde.Pese a que en sus carteles de campaña “el profe Arcángel” aparecía abrazado de López Obrador, le fue muy mal en la elección. De acuerdo con la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, obtuvo apenas mil 574 votos de 46 mil 146 depositados y quedó en séptimo lugar.¿Cuánto puede aportar este personaje a la imagen del candidato presidencial López Obrador?Las escenas de los manifestantes destrozando con mazos puertas de cristal y escritorios que se pagan con dinero de los contribuyentes son un sonoro mentís a la afirmación de López Obrador de que su movimiento no ha roto “un solo vidrio”.¿Por qué no se han deslindado de Ramírez Perulero, como hicieron con Taibo, quien, según me dijo ayer Tatiana Clouthier, no estaría en el gobierno de AMLO?La campaña del miedo contra López Obrador existe. El problema es que quienes escriben los guiones no tienen que inventar nada, sino solo ver lo que hacen y dicen personas como ésas.