Las encuestas y los nervios

Las encuestas de Massive Caller, al final de abril, vaticinan que el PRI podría ganar para el Senado de la República un máximo de 18 senadores más los que reciba de la lista plurinominal, que podrían ser otros seis o siete para completar 25 como máximo. El PRI pelea fuerte con Morena en Colima, de ahí que cualquiera de ellos se llevaría dos senadores y el de prelación el que se quede atrás. Lo mismo está pasando en Chihuahua, en donde el PRI ha venido repuntado y aunque los tres partidos tienen oportunidad, al día de esta encuesta el PAN arriba con solo dos puntos arriba del PRI, luego Morena pegadito con otros dos puntos abajo. La otra pelea está dándose en Yucatán en donde el PRI pelea fuerte contra el PAN por la gubernatura y las senadurías, aunque de estas ya tiene la segunda asegurada, Morena no tiene oportunidad en aquel estado. Sin embargo, encabeza las californias, Campeche, Chiapas, CDMX, Durango, Guerrero, Hidalgo, Edomex, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, en donde puede obtener los senadores de mayoría, salvo Chiapas en donde Salazar Mendiguchía encabeza como independiente esa posición, aunque la gubernatura si la encabeza Morena. Esta primera suma da para hasta 39 senadores, faltando los de prelación que pudiera conseguir en Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro. Morena encabeza encuestas para ganar el gobierno en Chiapas, Morelos, Tabasco y CDMX, aunque pelea duro en Puebla y Veracruz, en donde también van en juego, apretadas, las senadurías entre ellos dos. Otra pelea fuerte está en Tamaulipas en donde disputa con el PAN las senadurías. El PAN encabeza para gobernador en Guanajuato, pelea con el PRI en Yucatán y contra Morena en Veracruz y Puebla, pero para senadores encabeza las encuestas en Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, con la pelea encarnizada en los estados mencionados que elegirán gobernador, aunque pinta para alcanzar unos 36 senadores entre mayoría y prelación.Si se puede considerar que Morena y PAN se lleven senadores plurinominales en números de 9 y 8 respectivamente, tendríamos un primer ensayo de lo que sería la cámara alta. Agregando los que llegarían vía independiente y MC, si es que conservan la ventaja.Los bastiones que puede conservar el PRI, si gana el senado serían Chihuahua, Colima y Yucatán, y podría alcanzar segundos lugares para esa misma posición en Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.Jalisco es otra cosa, allá MC gana la gubernatura y Kumamoto la senaduría, este último por la vía independiente, la de prelación se la podría llevar el PAN. En Nuevo León encabeza para el Senado una fórmula de MC con Samuel García e Indira Kempis, seguidos del PAN que iría por la de prelación.El ejercicio es, de suyo, complejo, pero, pareciera un primer escenario, a manera de ensayo, entendidos de que todo puede pasar en los 55 días que faltan de campaña.De cualquier manera no se ve nada halagüeño el escenario para el PRI, a menos que pase algo drástico con Andrés Manuel, que no sería extraño, dado que se sabe que es de los que se meten el pie solos. Otro punto fuerte que está en el ambiente es la investigación abierta en España y que pudiera, insisto, solo pudiera, perjudicar en la campaña a Anaya, debido a las implicaciones en el lavado de dinero que se investigan allá con un español que tiene negocios en Querétaro y con los que le compraron, vía empresa fantasma, la nave industrial a Ricardo Anaya.La situación es extrema para todos, faltan dos debates y un poco de tiempo, que, aunque de acuerdo con un calendario, son pocos días, a los candidatos de Morena y del PAN se les harán eternos, al contrario de Meade que ruega porque los días se hagan de 48 horas.En resumidas cuentas, cabe destacar que en las encuestas de Chihuahua se nota, de manera clara, la falta de campaña de Madero y Reza, que confiaban en que solitos ganaban, pero que, ahora se dan cuenta de que José Reyes les pisa los talones y amenaza con dejar a Reza en una chambita de gobierno, pero, para agregarle más sabor a la contienda, recordemos que Bertha y Cruz están a cuatro puntos de los que encabezan y a dos del segundo lugar, así que nadie puede cantar victoria, aunque lo que sí deberían hacer es redoblar la chamba.

