Buscan que afloje a base de frijoles, leche y pan

Palacio de Gobierno sigue jugando con los encarcelados del duartismo. A quienes no han aceptado convertirse en “dedos”, o lo que es lo mismo, ceñirse a los famosos criterios de oportunidad para negociar sentencias supuestamente menores a las que corresponderían sin soltar la sopa, los mantiene en condiciones de reclusión mayormente rigurosas.Alejandro Gutiérrez “La Coneja”, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, permanecen a pan y agua en áreas de alta seguridad en el Cereso de Aquiles Serdán. El empresario Germán Lezama y los exfuncionarios Ricardo Yáñez y Karla Jurado fueron trasladados a un centro de reclusión “de bajo riesgo” casi en el centro de la ciudad de Chihuahua. La célebre Penitenciaría del Estado.Al único que han dejado libre con “las reservas de ley” es al exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio. Soltó la sopa y le dieron cuatro años de libertad condicional.El último en caer ha sido Jesús Manuel Luna Hernández, el jovencito exsecretario particular de César Duarte, acusado de “autorizar” un avión oficial para el traslado de un hijo de Duarte de Chihuahua a Toluca, de Toluca a Cancún y de Cancún a Chihuahua. Cuantificaron el delito en 336 mil pesos.Está encarcelado él en la “unidad de bajo riesgo”. Tienen esperanza sus captores de que el “buen trato” lo lleve a adherirse a los criterios de oportunidad y “confiese” quién entraba y quién salía del despacho del gobernador con las maletas cargadas de billetes.Difícil, -si es que supiera algo-. Quedó sujeto al muchacho a una dieta obligada de cereal con un microvaso de leche como desayuno, frijoles con algún guisadito equis de comida, y un solitario pan con un vaso de leche en la cena. Alimentación apenas de sobrevivencia.Es un simple juego el que se juega con esos detenidos, más allá de su culpabilidad o inocencia en los hechos de que son acusados. Política hasta en la cárcel.***Es un golpe de timón sin duda pero no el más pertinente ni el más afortunado. René Juárez Cisneros es un viejo priista con fama de operador al viejo estilo mapachero y demagogo, muy lejos de la personalidad fresca, moderna y versátil que las circunstancias actuales exigen a los nuevos liderazgos partidistas.Es Juárez la sorpresa que dio el sistema nacional tricolor para la dirigencia nacional del partido y por lo tanto estructurador y operador de la campaña presidencial de José Antonio Meade. Entró al relevo de Enrique Ochoa, el amigo del presidente, Enrique Peña Nieto, que fue incapaz de sacar a Meade del 13-14 por ciento de las preferencias electorales.Juárez Cisneros seguramente concentrará su atención en las estructuras y sectores clásicos del PRI. Buscará mantener el célebre voto duro con el respaldo de las áreas oficiales bajo control tricolor, esencialmente algunas gubernaturas y la Presidencia de la República.Es cierto que esa organización debe ser mantenida por necesidad básica pero ha quedado claro que está muy lejos de lo requerido, más todavía cuando en toda la República se han registrado fuertes divisiones en el Revolucionario Institucional; Chihuahua es un ejemplo singular. Ya no sabemos quién trabaja para quién en el PRI desde que perdió la gubernatura y las principales alcaldías. ¿Reyes Baeza opera con Javier Corral? ¿González Mocken llevó a Morena toda la estructura tricolor?A dos meses de la elección sólo un milagro salvará al nuevo dirigente nacional del PRI de la nueva catástrofe que amenaza desaparecer al dinosaurio de la faz del territorio nacional.****En ese contexto quedó definida la agenda del abanderado presidencial tricolor para su primer visita a Juárez el nueve de mayo. Estará aquí por ahí de las once de la mañana en conferencia de prensa y varios eventos con los candidatos a alcalde, diputados y senadores.Los números de Meade no son alentadores pero varios de los aspirantes locales siguen conservando expectativas de triunfo. Encabezan las esperanzas los nominados a la senaduría, Reyes Baeza y Georgina Zapata, la candidata a diputada federal y senadora, Lilia Merodio, y parémosle de contar. Los demás no se observa por dónde puedan derrotar a independientes y la nueva sensación política de Juárez, los Morenos de González Mocken.Meade cambió de último momento el lugar de su gira. Originalmente tuvo contemplado Chihuahua capital y Cuauhtémoc, pero escuchó bien a algún asesor que insistió en Juárez, el principal territorio estatal en cantidad de votos, cerca del 40 por ciento.***Mocken no para. Armando Cabada está desarrollando las tareas conducentes para asegurar su reelección como candidato independiente pero su competidor por Morena tampoco descansa.Ayer Javier González Mocken quiso que lo viera todo mundo con su nueva adquisición, el fama de mapache priista, Pablo Espinoza Flores, exbrazo fuerte de la senadora, Graciela Ortiz para eso de la ingeniería electoral.El candidato a la Alcaldía comió en los caritos Arcos justo con Espinoza y varios miembros de la comunidad evangélica adheridos al Partido Encuentro Social, los más activos promotores del postulado a la Presidencia Municipal y de todos los candidatos comandados por el presidencial Andrés Manuel López Obrador.***Los maestros de Universidad Democrática, de la Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tarde pero andan tramitando varios amparos contra los funcionarios de esa máxima casa de estudios que participaron en la elección de consejeros universitarios y lograron varios espacios. Son algunitos.Dicen los comandados por el humilde doctor, Víctor Orozco y el catedrático Carlos González, que los nuevos consejeros no pueden ser juez y parte durante el proceso electoral que se avecina para elegir al nuevo rector, sucesor de Ricardo Duarte.Los acuerdos iniciaron hace días. Desconocemos cuándo presentan las solicitudes.