Ciudad de México.- Si el cine es un espejo de la sociedad, es insensato distanciarlo de la política. Afortunadamente, esto no ocurre. El cine y otras formas de expresión audiovisual han buscado siempre manifestar puntos de vista políticos. Si bien durante mucho tiempo el cine comercial trató de mantenerse aislado de la política, en parte por temor de los productores a meterse en problemas, una y otra vez los realizadores han incursionado en el tema.El Sr. Smith va a Washington (1939) de Frank Capra mostraba a un senador ingenuo representado por Jimmy Stewart que llega al Senado estadounidense y se enfrenta a la corrupta clase política. Z, la clásica cinta de 1969 del franco-griego Costa-Gavras con guión del español Jorge Semprún, narra el asesinato de un político demócrata por una junta militar. Todos los hombres del presidente (1976), de Alan J. Pakula, recrea la investigación de Watergate por dos reporteros del Washington Post que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon.El cine político en México enfrentó en el pasado serios problemas de censura. La sombra del caudillo, de Julio Bracho, basada en la novela homónima de Martín Luis Guzmán, fue filmada en 1960, pero las autoridades impidieron su estreno hasta 1990. Rojo amanecer de Jorge Fons fue mutilada para permitir su estreno en 1990. El grito, México 1968, de Leobardo López Arretche, era un documental que narraba el movimiento estudiantil de 1968 y que circuló solo en cineclubes. La ley de Herodes (1999) de Luis Estrada era una crítica mordaz al PRI y al sistema político, como también lo era La dictadura perfecta (2014) de Luis Estrada. Pero México vivía ya otros tiempos. Esta última, en lugar de ser censurada, fue seleccionada para representar a México en los Premios Goya de España.No todo el cine político en México ha sido crítico. Andrés Manuel López Obrador ha tenido no una sino tres películas de apoyo. Luis Mandoki presentó en 2006 ¿Quién es el señor López? e inmediatamente después Fraude: México 2006. Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco estrenaron en 2017 Esto soy, otra película de promoción de López Obrador. Ninguna fue censurada.En estas últimas semanas se promocionó en autobuses una serie documental llamada Populismo: América Latina, cuyo último capítulo era Andrés Manuel López Obrador: el redentor furioso. Jaime García Mata, el productor, dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva en la que aseguró que López Obrador presionó a las televisoras para no exhibirla. Se anunció que la serie se transmitiría por el canal de National Geographic, pero la empresa lo negó.López Obrador declaró: "Tengo información de que este documental costó 100 millones de pesos" y afirmó que la serie se sumaba a la guerra sucia y las mentiras del PRI y del PAN en su contra. Acusó a Carlos Salinas, Claudio X. González y Roberto Hernández de financiar la serie y a Carlos Slim y Alejandro Ramírez de pretender exhibirla en Claro Video y Cinépolis. Nadie que yo conozca ha visto la serie, sin embargo, ni nadie tiene hasta este momento ha expresado la intención de difundirla. López Obrador ha declarado que "Si dicen quién les pagó yo la transmito en mi feis (Facebook)."Yo no sé si la serie es buena o mala. Que sea política y crítica me parece natural. Lo que me preocupa es regresar a los tiempos de la censura. Si la serie existe, defenderé el derecho que tiene de ser exhibida, pero también el de criticarla. Espero que Estrada, Mandoki y Epigmenio se unan a este esfuerzo por la libertad.Ricardo Anaya cuestionó ante los miembros de la CIRT la confiscación de tiempos de radio y televisión para bombardear a la población con mensajes políticos. Estoy de acuerdo. Nada ha dañado más a los medios mexicanos, y a la clase política, que esta avalancha inclemente de spots.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.