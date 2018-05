Llama 'pinchurrientos' Madero a La Jornada y Proceso

Deslenguado como es, Gustavo Madero nuevamente se echó ayer encima de dos medios informativos de los llamados nacionales. Es conocido su estilo chabacano y vulgarcito para conducirse en el mundo de la política pero ayer llegó al grado de la agresión y la ofensa.De la revista Proceso aseguró que últimamente su trabajo “es muy pinchurriento”. Lo ha “decepcionado” junto con el periódico La Jornada. Llamó “chafas” a ambos medios de comunicación.El candidato del PAN al Senado de la República fue entrevistado por el colega radiofónico Héctor Javier Mendoza Zubiate. No se detuvo en gastos el azul para cuestionar el trabajo de las empresas aludidas cuando fue solicitada su opinión sobre las negociaciones “cupulares” entre el candidato presidencial, Ricardo Anaya y el PRI. Lo negó. Adjudicó las versiones “malintencionadas” a Proceso.Tanto ha hablado Anaya del voto útil y de sus mensajes ingenuos a Peña Nieto para sumarlo a su campaña que las interpretaciones conducen sin dificultades a los arreglos bajo cuerda. Nada hay de extraordinario en reflejar periodísticamente esas oscuras historias políticas.Madero lo que trae es ardor profundo con la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no sólo con Proceso y La Jornada. En todas partes fue cuestionado su carácter como aviador en el gabinete del régimen corralista y por todas partes es también señalada la ineficacia de toda la administración estatal.Son esos los motivos de su hígado negro.***Fue cielo del Armagedón con el que se amanecieron ayer los juarenses y paseños. Ni barda, ni malla, ni patrulla fronteriza pudieron impedir el movimiento de la montaña de humo que se levantó con toneladas de tóxicos desde la salida sur de Juárez, oscureció por un par de horas toda la ciudad hasta ser empujada por el viento en franja kilométrica que se adentró sin freno hacia las fosas nasales de los habitantes paseños.Una calamidad en términos de salud presente y futura para los millones de habitantes radicados entre Ciudad Juárez y El Paso. Un megaincendio más que no debió ocurrir si las autoridades de Protección Civil de los distintos niveles de gobierno hubieran llevado a cabo las tareas preventivas correspondientes tras el desastre similar ocurrido hace justo un mes que consumió la maquiladora de plásticos BM.Una vez más la vida cotidiana de los juarenses fue alterada tanto por la falta de información cierta y precisa sobre actividades laborales y escolares, como por el nivel de riesgo de salir a la calle y respirar esas toneladas de desechos necesariamente dañinos. De forma providencial ayudó el fuerte aire a disipar la contaminación tremenda cerca del mediodía.Hace un mes fue una maquiladora, hoy se trata de un ‘basurero’ también de maquilas altamente volátil carente de medidas de protección mínimas para impedir que en cualquier momento ocurriera lo que pasó, estallar en la colosal bola de fuego vista desde varios kilómetros a la redonda.No pasó a mayores en pérdida de vidas humanas pero el daño provocado a la salud es incalculable. Criminal la omisión de las autoridades correspondientes para supervisar actividades de ese tipo de empresas.La Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) existe solo como masa burocrática. No ha aparecido por ninguna parte.***Deberá rogar por no sufrir esa conocida máxima de la sopa caída entre el plato y la boca. El vocero de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Raúl Flores Simental, ya cambio de patrón. Ni en el mundo hace al rector, Ricardo Duarte, ni a ninguno de los funcionarios pertenecientes al primer nivel de la máxima casa de estudios, de los que depende.Su jefe es ahora el buen doctor, Ernesto Morán García, para quien organizó Raúl el sábado un desayunito entre varios reporteros(as) y exreporteros(as) en un privado del hotel Del Paseo. Desconocemos quien pagó el buffet pero sí estamos seguros que no fue nadie de los colegas.Morán es candidato a la Rectoría. Explicó ahí las razones por las que busca esa posición. No tiene actualmente función directiva en UACJ. Sus contrincantes todos son integrantes de la jerarquía universitaria: David Ramírez Perea, Manuel Loera, Panchito López, Daniel Constandse, Juanito Camargo...De ahí la osadía de Flores Simental, aparentemente con el visto bueno de la vicegobernadora en Juárez, Lety Corral Jurado.***Ayer fue estrenado el experiodista, José Pérez Espino, como vocero del Gobierno estatal en Juárez. Sustituye en el cargo a Enrique “Quique” Torres. Todo Comunicación Social en Palacio de Gobierno respiró aliviado. El ambiente con él allá era más irrespirable que el aire de ayer en Juárez.Viene Pérez Espino a trabajar particularmente para el vocero estatal, Antonio Pinedo. Se ha convertido en su eficiente chalán. Seguirá esperando la comunicación social efectiva.***Por fin dijo adiós a década y media de control casi discrecional en el Colegio de Bachilleres, José Acuña Peralta.El dirigente del sindicato administrativo y académico en dicha institución ofreció el primero de mayo una mega pachanga a sus agremiados en una granja de la ciudad de Chihuahua. Ahí anunció que ya no buscará otra reelección.Ese gremio está constituido por unos dos mil personas, entre maestros y personal administrativo que trabajan distribuidos en casi 30 planteles en el estado para un promedio de 50 mil alumnos. De este tamaño es o fue el poder del controvertido “Pepe” Acuña, cuya última gracia fue desincorporarse del PRI.La elección del sucesor será en junio. Seguro la panista directora del Colegio, Teresa Ortuño, buscará operar para tomar el control del sindicato para su partido.***Tras la salida de Francisco “Paco” Ibarra de la Dirección de Deporte municipal para seguir de frente en la campaña de “El Bronco”, Jaime Rodríguez, llega en su relevo Mauricio Balderrama, actual director de Previsión Social.Le tomará protesta el propio independiente alcalde, Armando Cabada.