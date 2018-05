AMLO adelante en Chihuahua

Contra la inmediata extendida percepción de que Ricardo Anaya había sido el triunfador del debate -por un mejor comportamiento ante cámaras y mejor dicción y rapidez en las respuestas-, lo sucedido en los días subsecuentes puso de relieve algo que pocos analistas habían sostenido: las preferencias por el candidato de Morena y aliados están blindadas, nada las hace disminuir.Más aún, crecen, como lo demuestran las más recientes encuestas, las de Arias Consultores, Mitofsky y la de Reforma, que se mantiene (2/V/18).Y ese crecimiento se da incluso en entidades como Chihuahua. Se aprecia no solamente con la celebración de actos como los de Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, y en menor proporción en Parral, sino en el ambiente social.Se advierte, además, algo que solo le ocurría al PRI antes. Ante la pregunta de quién sería el ganador, no solamente de los encuestadores, sino en las conversaciones comunes, independientemente de las preferencias, el tricolor aparecía como el más seguro triunfador.Hoy no, la mayoría tiene la certeza de que ganará el tabasqueño.La novedad de la campaña, vistos los antecedentes de la elección presidencial del 2012, -luego del estrepitoso fracaso de todas las empresas encuestadoras, que acertaron en el resultado final, Peña Nieto ganó, pero los márgenes que le concedían en los estudios previos resultaron francamente ridículos al compararlos con los resultados electorales- es que la totalidad de las encuestas, además de ubicar a AMLO adelante, la mayoría le concede ventajas superiores a los 10 puntos (La de Reforma, AMLO 48 por ciento, Anaya 30, Meade, 17; Mitofsky: AMLO 31.9 por ciento, Anaya 20.8 y Meade, 16.9) y algunas, como la de Arias, ventajas superiores a los ¡30 puntos! (AMLO 50.9 por ciento, Anaya 17.8; Meade, 13.5).Esta misma empresa encuestadora es la que ha publicado los resultados de las encuestas por entidad. En ella, López Obrador aparece con una considerable ventaja frente a Ricardo Anaya en Chihuahua: AMLO, 45.4 por ciento; Anaya, 14.8; Meade, 10.2 por ciento).Además, según la empresa Massive Caller, en las preferencias a senadores, existe un triple empate técnico pues hasta el 26 de abril, los candidatos Gustavo Madero y Rocío Reza, del PAN-PRD-MC, llevan el 25.86 por ciento, por el 23.57 de Reyes Baeza-Georgina Zapata, del PRI y el 21.69 de Bertha Caraveo y Cruz Pérez Cuéllar, de Morena-PT-PES.Para que se den de topes en el partido oficial. Los candidatos del Verde Ecologista tienen el 5.24 por ciento de las simpatías y los del PANAL el 2.7 por ciento ¡Casi 8 puntos entre ambos que, sumados a los del PRI, como en elecciones anteriores, sus candidatos irían adelante con más del 31 por ciento de las preferencias!Pero aún faltan dos meses de campaña y todo puede suceder, aunque por lo mostrado en las tres encuestas nacionales referidas, la tendencia hacia AMLO, luego del debate, o se mantiene o es ligeramente creciente.Una primera lectura de las cifras de Massive Caller y de Arias en las preferencias en Chihuahua, nos hablaría de que se empiezan a apreciar las primeras evidencias del desgaste del gobierno de Javier Corral; la oleada del tabasqueño y la recuperación del PRI a partir de la aparición de Reyes Baeza que, de acuerdo con estas mediciones, justificaría la decisión de traerlo como candidato, hasta ahora.De ahí las acciones realizadas por esos protagonistas.Por un lado, el gobernador Corral que desaparece del desfile del 1o. de mayo, para no correr el riesgo de los primeros abucheos (¡A un año y medio de su ascenso!), y luego, como si no tuviese otras preocupaciones locales, anunciar que el empresario Víctor Almeida (InterCeramic) se sumaba a la campaña de Anaya -luego se sabría que sería el flamante coordinador de la campaña en Chihuahua- ¿Lograr eso lo hizo en la “agenda privada” que desarrolló, en lugar de asistir al desfile del 1o. de Mayo?A su vez, Reyes Baeza se plantó -acompañado, por supuesto, de Georgina Zapata, la hija del sempiterno líder de la CTM- a un lado de la ruta de los trabajadores de esta central, para saludarlos.Cumplida su tarea, Doroteo Zapata, acompañado del dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, abandonó el templete, no bien terminaron de desfilar las huestes cetemistas.Pareció, más bien, un evento para la recreación de los activos priistas para las campañas electorales, más que conmemoración de las luchas obreras.Pero la realidad electoral es otra, bien diferente; en ella, el fantasma tabasqueño inunda la escena política… también en Chihuahua. [email protected] ; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto

