Irresponsable

Así fue como le llamó Andrés Manuel López Obrador al gobernador del estado de Chihuahua. En su más reciente mitin por el estado, el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia no desaprovechó la oportunidad para reclamarle a Javier Corral por el grave daño social y educativo que se está ocasionando ante la falta de pagos a los maestros del sistema estatal magisterial. Y es que desde el inicio de su administración, Corral y su equipo han demostrado nula disposición para resolver los conflictos magisteriales. Por ejemplo, persiste un conflicto entre el personal sindicalizado de los Colegios de Bachilleres y las autoridades educativas del estado. Han sido muchos meses de una tensa relación entre los sindicalizados y los directivos de esta institución, en especial con la titular Teresa Ortuño. Se pensaba incluso que después de tantos conflictos, de falta de soluciones y de múltiples problemas gratuitos, el gobernador la removería, sin embargo ahí sigue.Lo mismo pasa con el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, el empresario ferretero Pablo Cuarón Galindo. Permanece en su cargo a pesar de que ha dado muestras de no tener la capacidad para conducir eficazmente uno de los sectores más importantes e imprescindibles para el futuro de la juventud chihuahuense. Definitivamente queda demostrado que no es lo mismo vender pintura, clavos y yeso que dirigir al sector educativo de un estado. Al menos eso es lo que refleja el desempeño de quien dirige la educación en el estado. Por eso no son pocos, incluyendo familiares, socios y conocidos, los que le piden al secretario Cuarón que mejor se retire de la función pública y regrese a los negocios.Sobre todo en estos momentos en que algunos maestros resentidos han iniciado un boicot a las empresas ferreteras propiedad de la familia Cuarón. Peligra el prestigio familiar y empresarial, pero sobre todo el interés comercial de las empresas de esta familia. Por varias décadas la Maderería y ferretería Chihuahua, ubicada en Ramón Corona y Vicente Guerrero de esta frontera, fue dirigida por Pablo Cuarón Vejar, padre del actual secretario de Educación, siendo una importante empresa con fuerte arraigo en Ciudad Juárez durante la segunda parte del siglo pasado. Posteriormente el negocio familiar se trasforma en una importante cadena de ferreterías. Pero todo ese prestigio acumulado durante mucho tiempo se encuentra amenazado debido a los afanes políticos y a la falta de oficio del empresario metido a funcionario.El paro magisterial ya fue suspendido, sin embargo el daño ya está hecho. El atraso educativo y la molestia ciudadana no son menores, fueron casi dos semanas de paro magisterial. Los daños a la educación de miles de niños y jóvenes chihuahuenses son incuantificables. De por sí la educación pasa por serios problemas. Es bien sabido lo deficiente del plan de estudios, y la falta de infraestructura educativa, aspectos demasiado evidentes que dejan huella en el aprovechamiento escolar. Sumado a todo esto, están las precarias condiciones económicas de muchos alumnos que acuden con el estómago vacío a clases.Eso indigna. Pero no solo López Obrador está ofuscado por la injusticia cometida a los maestros chihuahuenses, también la indignación ciudadana crece. El problema es mayúsculo, no solo es el atraso educativo, sino también la preocupación que vivieron muchos padres de familia durante muchos días que se vieron obligados a dejar a sus hijos en casa sin la debida supervisión. Ahora los estudiantes tendrán que asistir a clases los sábados para intentar cumplir con el número de días establecidos en el calendario escolar.Corral no es el único que presenta una actitud irresponsable ante los temas educativos. Tan solo hay que recordar la gestión de su padrino político, Francisco Barrio Terrazas. El exgobernador no descansó hasta desaparecer la emblemática y legendaria escuela de Agricultura Hermanos Escobar. Tal parece que a los panistas el tema educativo no se les da. Los maestros regresan inconformes y bajo protesta a dar clases, por lo que el conflicto sigue latente. Se anticipa que no habrá cambios en el gabinete, y tampoco en la irresponsable actitud.