Pone en la cruz hijo a su padre funcionario

El domingo casi a las cinco de la tarde subió a su Face un comentario Andrés Carbajal Muro, hijo de Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas del Gobierno estatal en Juárez. Ayer dijimos de él aquí que tardó algo así como medio año para presentar los primeros avances en la regeneración del Parque Central. Incumplió con varios plazos que puso discrecionalmente.Quizá no pensó en eso Andrés Carbajal Jr. cuando soltó las siguientes palabras: “visitando mi querido Juaritos, ausencia de mejoras en la ciudad, negligencia y omisión de todas las esferas de gobierno”.Varios le hicieron segunda. Polo Olivares escribió “muy abandonado mi Juárez, no nos quieren mi Andrés, ni porque son de nuestra tierra”. Otro quiso medio grillar festivamente a la alcaldía. “Sigue apoyando a los independientes. No te creas, saludos mi buen”, terció Pepe Rentería.Laura Zepeda metió algo de objetividad y hasta información sobre el junior: “amigo, eso es muy común que se note cuando la gente se va a los EU. Al visitar ya todo se les hace horrible. Pero claro, tampoco me ciego que nomás no avanza”.Como hijo de un funcionario de primer nivel que tiene a su cargo precisamente la oficina de Obras Públicas, debió Carbajal Jr. empezar con la autocrítica hacia la falta de resultados de su padre, y sobre todo, del régimen encabezado por su patrón, el gobernador Javier Corral. No es suficiente señalar “la negligencia y la omisión de todas las esferas de gobierno”. El honor del apellido va de por medio. O hacen las cosas tan bien como cada quincena reciben su cheque o adiós.***Al paso que va terminará encerrado bajo 100 candados el gobernador, Javier Corral Jurado. No quiso encabezar el desfile del Primero de Mayo en la ciudad de Chihuahua porque sabía que sería objeto de rechiflas, gritos y reclamos por parte de los trabajadores. Apenas lleva un año con siete meses de administración; nada para un común mortal, un siglo para el mandatario.Ayer, en su calidad de peón de Ricardo Anaya, sacó la cara a través de Twitter para felicitar la “muy buena noticia” del empresario chihuahuense Víctor Almeida como nueva adquisición del panista en su campaña por la Presidencia de la República.Apenas puso el pie en la red social Corral fue vapuleado inmisericordemente con el rechazo unánime de quienes dejaron ahí sus comentarios. Ahora comprendemos por qué retiró del “gobierno digital” a sus dos titulares hasta estos días, Eduardo “Lalito” Rojero y Gustavo Ríos.“Ay gobernador! Guarde silencio mejor, solo se perjudica. Su credibilidad se ha ido a la cloaca, primero le dice corrupto (a Anaya) y ahora lo defiende”, le asestó un usuario, Alex Constantino. Adjuntó el famoso video del gobernador donde acusa a Anaya de haber recibido dinero indebido de Miguel Ángel Yunes.“Apoya a Anaya, y este a su vez habla de un posible pacto con Peña para que AMLO no llegue al poder. No es una paradoja. O cómo explica esto?, le cuestionó Jorge Álvarez.Así por el estilo fueron sumados decenas de cuestionamientos similares. Ese es el nivel actual del gobernador en redes sociales. Se nota que las críticas se van convirtiendo en franca aversión. Tiene su explicación: no atiende su responsabilidad como gobernador. Prefiere andar colgado tras los pantalones de Anaya que gobernar.***Tras concluir el desfile mandó el gobernador a su dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monje, a criticar que la CTM “y los intereses priistas” hayan evidenciado en el desfile su “interés partidista mostrando sus propósitos de confrontación con el Estado en sus expresiones y arengas”.Increíble la postura y la incongruencia del gobernador a través de Álvarez Monje que ni se molestó en ofrecer conferencia de prensa. Envió un boletín desde algún lugar de más descanso. El año pasado desfiló Corral literalmente del brazo del dirigente de la CTM, Jorge Doroteo Zapata. Hoy no quiso exponerse al griterío y hasta las agresiones verbales porque ha peleado fragorosamente con varios sindicatos de trabajadores.***Ayer puso al descubierto la directora general del Colegio de Bachilleres, Teresa Ortuño Gurza, al dirigente del sindicato administrativo y académico de dicha institución, José Acuña Peralta.El lunes envió un oficio el dirigente sindical a sus agremiados anunciando que no participarían en el desfile del Primero de Mayo por “motivo de los recientes acontecimientos de protesta en el estado, mismos que nos alertan y previenen para estar atentos a la problemática que se vive y sus posibles consecuencias”.A cambio de ello, invitó a los sindicalizados para una pachanga “en la Hacienda de San José, de la cual ustedes ya tienen conocimiento”.Tenemos copia del oficio fechado justo el mismo 30 de abril, firmado por Tere Ortuño. Es en respuesta a una petición de Acuña para ¡¡¡no trabajar el dos de mayo!!! por el desfile del primero. Santo Cristo!!!!Así es (tanto el aviso de Acuña como el oficio de Tere pueden leerse en la versión digital de La Columna). La directora concede “tolerancia” para el turno matutino de este miércoles, “y de acuerdo a la conversación sostenida con el secretario general, Ing. José Acuña Peralta, dicha tolerancia será en el entendido de que se repondrán las actividades académicas”.Queda en evidencia que don Pepe también le hace al zorrillo rengo. Muchas veces le hemos concedido la razón en este espacio cuando defiende genuinamente a sus agremiados pero esta vez lo hemos pillado con los dedos en la puerta.Casi al terminar este bloque llegó desde Palacio de Gobierno un videíto de cuando “el licenciado Tres Patines gana juicio a favor de Patagonio para que no trabaje un solo día (durante el año) y sea mantenido por su esposa Primavera”.Las matemáticas de Tres Patines son implacables al contar días festivos, fines de semana, etc., hagan de cuenta Pepe Acuña.Aceptamos en La Columna que debimos recurrir a varios amigos de generaciones entradas en décadas para ubicar ese video que inicialmente llegó como graciosada del Primero de Mayo.***En completa impunidad salieron los Borruel Macías y Borruel Baquera a defender su derecho a la ley de la selva. Varios son los delitos cometidos por el primero, –todo un junior–, al conducir alcoholizado un McLaren de cinco millones de pesos, embarrarlo en una transitada vía de la ciudad de Chihuahua, conseguir el apoyo de los más altos mandos de la Fiscalía General del Estado para huir de la escena y hasta levantar el vehículo con una grúa y desaparecerlo. Borruel Baquera es funcionario estatal con hermanos por todo Tránsito y Policía Municipal.Silencio del gobernador Javier Corral y del Fiscal César Peniche. Dicen que César Duarte robaba a manos llenas, pero éstos roban y además cometen actos de escándalo que ponen en peligro a toda la sociedad y no reciben una amonestación ni verbal. Complicidades increíbles.