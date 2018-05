Indocumentados y 'piratas', negocio de federales

Ayer poco antes de las ocho de la mañana fue reportado un intenso embotellamiento vehicular en el Precos de Samalayuca. Creyeron los conductores de vehículos pequeños que algún camión de pasajeros había sufrido percance o descompostura. Estaba en la fila al menos una treintena de camiones bloqueando ambos carriles. Imaginemos cómo se puso aquello con trailers intercalados.“Todo” el problema era que los soldados a cargo de la vigilancia en esa porción de la carretera Chihuahua-Juárez no hallaban qué hacer con los camiones porque el grueso de ellos eran piratas, a lo más de la línea “Comarca Lagunera”. Ni placas, ni números económicos, nada. Para cuando preguntaron a sus jefes pasó casi la hora.Los molestos tripulantes de “vehículos chicos” pudieron observar que antes de llegar al Precos y después de ese punto de revisión, hubo varias patrullas de la Policía Federal que ninguna otra razón tenían para estar ahí que la de vigilar el cruce de los camiones por el retén.Es imposible que esos camiones puedan circular por esa carretera sin el visto bueno de los policías federales. En las mismas condiciones transitan los vehículos “chuecos”. El “año de Hidalgo” a todo lo que da.Otro detalle a la entrada de Juárez. Sur a Norte. Cerca de la exgarita del kilómetro 30, un Omnibus de México. Por ahí de las 10 de la noche. 25 de abril. La corrida fue identificada con el número 00892754. Al menos 30 indocumentados fueron bajados por un guía con la complicidad evidente del chofer. A unos metros de ahí, las torretas encendidas de patrullas federales. Ni modo que hayan ignorado el movimiento.Parecen ahogarse los policías del Gobierno federal ante el término del sexenio y la posibilidad de un giro radical en Presidencia de la República.***Desde la Consejería Jurídica anotan como primer hit importante el amparo obtenido contra el traslado de Alejandro Gutiérrez “La Coneja” del penal de Chihuahua, -donde ahora está recluido el miembro de la cúpula nacional priista- a una cárcel federal en la Ciudad de México.Es el primer éxito, dicen, del juarense nuevo titular de la Consejería, Jorge Espinoza Cortez, quien sucedió recientemente al extrapolémico abogado, Maclovio Murillo Chávez.Se movió el abogado fronterizo para conseguir ese amparo. Es el mérito. Relativo pero provechoso para un recién llegado. Fue solicitada la protección federal contra el traslado de “La Coneja” porque tiene varios procesos penales pendientes en Chihuahua, además de la supuesta conocida desviación de 250 millones de pesos del erario estatal hacia el PRI nacional.Muy sabido es que el gobernador no quiere soltar a “La Coneja” porque lo ha convertido en su rehén político ante el PRI y ante el presidente, Enrique Peña Nieto. Pedirá y pedirá cuantos amparos sean necesarios para evitar el traslado.La Federación también insistirá en sacar a Gutiérrez de Chihuahua mediante decisiones judiciales federales. También ha quedado claro que no es la vía; Corral ha pasado por el arco del triunfo las “órdenes” de los juzgados de distrito.Así que el ‘éxito’ de Espinoza hay que medirlo en todo ese contexto.***Todas las campanas de alarma están sonando en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Resultados de sus primeros sondeos tras el primer mes de campaña federal colocan marca y abanderados en situación peor a la que se percibe por encimita.Los problemas son generalizados desde el primero hasta el cuarto distrito; es decir, desde Adriana Fuentes en el primero; Gerardo Fierro en el segundo, Lilia Merodio en el tercero hasta el líder de la ‘chaviza revolucionaria’, Hiram Hernández, en el cuarto.En los números tricolores iniciales del primer distrito aparece arriba la independiente, Martha Beatriz Córdova; el perredista Javier Mendoza en el segundo distrito; lejos en el tercero el independiente, Iván Pérez, y la también independiente, María Antonieta Pérez en el cuarto distrito.Desde luego no son todavía encuestas llevadas a cabo con toda la mano estadística de rigor. Son hojas de trabajo que los estrategas del Revolucionario Institucional van llenando en los recorridos de campaña de sus candidatos. Persiste la mala opinión del PRI y sus gobernantes, y en el paquete van los postulados a las candidaturas.Falta algo de distancia por recorrer, así que deberán apretar el paso o cambiar lo que deban cambiar.***Discretamente pero ya está fuera de la coordinación de Comunicación Social el futuro regidor por el PAN, Enrique “Quique” Torres. No. No se fue con la vicegobernadora, Lety Corral, a operar el relevo en la Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) si alguien creyó eso en automático.Tampoco renunció Torres para cuidar su lugar como candidato a regidor en la planilla de Ramón Galindo por la Presidencia Municipal. Le dieron la tarea mayor de coordinar mediáticamente las campañas de todos los candidatos blanquiazules en Juárez. De todos.Como vocero del Gobierno estatal debemos decir que enfrentó serias dificultades para llevar a cabo su trabajo. O no lo dejaron maniobrar o no quiso maniobrar, o ambas cosas. El asunto ahora será observar su comportamiento en la campaña, el poder de decisión que le haya sido otorgado y la capacidad de maniobra con la que llega.Si lo separaron de gobierno es porque hay expectativas con él, pero podemos equivocarnos.Su relevo en la zona norte está entre Javier Arroyo, Javier Kuramura y José Pérez Espino, quienes pasaron de ser buenos periodistas a pésimos funcionarios públicos. Ni a quién irle.***Cualquier empresa de cualquier parte del mundo hubiera enviado al espacio sideral y más allá al subsecretario de Obras Públicas en Juárez, Andrés Carbajal Casas. A prueba, error y muchas mentiras echó a andar parte del Parque Central. Se fue más allá de seis meses sobre los distintos plazos comprometidos.Así como doña Carlota la más religiosa que hablaba de amor al próximo y le ponchó 100 pelotas a Arjona, con igual descaro Carbajal aventó pedazos de hígado y hiel contra quienes criticaron la nota del “unidosconvalor.gob.mx” que habla de “las pérdidas millonarias” que provocaron paro y bloqueo de los profes de la Sección 42.“Trabaja sin sueldo a ver si piensas lo mismo o los que juzguen y trabajen y no cobren a ver qué se siente”, le puso en el Face José Ocegueda a Carbajal.-“Cuáles pagos. De ser justificado algún adeudo no es el gobierno la última palabra. Se les han retenido estimaciones y/o pagos a simuladores y cómplices del saqueo”, respondió con la bilis de siempre el funcionario como si fuera el gobernador, o el secretario de Hacienda, o el secretario de Educación. Como titular de Obras Públicas ya vemos el cero a la izquierda que es. Amor nomás para su patrón.