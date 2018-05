Sindicatos y poder

Ciudad de México.- Los sindicatos en nuestro país nunca han buscado mejorar la situación de los trabajadores. Algunos solo se han interesado en el enriquecimiento de los líderes. Otros pretendían estar cerca del poder por razones ideológicas o simplemente para gozar de sus frutos. El bienestar de los trabajadores nunca ha pasado de ser un pretexto.Durante buena parte del régimen de partido único del PRI, los sindicatos fueron la columna vertebral del sistema. En los últimos años, sin embargo, la unidad de los sindicatos se ha desmoronado. Los líderes apoyan a distintos candidatos dependiendo de sus intereses.Algunos de los sindicatos y líderes que se han distanciado del PRI se han reunido nuevamente en la campaña de López Obrador. Ahí vemos a varios de los miembros del viejo sistema sindical priista.Una de las alianzas de Andrés Manuel es con el viejo sindicato minero que hoy encabeza Napoleón Gómez Urrutia. La organización se ha debilitado en los últimos años, como consecuencia de la guerra que el dirigente exiliado en Canadá ha librado en contra de varias de las principales empresas de la minería en nuestro país, pero sigue representando una potencial fuente de votos en este período electoral. El líder es hijo de Napoleón Gómez Sada, quien fue uno de los pilares más importantes del viejo PRI, pero la alianza de López Obrador ha postulado a Napito como candidato al Senado por la segura vía plurinominal.El Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado hoy por Rosendo Flores, perdió mucha de su relevancia tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro y se ha incorporado también a la campaña de López Obrador. No sorprende. El candidato de Morena ha advertido: "Nunca más va a suceder una injusticia como la que significó despedir a más de 40 mil trabajadores del SME". El SME fue una de las organizaciones que apoyaron a Carlos Salinas de Gortari en 1988, cuando el sindicato petrolero, entonces controlado por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, respaldó a Cuauhtémoc Cárdenas. Una de las razones por las que Salinas no cerró Luz y Fuerza del Centro, a pesar de sus pérdidas, fue precisamente ese apoyo político del SME.Quizá la alianza más paradójica sea la de Elba Esther Gordillo y la CNTE, que durante años estuvieron en guerra. Los dos apoyan hoy a López Obrador. La razón es que Andrés Manuel ha prometido echar para atrás la reforma educativa. Para la maestra apoyar al PRI es impensable después de que fue encarcelada por el presidente Enrique Peña Nieto. La coordinadora, a su vez, ha encontrado en López Obrador una esperanza de recuperar los privilegios que tenía en Oaxaca y otros estados del sur del país.Mientras estos sindicatos apoyan a López Obrador, en el PRI han permanecido el SNTE oficial, encabezado por Juan Díaz de la Torre, la CTM de Carlos Aceves, las muchas organizaciones del Congreso del Trabajo y el sindicato petrolero de Carlos Romero Deschamps.La verdad es que los sindicatos tienen un pésimo historial en nuestro país. Sus líderes, muchos de ellos enriquecidos, la mayoría con décadas al mando de sus sindicatos, nos hacen recordar la frase del abogado Arturo Alcalde, quien hace años señaló que "ser líder sindical es uno de los negocios más rentables de México".Por lo pronto, los líderes sindicales buscan estar en la alianza correcta en la lucha que hoy estamos viendo por el control político del país.Ricardo Anaya declaró en Veracruz que "Javier Duarte llegó al extremo de administrar agua destilada a niñitas y niñitos con cáncer con tal de robarse el dinero". La afirmación es dramática, pero falsa. La Secretaría de Salud y Cofepris revisaron cientos de expedientes y no encontraron indicio de que la acusación fuera cierta.

