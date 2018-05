Ciudad de México.- Si bien, en medio de la encendida polémica protagonizada por los presidenciables en el marco del post-debate, el asunto pasó prácticamente desapercibido, lo cierto es que una sola respuesta bastó a la independiente Margarita Zavala Gómez del Campo para desestimar toda posibilidad, aún la más mínima en el futuro cercano, de “orientar” el voto de sus afines, el llamado voto útil pues, en apoyo de Ricardo Anaya…Definió, palabras más o menos, que en el supuesto de no ser ella, como es, candidata presidencial, no votaría por el queretano para presidente y, para evitar equívocos, explicitó que ello sería así por una única y contundente razón: porque no existe un candidato de Acción Nacional “en virtud de que no se dieron (en ese partido) los procesos democráticos” (definidos estatutariamente)… y sí, en contraste, lo hay de un Frente cuya selección se dio, dejó entrever, “por la anulación de la vida democrática de un partido o por un acuerdo de dos o tres personas…” por “dedazo” o por un acuerdo de carácter cupular. Más claro…Lo anterior viene a cuenta en razón de que, pasada la primera confrontación directa entre presidenciales, el debate en torno de la trascendencia que en su momento pudiera tener el llamado voto útil en el resultado del próximo julio cobró tal fuerza que igual analistas, que dirigentes partidistas y los propios aspirantes han comenzado a auscultar la posibilidad real de que el mismo se concrete en favor de uno u otro de los presidenciables, para que sea uno y no dos, tres o cuatro el que finalmente confronte al puntero Andrés Manuel López Obrador en la recta final, en una suerte de frente AntiPeje.Voto útil sí, entonces, aunque no se ve ni cómo ni por dónde, puesto que, si bien es verdad que existen cuatro candidatos además del tabasqueño, también lo es que quienes pudieran beneficiarse del mismo serían solo quienes participan representando a sendas coaliciones: el abanderado de la antinatural alianza PRD-PAN-MC, Anaya, quien pudiera capitalizar el eventual apoyo proveniente del entorno de priista-gubernamental y del de la candidata independiente o, en su caso, al abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal, Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, quien pudiera ver migrar en su favor sufragios desde las otras tres posiciones…Es en ese contexto, precisamente, que cobran relevancia las expresiones de los propios candidatos y otros actores políticos que, al menos en el caso del primero, han comenzado a expresar, como en su momento la señora Zavala Gómez del Campo, la práctica imposibilidad de un reencuentro entre el oficialismo representado por el PRI-gobierno y el queretano o, en particular, con el presidente Enrique Peña Nieto en cuyo entorno, lo hemos señalado aquí de manera reiterada, se llaman a traición por parte de aquél.¿Voto útil entonces, sí o no?... Sí, habría que definir de botepronto, aun cuando no está suficientemente claro si el mismo se dará solo en apoyo de alguno de ellos, de las dos coaliciones participantes en el proceso o incluso, por difícil que parezca, en apoyo de la/el independiente, que si bien en un primer análisis no parece tengan posibilidad alguna de favorecerse con el mismo, tienen frente a sí, como los dos restantes, la última etapa de la campaña e, incluso, dos debates…